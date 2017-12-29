物联网平台的采用将成为2018年首要IT发展趋势

【天极网家电频道】智能对象存储、分析和人工智能，以及敏捷方法在企业中的全面扩展，将成为来年的主要趋势

北京，2017年12月28日――Hitachi Vantara近日发布了公司认为2018年将会在亚太区盛行的重要业务和技术发展趋势。这些发展趋势由公司首席技术官Hubert Yoshida和亚太区首席技术官Russell Skingsley共同预测得出。

在众多趋势中，物联网(通常称为IoT)平台的采用无疑将会在2018年的企业IT战略中占据主要地位。Yoshida和Skingsley共同确定了2018年亚太区技术市场的十大重要趋势。

1：IT将采用物联网平台来促进物联网解决方案的应用

物联网解决方案能够提供宝贵的洞察来支持数字化转型，正快速成为几乎所有行业和细分市场的一个重要战略措施。IT必须与业务运营部门紧密合作，关注特定的业务需求并定义物联网项目的范围。

Yoshida表示：“构建能够带来真正价值的物联网解决方案绝非易事，企业必须具备正确的基础架构和对业务的深刻理解，以便准确模拟仿真和数字化操作实体和流程。为此，选择正确的物联网平台和经验丰富的服务提供商至关重要。”

Skingsley补充道：“企业应选择基于开放、灵活的架构打造的物联网平台，以便简化与相关技术的集成，并为构建各种行业应用提供一个可扩展的基础平台，让公司能够轻松快速地设计、构建、测试和部署应用。”

2：对象存储智能化

今年企业已开始数字化转型，但他们遇到的第一个问题就是数据访问能力。数据通常被锁定在孤岛中，这使得提取和使用成本居高不下。这些孤岛均用于特定目的，无法进行共享，由于业务流程或所有权变化，许多孤岛包含着重复、过时或不再使用的数据。

Skingsley评论道：“数据科学家告诉我们，在从数据中获取分析洞察时，有80%的工作是获取和准备数据这样单调乏味的工作。数据湖的概念很诱人，但是您不能只是将数据倒入一个系统，数据必须能够被正确地清理、格式化和建立索引、或者使用元数据进行标记，以便该数据湖能够感知所存储的内容。否则，这里最终将会成为数据沼泽。”

尽管对象存储能够存储数量庞大的非结构化数据，并提供元数据管理和搜索功能，但却缺少上下文感知能力。通过使用软件，对象存储现在可以变得“智能化”，能够搜索和读取多个结构化和非结构数据孤岛中的内容，并进行分析以清理、格式化和建立索引。

Skingsley表示：“Hitachi Content Intelligence (HCI)内容智能管理工具能够从孤岛中提取数据，并将其注入工作流中，以各种方式加以处理。企业可以向Content Intelligence内容智能化的用户提供授权，以便敏感内容只能被相关人员查看，且不会违反文档安全控制规定。内容智能化可以为整个IT环境建立一个标准、一致的企业搜索流程。它能够跨异构数据孤岛和不同位置联接和汇总多种结构化数据，并对一个企业的所有数据进行提取、分级、改进和分类。”

3：分析和人工智能

随着公司开始从投资中获得重要回报，分析和人工智能(AI)将会在2018年呈现全速增长。IDC指出，到2017年底，在三分之一的《财富》500强企业中，其信息化产品的收入增幅将是其余产品和服务组合的一倍。

Skingsley表示：“人工智能已成为Amazon Alexa和Apple Siri等消费类产品的主流技术，Hitachi Vantara认为人工智能与人类的合作将能够为全社会带来实实在在的惠益。通过Pentaho Data Integration等工具，我们的目标是普及数据工程和数据科学流程，使机器智能(机器学习和人工智能的结合)更容易被广泛的开发人员和工程师使用。”

为实现这一目标，Pentaho提供了强大的机器学习编排功能，并集成了R和Python等语言，以及Spark MLlib等机器学习技术。Hitachi Vantara的物联网平台Lumada可支持实现可扩展的物联网机器学习，能够为其提供灵活的输入输出。此外，Lumada还能够标准化联接，使其可以自动配置和管理资源，并兼容Python、R和Java等机器学习语言。

