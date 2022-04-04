智氧空气洗杀菌去味 帝度倾新系列洗衣机

作者：Applekakaka

【天极网家电频道】前段时间，一连好几天的“回南天”天气可谓是让我们吃尽了苦头。极高的空气湿度下，我们每走一步都要小心翼翼的，而且还要遭受衣服洗完之后晾不干的折磨。尽管带有烘干功能的洗烘一体机以及干衣机暂时缓解了我们回南天时的穿衣烦恼，但是潮湿的环境下，烘干风干的衣服身上依然会附着大量的霉菌，霉菌大量繁殖并排出酸性物质，我们的衣服上会出现一股霉味，非常难闻。

针对衣服上的异味问题，近年来洗衣机上搭载了全新的空气洗功能，以无水洗涤去味的方式吸引了人们的关注，衣物上的异味去除也似乎有了解决办法。空气洗主要指的是洗衣机通过加热等处理将一定温度、湿度和压力的气体导入转筒内部，借助电机的转动结合空气代替传统的水洗，实现除霉杀菌去湿的效果。

早前，中高端洗护品牌帝度发布了帝度倾新系列洗衣机，在空气洗的基础上升级为智氧空气洗，通过内置的臭氧发生器将空气中的氧气以电离方式转化为臭氧分子置入内筒，臭氧分子能够快速有效去除衣物上的各种异味，杀菌、消毒的功效也非常明显。

而在烘干功能上，帝度倾新系列洗衣机搭载双模烘干技术。自动烘干模式下，衣干即停，避免过烘损伤衣物;定时烘干模式下，能够自由设定烘干时场，满足多样化的干衣需求，潮湿天气条件下也能尽享穿衣自由。

在其他洗涤功能程序上，帝度倾新系列洗衣机能够根据衣物种类特设专属洗涤程序，通过个性洗涤温度，定制洗涤力度与洗涤时长，达到更佳洗护效果。而在NF智能控制程序的加持下，洗衣机能够智能感知衣物重量，自动匹配用水量，更好地解放用户双手，洗衣方便省心。

倾斜的外观设计是帝度倾新系列洗衣机最大的特色，它采用15°倾斜弧面，内置全彩LED大屏触屏操控面板，显示与操作同步相应，在操作和视角上更加贴合人体工学。倾斜角带来的高位开门设计，用户取放衣物时更为顺手，以人性化的设计降低用户每日弯腰时的幅度，倾心呵护腰部健康。此外，相较于一般滚筒，帝度倾新系列洗衣机斜式滚筒的设计不仅在相同水位下所需的水量更少，而且洗涤时衣物摔打的空间也更为充分，节水性能、洗涤效率和洗净效果都有较好表现。

编辑点评：

在过去，人们的洗衣需求大多只停留在如何把衣物洗净，然而随着精致生活的理念渐入人心，衣物上的异味去除也成了洗衣机功能进化的方向。而帝度家电更是深度洞察消费者使用习惯，推出帝度倾新系列洗衣机，以15°倾斜外观、高位开门设计，告别深度弯腰，为更多消费者带来舒适洗衣方式，自在生活体验。