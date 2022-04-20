彩电行业一季度全渠道零售量规模883.1万台，同比下降10.8%

作者：饶玉

【天极网家电频道】奥维云网数据显示，2022年中国彩电行业一季度，全渠道零售量规模为883.1万台，同比下降10.8%;零售额规模为277亿元，同比下降11.0%。受到疫情影响，在物流受阻货运量下滑、出行管控客流量减少的双重压力之下，彩电市场开年也可谓艰难。

在一季度彩电市场规模的下降态势背景之下，80+市场零售额占比达到11.3%;万元以上市场零售额占比达到18.2%。一季度，大尺寸产品零售量占比呈增长态势，而75英寸在全渠道市场潜力爆发，成为对比同期增长最快的尺寸，大尺寸化在全渠道的覆盖渗透步伐加快。

与此同时，游戏电视细分场景却逆势上扬，一季度全渠道120Hz电视零售量占比达到9.3%，成为行业新的增长点。作为高端属性电视产品。游戏电视也为行业带来更多增长空间。

毋庸置疑，产品结构升级已是当下彩电行业发展的主要道路。面对新增需求疲软、换新需求减少等困境，近年来彩电市场整体表现可谓不佳。当下，从满足刚需的功能性需求转向满足升级享受型的品质化消费趋势，也为彩电行业的发展指明了方向。

一方面，彩电阵营加大对OLED、MiniLED、QD-OLED等新兴显示技术投入布局，进一步推进电视产品在音质画质体验上的极致观感;另一方面，基于在屏幕之上的智慧升级，凭借着硬件、AI属性，催生出来的智慧屏、社交电视、游戏电视、巨幕电视等新兴品类。这些无不是当下彩电市场发展的主要旋律，为行业带来新一轮增长空间。

面对复杂和变化的环境，一季度彩电市场艰难开场，对于二季度能否逆转颓势？奥维云网预计，618有望成为行业拐点，扭转局势。