4：视频分析采用更广泛

视频内容分析将成为“第三只眼”，能够在包括公共安全在内的更多领域带来更出色的洞察、生产力和效率。高级算法可自动检测和确定时间、空间和关系事件，并与手机GPS和社交媒体馈送等其他物联网信息相结合，将能够为零售、医疗、汽车、制造、教育和娱乐等广泛业务带来重要优势。

Yoshida认为，视频能够提供独特功能，如自运动能力(用于自主机器人导航的三维运动)、行为分析和其他形式的情境感知能力。

Yoshida表示：“零售商正使用视频来分析顾客浏览模式和停留时间，以确定产品摆放位置和导购员的位置，从而最大限度地提高销售量。视频分析依赖于出色的视频输入，因此它可要求采用视频增强技术，如去噪、图像稳定、遮罩和超高分辨率等。就易用性、投资回报和生成切实可行的分析洞察等方面而言，视频分析可能有待进一步的挖掘。”

5：敏捷方法在企业中全面扩展

数字化转型旨在帮助企业提高效率和增进协作，以更快取得更重要的业务成果。为实现这一目标，更多的信息技术部门纷纷开始采用敏捷方法。

在多年的运营中，IT部门遗留下来大量由服务器、网络、存储、数据库、虚拟化和现在的云管理程序组成的孤岛，任何一项变更都需要在所有这些孤岛中重复加以应用，才能取得预期的业务成果。事实上，很多人都认为IT更关注于IT成果，而不是业务成果。

Skingsley表示：“即使数据中心使用技术创建共享数据存储库来打破数据孤岛，不同的功能仍然集中在各自的目标上，而不是集中在整体业务目标上。通过建立采用2到4周迭代敏捷冲刺(sprint)计划的跨职能团队，IT能够专注于相关业务成果，并更高效地交付此类成果。”

在首席信息官Renee McKaskle的领导下，Hitachi Vantara在过去两年里一直使用敏捷方法来推动数字化转型，并取得了重大成果。

Yoshida表示：“敏捷方法为我们提供了一种灵活的途径，使得小型跨职能团队能够基于明确的方向和战略里程碑，通过短期的冲刺开展迭代，确保整个企业能够保持步调一致、有效开展沟通，并专注于解决问题和实现我们的共同业务目标。”他同时指出，随着敏捷方法在企业中的使用，2018年越来越多的企业将会在软件开发领域采用敏捷方法和开发运营理念。

6：数据治理2.0

2018年，企业将会在数据治理领域遇到新的挑战，需要实施新的框架。最大的挑战将来自于《通用数据保护条例(GDPR)》，后者赋予了欧盟公民更多的个人数据控制权。该条例将会推高成本，并且会增加收集和存储个人数据方面的风险。违反GDPR可能会遭受欧盟高达2,175万美元的罚款，或者上一财年全年全球总营业额4%的罚款。

Skingsley评论道：“以往的数据治理基于数据和元数据的处理。新数据治理现在必须考虑数据上下文。如果用户要求删除自己的数据，公司必须能够找到特定人员的数据，删除数据并提供证明。GDPR的72小时强制违规通知规定还意味着企业面临极短的响应窗口。如果数据分散在不同的应用孤岛中，并且无法覆盖移动设备或云中存储的数据，则企业将无法满足此项要求。2018年，企业将需要更新数据治理框架，纳入内容智能工具。”

7：容器助力迁移到更高虚拟化水平

基于容器的虚拟化是最新的虚拟化技术，将在2018年获得更广泛的认可。虚拟机(VM)通常需要抽象包含操作系统的整个设备。作为新一代虚拟机，容器将只包含应用和应用所需的所有相关性。

Yoshida补充道：“容器具备轻型特质，它们不需要为每个容器提供专门的操作系统，从而能够帮助企业显著降低成本。其开放配置还意味着，它们可以在众多平台上运行，并允许应用相互分离运行，从而提高安全性。单片应用可以作为微服务写入并在容器中运行，以提高灵活性、规模和可靠性。

