微蒸烤多功能复合 格兰仕一体机G0-RTQF2V评测

【天极网家电频道】近几年来，市场上涌现出了各种各样的厨房电器，受到广大消费者的欢迎。但是厨房空间有限，要怎么解决厨电需求与厨房空间之间的矛盾呢？怎样能在升级厨房烹饪体验的同时，解决消费者的厨房“空间焦虑”呢？厨电一体机，凭借功能集成、节省空间等优势，解决了这一问题，为消费者提供了新选择。

近期，格兰仕推出了一款微蒸烤一体机，它集成了微波、蒸汽、烘烤三种烹饪方式，更颇具创新的是，这款产品把三种烹饪方式进行两两复合，发展出了高温蒸、蒸汽烤、微波烤、微波快蒸等新的功能，为用户提供了更丰富的烹饪方式。不但解决了厨房“空间焦虑”，还提升了消费者的厨房烹饪体验。



格兰仕G0-RTQF2V微蒸烤一体机

我们评测的这款微蒸烤一体机型号是格兰仕G0-RTQF2V，属于格兰仕的“宇宙厨房”系列产品。2021年，格兰仕的航天微波炉进驻中国空间站，为航天员提供一日三餐烹饪服务。据介绍，“宇宙厨房”系列就是格兰仕用航天微波炉技术开发的产品，从空间集约、功能集成等方面实现智能厨电技术与性能的创新。

体型小巧，占用空间小

市面上常见的微蒸烤一体机体积都比较大，很是占地方，格兰仕这款微蒸烤一体机则瘦身成功，既集成化又不臃肿庞大。



格兰仕G0-RTQF2V微蒸烤一体机

它的长宽高为450x370x331mm，三条边最大都不超过50cm，跟一般的小型微波炉差不多，很是节省宝贵的厨房空间。同时它的炉腔容积有20L，与普通微波炉相同，蒸鱼、烤鸡都不成问题。

外观及功能设计

格兰仕G0-RTQF2V外观设计如同太空风格，银灰色主调，加上金色底线、金色旋钮，厚重沉稳之中点亮了一丝灵动。

机身中间是透明玻璃窗，烹饪时可透过小孔看见炉腔内的食物情况。左下是数码液晶显示屏，显示功能、时间、温度、状态等。显示屏右边有两个触控按键，功能选择、暂停/取消。



液晶显示屏

操作旋钮外观是玫瑰金色的奢华设计。采用无极旋钮设计，转动时手感流畅。



玫瑰金色的操作旋钮

炉门为下拉式结构，几乎可以90度水平打开，可临时放置食材，拿放食材方便。



顶部的下拉门



下拉门最大打开角度，接近90度

不锈钢炉腔，20L容积

格兰仕G0-RTQF2V微蒸烤一体机的内腔容积为20L，长宽高是370x285x170mm，可满足日常烹饪需求。它内部采用不锈钢腔体，并且四周壁上没有太多孔洞，方便清洁。



内部不锈钢腔体，四周没有太多孔洞

侧壁有双层搁物架设计，可放置烤盘，不同位置有不同火候温度。



双层搁物设计

炉腔内顶部可看到有一根蝶翼式烤管，此外炉腔下还有隐藏的烤管。



顶部蝶翼式烤管

这双重火力的设计弥补了普通“一体机烧烤无底火”的劣势，底部进行了温度补偿。隐藏式的下烤管不仅方便清洁打理，而且在蒸汽功能时可以辅助烘干，避免残余水清洁麻烦。



底部隐藏下烤管

随机配件有烤盘、蒸架、说明书、食谱、清洁布，适配其三大功能。



配件

触控、旋钮式操控

格兰仕G0-RTQF2V微蒸烤一体机配备了微波、纯蒸、烘烤、高温蒸、蒸烤、微波烤、微波快蒸七种烹饪模式，按功能选择键可选择。



主要功能操作菜单

转动金色圆形旋钮可使用全部功能菜单。



旋钮全菜单



顶部参数标签，功能菜单说明

蒸汽系统，提供2000W澎湃热力

格兰仕G0-RTQF2V微蒸烤一体机专门设计了一整套的“水－蒸汽”系统，可以实现更澎湃强大的蒸汽热力，迅速释出蒸汽，这点是普通微波炉、一体机所不如的。



底部是水箱、蓄水槽

机身底部中间是一个插拔式水箱，用于提供蒸汽的水源。



水箱

“蒸”是中国家庭广泛使用的烹饪方式之一，蒸制过程中的温高、汽足，才能保证更好的蒸制效果。格兰仕这款微蒸烤一体机采用的是脉冲式直喷蒸汽技术，能够以2000W的超大功率迅速释出蒸汽，使腔体快速升温，热力澎湃。



