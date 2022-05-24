2022年4月家用智能投影线上销量34.8万台，同比增长18%

作者：饶玉

【天极网家电频道】凭借着机身小巧、携带便捷、大屏观影等优势，投影仪受到现代年轻消费群体的青睐，日常被应用于家庭观影、开会办公、娱乐休闲等多个场景。伴随着用户对于投影仪产品的认知以及消费需求的不断提升，智能投影仪行业进入快速发展的阶段。

奥维云网(AVC)线上监测数据显示，2022年4月，中国家用智能投影线上销量34.8万台，同比增长18%;销额5.2亿元，同比增长4%;市场均价1487元，同比下降12%。

得益于4月份线上平台促销活动密集，家用智能投影销量出现增长。与此同时，疫情之下用户消费支出谨慎;行业高端新品发布节奏放缓，对高端市场刺激作用有限以及频繁促销加剧品牌间的价格战，拉低市场均价等因素影响着智能投影产品的市场均价。

品牌方面，奥维云网(AVC)线上监测数据显示，2022年4月，TOP3品牌分别为极米、汇趣、先科，合计份额28.6%，较去年同期下降4个百分点;TOP10品牌份额55.1%，较去年同期下降13.2个百分点。产品方面，2022年4月，千流明以上产品份额达21.9%，较去年同期增加8个百分点，亮度升级趋势明显。随着用户需求不断升级，千流明以上投影产品增幅显著。

疫情影响之下线下市场消费受阻，消费需求大量转移至线上，智能投影产品在新兴渠道得到快速发展。2022年4月，抖音、快手、拼多多等新兴电商平台占整体线上监测份额已达21%，环比上月提升3%。奥维云网(AVC)预测2022年二季度家用智能投影市场仍将保持增长态势，增长幅度预计在20%左右。