企业正在迁移和开发具有容器的新应用，以便在当今以灵活性和效率定乾坤的市场中提高竞争力。作为一家企业，我们已经在容器和微服务上构建了物联网平台Lumada，并正在通过将我们针对Pentaho员工节点、Hitachi Content Intelligence和Hitachi Infrastructure Director的管理软件迁移到容器，充分利用相关的优势。用于虚拟存储平台(VSP)的存储虚拟化操作系统(SVOS)同样提供了一个插件，用于在容器中提供持久的VSP存储。我们预计明年将会有许多存储厂商跟随这一趋势。”

8： 区块链项目将趋向成熟

Yoshida表示，区块链将会成为2018年的热点，原因有二：

首先是加密货币的使用。作为一种稳定的货币，此类货币在今年受到恶性通货膨胀严重影响的国家和地区中得到了广泛认可。日本和新加坡也表示将在2018年发行由银行经营并由监管机构管理、数量恒定的加密货币。消费者将可以使用这一货币进行P2P支付、电子商务和资金转账。此举将引领许多银行转向区块链，建立管理加密货币账户的能力。

第二个是区块链在金融领域越来越多地用于诸如内部监管功能、客户文档和监管文件归档等常规流程。通过区块链分类账进行的跨行转账操作预计也将在2018年得到扩展，其他行业将开始看到具备智能合约和身份服务的原型，用于医疗、政府、食品安全和打假等领域。

9：生物身份认证正当时

鉴于当今消费者需要的密码数量不断增加，这一现状也将推动行业在2018年向生物身份认证转变。

Skingsley指出：“在实际生活中，有许多人为自己认为不重要的账户使用相同的密码。不幸的是，黑客也知道这一点，所以一旦他们发现了密码，就会用它来成功破解其他账户。企业逐渐意识到，代表我们身份的代理(如密码、ATM卡和个人识别码)即便是采用双重身份认证技术，也都是可以破解的。

“智能手机厂商和金融公司正逐渐通过使用代表真实用户的生物识别技术来解决这一问题。但是选择正确的生物识别技术很重要。如果像指纹这样的生物特征被破解，则没有办法像重新设置个人识别码或密码一样重置生物特征。由于我们在所触摸的所有事物上留下了指纹，可以想象有人可能会拾取我们的指纹并重新加以利用。Hitachi建议使用手指静脉，它只有在红外光通过活动手指捕捉到静脉纹时才会出现，是最难伪造的技术。”

10：共同创造价值

传统的商业思维假定生产者通过选择产品和服务来自主确定价值。消费者通常通过市场调研发表自己的观点，被动地参与创造解决方案和价值的过程。Yoshida认为在2018年我们将见证价值创造模式的转变，以生产者为中心的解决价值创造模式将退出舞台，我们将转向共同创造价值模式。

Yoshida评论道：“生产者和消费者将无法再使用这种传统的价值创造方法在数字世界中立足。在数字世界中，变化的步伐永无止境，问题跨越多个领域，模糊了行业领域和边界。生产者不能花费几年时间来开发一款解决方案，消费者也不能再在可能无法满足其需求的多年路线图上规划业务。如果消费者和生产者要开拓创新，他们就必须作为共同创造(协创)者积极参与价值创造流程。”

Hitachi认为共同创造是与客户和生态系统厂商进行协作的过程，以便开拓创新和为企业利益相关者、客户乃至整个社会创造新的价值。Hitachi多年来一直坚持与众多客户进行共同创造，并已开发出一种共同创造方法，有望于2018年实现大规模推广。

关于Hitachi Vantara

Hitachi Vantara致力于利用数据驱动解决方案帮助企业发现和利用数据蕴藏的商业价值，开展智能创新，并帮助企业和社会取得有益成果。我们将技术、智慧和行业经验结合在一起，提供数据管理解决方案，帮助企业优化客户体验，开发新的业务收益，同时降低运营成本。只有Hitachi Vantara能够将信息技术(IT)、运营技术(OT)和行业经验完美融合，提升客户的创新优势，并与全球企业通力合作，利用数据实现卓越价值。了解更多信息，请访问：HitachiVantara.com。

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