脉冲式直喷蒸汽技术

水箱两边是蓄水槽，用于接收炉腔内排出的水分。



蓄水槽

一般蒸烤箱在机身顶部后会有一个蒸汽排放口，使用时会散发出白色蒸汽，温度较高，用户使用时要注意防止烫伤，而且蒸烤箱这类厨电一般都靠墙摆放，长期排放蒸汽会损伤到墙漆。



背部，中间突出部位是热蒸汽的冷凝器

格兰仕这款微蒸烤一体机有个创新点，“蒸汽0外排”技术。它采用了蒸汽冷凝结构，背部内设有冷凝结构，烹饪时蒸汽会自动冷凝并排至废水盒，实现蒸汽不外排，做到不损伤墙面与橱柜。



“蒸汽0外排”技术

蒸汽烹饪体验：清蒸鲈鱼

下面我们进入烹饪试用环节，首先来体验一下蒸汽功能。

格兰仕G0-RTQF2V微蒸烤一体机在蒸汽功能时，可以设置炉腔内温度，适用多种食材烹饪。即可在40°C恒温制作酸奶，也可在90°C低温鲜蒸蔬菜，都能锁住食物营养与原味。



准备鲈鱼一条，清理好

我们准备用一道清蒸鲈鱼来试验普通蒸汽功能。将鲈鱼清理好，放入葱姜。放入炉腔内，搁在蒸架上。



放入炉腔内，搁在蒸架上

小编比较喜欢鲜嫩的口感，因此选择了设定90℃，时间12分钟。

炉腔内很快开始喷出蒸汽，把炉门玻璃蒙住了，温度很快上升。



开启蒸汽功能，门窗很快被蒸汽蒙住

很快，蒸鱼出炉，一打开炉门，腾腾蒸汽就从门缝里冒了出来。



蒸鱼出炉

洒上葱丝辣椒，淋上酱油、油，一道清蒸鲈鱼就做好了，品尝起来鱼肉相当鲜嫩。



清蒸鲈鱼

105℃高温蒸：猪肉丸

105℃高温蒸是一个微创新功能，主要针对大块肉类等熟透起来较慢的食材。相比传统100℃蒸汽，105℃的高温蒸汽更细腻，能深层透蒸肉类，并逼出油脂，保证健康饮食，实现更佳口感。



准备好玉米青豆猪肉丸一盘

我们准备了玉米青豆猪肉丸一盘，肉丸也是稍大块的肉类，熟透需要较高温度。



放入炉腔内

放入炉腔内蒸架上后，开启105℃高温蒸。



开启105℃高温蒸功能

很快，一道饱含水汽，表面晶莹的蒸肉丸子就做好了。品尝起来口感Q弹，水分十足。



饱含水汽，表面晶莹的蒸丸子

蒸汽烤：蒜香排骨

蒸汽烤，是格兰仕G0-RTQF2V微蒸烤一体机的复合功能，结合了蒸汽、烧烤，在烤的同时喷发出蒸汽，让食材不会被烤得太干。这种水火交融的方式会激发食材外焦里嫩的多重口感，成就独特的蒸汽嫩烤。这种烹饪方式适合烤牛排、羊排、三文鱼等比较鲜嫩的肉类，可以保留肉类汁水，好吃又不“上火”，营养健康。



准备腌制调味好的排骨

我们选择了蒸烤排骨。排骨是比较嫩的食材，烧烤的时候如果稍微过度就容易变焦变硬，失去理想的口感味道。我们准备腌制调味好的排骨，放入烤盘中，开始烧烤。中途取出，把排骨翻面，上蒸汽，防止烤焦。



蒸汽烤排骨

经过简单的操作，一道又脆又嫩的蒸烤排骨就出炉了，表面金黄，又饱含水汽，脆中带嫩，口感一流，咬进去的时候肉汁饱满，没有流失。



表面饱含水汽，又脆又嫩的烤排骨

此外，这款微蒸烤一体机还有微波+烧烤的功能，在烧烤的同时加上微波，烹饪速度加快，适合烤制猪蹄等比较大的肉类。

蒸汽微波：热饭菜

用微波加热叮饭菜可以说是微波炉最基本也使用最广泛的功能了，不过普通微波炉叮饭菜有个缺点，就是容易在加热中蒸发流失水分，使饭菜表面过于干硬。

格兰仕G0-RTQF2V的微波蒸汽复合功能改善了这一痛点。在微波加热的同时，腔体内会不间断喷出蒸汽辅助保湿，避免食材发干发硬，保持食材的原始口感。



刚从冰箱里取出来的饭菜

小编用上班自带午饭体验了这一功能。刚从冰箱里取出来的猪脚、鱼肉布满了凝固的油脂，在经过微波蒸汽加热后，肉的表面保留了满满的水汽。吃起来也是，保持了原先的嫩滑，不会干硬。



