二季度可穿戴设备市场出货量同比下降23.3%

作者：饶玉

【天极网家电频道】近日，IDC发布《2022年第二季度中国可穿戴设备市场季度跟踪报告》，根据报告数据显示，2022年第二季度中国可穿戴设备市场出货量为2,857万台，同比下降23.3%。

其中耳戴设备市场2022年第二季度出货量1,618万台，同比下滑23.2%。其中真无线耳机出货量1,273万台，同比下降22.1%。

手表市场2022年第二季度出货量846万台，同比下滑12.3%。其中成人手表423万台，同比下降14.5%;儿童手表出货量424万台，同比下降10.0%。手环市场2022年第二季度出货量383万台，同比下降40.2%。

根据此前数据显示，2022年第一季度中国可穿戴设备市场出货量为2584万台，同比下降7.5%。耳戴设备市场2022年第一季度出货量1596万台，同比增长3.5%，真无线耳机保持同比增长3.2%;手表市场第一季度出货量716 万台，同比下滑15.3%，其中成人手表386万台，同比下降1.7%，儿童手表出货量330万台，同比下降27.2%;手环市场2022 年第一季度出货量263万台，同比下降33.6%。

整体来看，2022上半年我国可穿戴设备市场呈现下降态势，相较于第一季度第二季度下降态势明显，其中，手环市场出货量同比下降40.2%尤为强烈。对于智能手环这一单品而言，相对较低的市场价格是其与智能手表产品竞争的关键之处，但行业发展至成熟阶段，产品同质化现象严重以及定位不够清晰等问题也成为了发展路上的绊脚石。

对于当下阶段的可穿戴设备市场而言，面对增长乏力的行业态势，如何打破僵局，未来发展之路又该指向何处是相关厂商企业必须要面对的一大问题。