响应世界地球日节能减排行动 石头独创“谷点充电”模式

作者：Lord_ViTa

每年的4月22日是世界地球日，今天石头科技在全球同步上线了一项独特的新功能，让用户轻松响应“削峰填谷”用电号召，将节能减排付诸行动。

这就是“谷点充电计划”，它与我们理解中的错峰用电有相似之处。事实上，不同时间下的电力来源也有着不同的构成方式，例如用电高峰期除了水电、风电等清洁可再生的发电类型提供的稳定负荷外，还有更多燃煤等传统的火力发电方式负责供应额外需求。也就是说在高峰与低谷时段的清洁与非清洁能源发电量在组成占比上有着不同的地位。

因此，在用电高峰与低谷间进行有效调度，能够将部分高峰用电转移到低谷时段，缓解高峰供应缺口，科学利用闲时电能，还能进一步减少碳排放。

石头科技创新性地开发出“谷点充电”模式，就是在实现高峰与低谷间电量调度的基础目标之上，充分考虑机器人存储电量的能力和工作的特点，力求以最节能环保的方式补充电量。具体策略是在用电的高峰和平峰时段将机器人充至清扫工作所需的安全电量，待机时则最多充至30%;在用电低谷时段再将电量正常充至100%。

用户可以在Roborock APP中设置开启谷点充电模式，并自由设定峰谷时段，搭配部分地区的分时电价政策还可享受到谷点优惠电价带来的低成本体验。

石头科技将首先邀请G10S Pro扫拖机器人的用户参与体验这项功能，后续其它机型也将随着OTA固件更新陆续开放。