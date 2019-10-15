市值萎缩严重 Fitbit宣布将撤离中国

作者：贾桂鹏

【天极网家电频道】近日，根据外媒报道，智能穿戴巨头Fitbit已经宣布从2020年一月开始将将自己的生产线全面从中国转移到其他的国家，Fitbit表示这样的做法是因为中美贸易战持续的原因，所以他们的产品受到了301条款的影响。

301条款是什么：

301条款是美国《1974年贸易法》第301条的简称，简单来说，301条款是美国贸易法中有关对外国立法或行政上违反协定、损害美国利益的行为采取单边行动的立法授权条款。

其实，也许不仅仅是因为301条款的存在，Fitbit才做出这个决定的。因为随着苹果、华为和小米等公司在可穿戴市场的份额不断的扩大，并且这些公司配合自己的手机产品，已经搭建出非常成熟的智能体系。所以，Fitbit恐怕非常难与他们竞争了，这也导致了Fitbit在近几年不断的亏损。Fitbit的股价也飞速下滑，自从上市后，Fitbit的股价一度达到了50美元，但是现在已经跌到了4美元，当前Fitbit的市值为11亿美元。

不过，Fitbit也不用完全的悲观，因为智能穿戴设备逐渐被大家接受，市场也会进一步被扩大，Fitbit也可以发掘全新的地区，然后在进行销售。此外，Fitbit一直以来在医疗领域有着不错的发展，这也将会随着人们对于健康意识加强来建立自己的优势。所以可以确认的是，Fitbit还有一些自救的办法。

根据财报显示，Fitbit在本年第一季度的销量为290万台，同比增长了36%。虽然，在销量方面相比与自己已经有了不少的进步，但是相比于苹果、华为、小米等公司，Fitbit取得这样的成绩显然也是不够的。

虽然Fitbit有多种的自救方式，但是最大的希望来源还是被大公司收购。此前有消息称，谷歌的母公司Alphabet将会收购Fitbit公司，因为一直以来谷歌都尝试着来扩大自己在智能穿戴设备中的市场份额，但是也频繁受阻，而收购Fitbit则是谷歌非常好的重返智能穿戴领域强者竞争的机会。

根据IDC数据，在2019年穿戴设备的全球出货量将会达到接近2.3亿台，到了2023年这一数字将会突破3亿台，可想而知在这个领域的竞争将会多么激烈，但可以肯定的是，这又是一场在巨头之间的战争，谁更能创新，谁更能与自己的生态融合，谁可能就会笑到最后。