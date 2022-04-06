厨房整体美观度需求下 冰箱嵌入橱柜需要注意什么？

作者：Applekakaka

【天极网家电频道】在注重厨房整体美观度的当下，厨房电器越来越成为厨房装修设计中的重要组成部分，特别时像冰箱这样的厨电大件，如何选择才能与厨房整体美观相协调，如何摆放成为融入厨房整体格局，成为了人们不得不考虑的问题。

因此对于冰箱的摆放上，不少家庭选择在厨房装修时设计一个橱柜，将冰箱“塞”到里面去，让整个厨房空间看起来变得更大。冰箱与橱柜的融合，不仅兼备了食材的存储，而且避免了橱柜内空间的浪费，内嵌的冰箱箱体能够被“隐藏”，在外面只会看到冰箱的箱门，非常的简约美观。

但是，并不是所有的冰箱都能够完全嵌入橱柜。据了解，中式橱柜在装修设计时的深度一般在600-650mm之间，而目前市面上大多冰箱的深度则在650mm以上，有的甚至超过了700mm，冰箱的厚度显然不能匹配橱柜的深度。既然用户有购买能够嵌入橱柜的冰箱的需求，那么冰箱厂商为什么不把冰箱做得更薄一点呢？

要想把冰箱做薄也不是不可以，但是需要较高的工艺以及更高的成本，而冰箱将做薄的关键，就在于冰箱的保温层。那么削薄冰箱的保温层就可以使冰箱变薄吗？并不能。冰箱保温层是用来隔绝冰箱内外温度交流，防止冰箱外部的温度进入冰箱内部造成冰箱内部温度上升。如果保温层厚度太薄，冰箱保温效果会变差，从而导致压缩机不断工作，被动增加能耗，而且很难实现精准温控，进而影响到冰箱的保鲜效果。因此，在不影响冰箱的容积前提下，要想使冰箱变薄，却不影响冰箱的保鲜效果及能耗，单靠减少保温层厚度是行不通的，需要使用新型材料来实现效果。

在此前海信发布的法式505L超薄冰箱中，冰箱的保温层就采用新型材料――VIP真空绝热板，使冷藏室壁薄仅33mm，在保证储鲜效果的同时，增大了储鲜空间。而从外部体积上看，海信法式505L超薄冰箱机身尺寸仅为700*666*1900mmm，其中600mm厚的箱体能够完全嵌入标准橱柜，与整体厨房布局融为一体。海信法式505L超薄冰箱用到的VIP真空绝热板，是一种新型高效隔热材料，采用了聚苯乙烯(PS)、聚氨酯泡沫、玻璃纤维等为芯材，内置气体吸附剂和干燥剂，在抽真空状态下双面用气体隔绝材料密封成板材，使导热系数低在0.005W/mK以下。相较于使用聚氨酯发泡的保温材料，真空绝热板优良的隔热性能有利于节省更多的电量，其厚度较聚氨酯发泡大幅降低，可进一步释放有效容积20-30%，将冰箱做得更薄，更好地嵌入橱柜。

此外需要注意的是，也并不是所有的冰箱都适用于嵌入橱柜，冰箱的散热问题也需要考虑。普通冰箱的散热一般在两侧，如果与柜体的距离过小，会影响冰箱的散热，进而增加耗电量。所以当我们真的有购买能够嵌入橱柜的冰箱的需求时，还是选择购买那种专门设计的嵌入式冰箱更好，这种冰箱散热一般在底部，两侧不需要预留太多的距离，在散热性能有保障的同时，橱柜内空间也能充分利用起来。