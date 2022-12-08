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据悉，三星将在明年推出AR/VR头显设备

2022-12-08 19:18:27 作者：饶玉

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  【天极网家电频道】根据外媒消息显示，三星将在2023年推出头戴式显示设备。

  韩国新闻门户网站Naver News报道，一个特别工作组负责监督 XR设备的开发，涉及三星显示器和三星电机等子公司以及主要供应商。三星已经完成了几个原型，目前正在测试样品，中国公司也参与开发和制造。

  它表示，该战略是建立一个以三星为中心的XR生态系统，它说，三星正在与全球公司建立合作伙伴关系。据报道，该设备主要面向开发人员，并将随附一个SDK。三星希望在娱乐、教育、医疗保健和国防等各个领域打造“杀手级内容”。

  近年来，三星一直是Meta和微软VR市场的硬件合作伙伴。从2014年开始，它与Facebook 合作开发基于手机的Gear VR，并以Samsung Odyssey PC VR 耳机参与了微软失败的混合现实平台。早在2019年，三星就承诺推出新的XR产品，并申请了多项XR专利，尽管到现在我们仍未等到。

  2022年初，一份报告称三星和微软正在合作开发这种设备，但据报道该合作此后破裂。微软目前正与Meta合作，为Quest 设备提供 Windows 软件。三星很有可能会自己推出一“Metaverse 设备”。在2022年世界移动通信大会上，三星CEO韩钟熙间接证实了这种硬件的存在，三星正在努力。

  事实上，苹果将在2023下半年推出自家的混合现实头显设备，为了防止因苹果的进入导致市场增长更快，三星此举显然也在为此做相关准备。目前，除了Meta、索尼、苹果等多家科技巨头在明年推出头戴设备新品，三星电子是否已经做好准备直面市场我们不得而知，这一切仍有待时间验证。

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