加热好的饭菜

这款一体机拥有900W变频微波，是非常高的火力配置，它支持五档火力调控，旋钮向右转动即可快捷开启微波功能。

蒸汽清洁，排出残余水

除了烹饪，清洁也是厨房电器的一大重点难点。经常使用微波炉、蒸烤箱的人都知道，有时加热中食材会爆裂，食物碎渣会飞出粘到炉腔内壁，干了之后难以清洗。

在这方面，格兰仕G0-RTQF2V拥有的蒸汽清洁功能可以解决。在烹饪之后如果腔体有脏污，可以先启用蒸汽清洁功能，高温蒸汽可以软化一些比较干硬的食物残渣，这样清洁更方便，用抹布一擦就干净。

不锈钢腔体：这款一体机内部采用的是不锈钢腔体，内壁四周没有太多孔洞（孔洞会增加清洁难度），光滑的壁板更好清洁卫生。

智能烘干：产品底部有隐藏的烤管，在每次“蒸汽烹饪”结束之前，机器的程序会自动开启底部烤管进行烘干，蒸发多余的水分，让底部更干爽，清洁不费力。



一键排出残余水

一般蒸烤箱里的水（特别是导水管等内部水路里的残余水），如果没有及时清理，时间长了容易滋养细菌，发出异味。格兰仕G0-RTQF2V拥有“一键排水”功能，可以排出导水管与蒸发器内的残余水分，避免细菌滋生。

这时我们把水箱里剩余的水倒掉，并启动排水功能，它就可以把蒸箱导水管、蒸发器里面的水抽出来，然后只要擦干炉腔，倒掉积水槽里的水就清洁完成了。

环境影响测试

使用家用电器时，都会对周围环境产生影响。这一项主我们测试了格兰仕G0-RTQF2V微蒸烤一体机在使用时的噪音、耗电、电磁辐射。

烧烤/烘烤是一个时间比较长的烹饪过程，通常噪音也会大一些。因此我们测试了烧烤过程中的噪音。我们测得关机时的环境噪音约37.5分贝，进行烧烤时在机身近距离测得约50.4分贝，这是可以算安静的数值，比人说话声音小（通常约60分贝），出了厨房距离更远相信声音会小得听不见。



噪音

评测过程中，我们也测试了耗电量。测试耗电时间约2小时，期间进行了约半小时的蒸汽烧烤，半小时的微波蒸汽，待机约一小时，最终测得耗电量为0.61度（kWh）。与同类产品相差不大。



耗电

电器在工作时会产生电磁辐射，当电磁辐射超过一定强度时就构成了“电磁污染”，会使人头疼、失眠、血压异常等。我们使用电磁辐射测试仪测试，环境基准辐射约0.87豪高斯。格兰仕G0-RTQF2V进行微波加热时，在距离约1.5米处，测得数值约1.78豪高斯，在0-2之间变动。这一距离的数值在安全范围，不会影响家庭环境、人体健康。



电磁辐射

体验视频，评测总结

下面我们通过一段视频来回顾下评测过程：

格兰仕G0-RTQF2V微蒸烤一体机的外观设计经典，操控便捷，占用空间小，功能丰富且强大，作为一款一体机，可以说面面俱到，没有明显缺点。

在评测体验过程中，小编对格兰仕G0-RTQF2V微蒸烤一体机最大的印象就是微蒸烤复合功能。强大的蒸汽功能大大增强了烧烤、微波的烹饪性能，使出炉的食物保持了鲜嫩美味，这一点是普通的微波炉、微蒸烤一体机做不到的。可以说，复合的微蒸烤功能实现了1+1＞2的烹饪效果，让一台格兰仕微蒸烤一体机就可满足家庭的三餐烹饪需求。

从评测中，我们可以看到格兰仕这一“宇宙厨房”系列的特点，“绿色健康”，可以实现无明火、无油烟、安全高效的烹饪。格兰仕打造了一台集成、高效、节能、绿色的微蒸烤一体机，满足了消费者对现代厨房的烹饪需求。