明年三星QD-OLED电视出货量预测将上调至130万台

【天极网家电频道】根据三星市场调查企业UBI Research代表李忠勋近日在接受采访时表示：“三星显示在量产1年多后将QD-OLED的良率提高到90%，三星电子明年QD-OLED电视出货量的预测值从当初的100万台上调至130万台。”

李忠勋表示：“今年三星电子制定了将Mini LED电视‘Neo QLED’系列出货300万台的目标，但实际出货量预计为250万台。明年三星电子也将出货250万台Neo QLED。”他还解释说：“如果三星电子明年出货130万台QD-OLED电视，整体高端电视数量将达到380万台。

与此同时，他还表示，“随着三星电子明年QD-OLED电视出货量推测值的上调，2024年相关数据将超过200万台。如果三星电子计划2024年将QD-OLED电视的出货量定为200万至250万台， 接近Neo QLED(2023年250万台)的水平，这样一来，也就意味着明年在三星电子电视阵容中，QD-OLED将位于Neo QLED之下，但2024年至少将确保相同的等级。

这也就意味着，QD-OLED将缩小与NeoQLED电视的差距。事实上，近些年来，三星显示一直将重点放在OLED显示技术上，其力拓的量子点OLED面板也是行业以及市场重点关注的一大方面。早在2019年三星显示就斥资13.1万亿韩币(约780亿元人民币)在QD-OLED显示上进行布局，在历经两年研发和试产，并跨过诸多技术障碍后实现了量产。

根据此前外媒报道称，三星显示大尺寸QD-OLED面板的良品率，最初只有30%，在2021年提升到了50%，今年4月中旬提升至 75%，在6月份提升到了80%。而根据7月份，三星显示器公司总裁Choi Joo-sun透露，该公司的大型面板部门在QD-OLED面板生产中实现了85%的良率。