疫情过后，科技圈这几件事还值得关注吗？

作者：冰凇x

一场新冠肺炎疫情，改变了无数人正常的生活方式，诸如远程办公、线上教育、在线医疗等全新的科技“革命”顷刻之间就将在你我中间完成引爆。

废话不多讲，接下来笔者就从科技前沿的角度出发，带大家一起来盘点疫情过后，科技圈这几件事还值得关注吗？

01、全面远程办公，离我们还有多远？

受疫情影响，在节后复工之际，各地互联网企业纷纷推出了远程办公模式，让员工在家就能够正常办公。

解决了上下班出行的诉求，一时间，不用额外把时间用来通勤的远程办公受到了无数职场人士好评，纷纷打Call点赞。

当大部分用户还沉浸在远程办公带来的便捷利好时，随着时间的不断推移，远程办公也不可避免的展现了自身的不可抗因素。

最明显的，必要的远程会议网络流畅性问题。远程会议作为远程办公当中更为直接、也更为有效的沟通方式，效果在这一时刻大打折扣。网络有延迟、对方当前通话网络不佳等问题无法得到有效规避，进而影响到团队成员之间的有效沟通。

其次，文件安全传输问题。这一点应该说是许多公司以及企业最为在意的。对于企业来讲，没有什么是比安全更为重要的事情，当我们远程办公时，不可避免的会遇到文件通过网络传输。那么，这个时候如何保证重要的秘密文件不被黑客以及第三方截获呢？这都是当前远程办公条件下需要更进一步思考的问题。

与此同时，对于在家办公的人而言，解决了通勤问题以后，他们就真的“Happy”起来了吗？

实则不然，根据部分在家办公人员透漏，远程在家办公一礼拜，实际上要比正常去公司上班还要累。

这是为啥？笔者了解到，远程办公对于一部分用户来讲，确实成为了工作生活零交错，面对狂轰乱炸的微信工作群@消息，这部分用户表示，内心苦闷，力不从心。

此外，对于另一部分用户来讲，远程办公于他们而言，也有着较高的不可抗力因素。

打个比方，父母见你工作劳累，递过来一盘“爱心”水果，恰好打断了你正在思考的创意;文创工作者正在编辑文字，一旁的宠物纵身一跃不巧打翻了旁边的咖啡饮品，导致电脑黑屏;更甚者，有宝宝的用户还得边带娃边工作等诸多实际问题，无不制约着远程办公的发展速度。

可以说，远程办公值得期待，但眼下做的还远远不够、依旧有很长的一段路需要践行者们去攻克并逐步去完善。

02、钉钉遭祖国花朵疯狂报复，在线教育成香饽饽？

除了远程办公以外，在线教育也是本次疫情之下，广受市场看好的行业之一。

2月10日，全国各地中小学相继开启在线“开学”上课，全国约有300多个城市的60万人民教师变身主播，通过钉钉直播为学生们上课。

老师们不仅可以直播录播，还可以通过班级群“家校本”布置作业，实时统计学生在线提交完成情况，并可在线进行作业点评。

然而，就是在这种情况下，由阿里巴巴集团开发，用于商务沟通和工作协同的办公平台，钉钉“在线教学”软件遭到了祖国花骨朵们集体的一星“好”评。

更有甚者，有学生听闻如果一款App的评分低于一分，那么将有可能遭遇下架，因此，这群孩子又铆足了劲头儿纷纷涌入各大应用商店狂刷一星“好评”。

结果是钉钉软件的评分从4.9跌至1.3，遭到断崖式下跌。

虽然只是一个“插曲”，但多少还是映射了一些在线教育的问题。百年大计，教育为本。从古至今，“先生”在三尺讲台传授知识，下面学生“咿呀”跟读的传统授课在很大程度上深深地烙印在每个少年学生当中，在线教育虽然拥有传统教学所不能企及的诸多好处，但于大部分学生而言，自我的约束仍旧是当前在线教育融合前沿科技需要着手解决的尖锐矛盾之一。

03、在线医疗迎来爆发，你会为自己的健康买单吗？

一直以来，关于健康问题，就是大众普遍较为关心的话题。而在本次疫情的催生下，在线医疗也迎来了自己的“春天”。

为什么这么讲？我们以国家卫健委发布消息来看，2月3日，国家卫健委发布了《加强信息化支撑新冠肺炎防控的通知》;2月6日，国家卫健委又发布了《关于在疫情防控中做好互联网诊疗咨询服务工作的通知》，明确指出要充分发挥互联网医院、互联网诊疗的先天优势，积极鼓励在线开展部分常见疾病和慢性病的复诊和药品配送服务。

不可否认，受到疫情以及政策的双面“扶持”，在线医疗迎来了强势爆发。

那么如何看待这个事呢？笔者认为，相较于传统线下“望闻问切”，在线医疗无论是从问诊时间上还是医疗资源上来讲，都具备得天独厚的“互联网”优势，据笔者了解所知，仅疫情期间，在线医疗头部平台平安好医生的访问人数达11.1亿，APP新注册用户量增长10倍，APP新增用户日均访问量是平时的9倍，相关疫情防护视频累计播放量超过9800万。

市场需求，呈爆发式增长，这其中还不包括像阿里巴巴、腾讯这样的巨头企业。

随着5G的全面普及，笔者坚信，在线医疗将成为越来越多人为自己健康选择下注的筹码。