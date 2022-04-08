如何让智能家居更“智能”？因地制宜的装修规划必不可少

作者：Lord_ViTa

随着技术进步与消费水平的提升，“智能”已然成为各式家电乃至家居产品中必不可少的特性，智能电视、智能厨卫、智能网关，乃至其延伸出的智能照明、智能安防等等家庭设备都在不同程度上使现代人的家居生活越来越舒适和高效。

仅仅是购入和安装一些智能家电和家居单品就能为我们的生活带来这样的改变，那么自然有消费者会想到：如果在新房装修或旧房全面翻新时就进行全屋智能家居套系的规划，能否带来更高层次的家居生活体验呢？答案是肯定的，华为、绿米、云米、TCL、海尔等多家新锐互联网科技公司与家电企业已经加入全屋智能家居这条赛道，并以多种功能强大、定位全面的家电家居产品形成整体的解决方案。

这就是厂商为用户提供的“套系”，成套系的智能家居产品能够支持用户通过触摸屏、手机APP、语音控制等手段进行操作，或是通过多种传感器对环境进行感知并自主启用相应功能。例如智能窗帘、窗户等可以在感知到用户醒来时自动开启，提供早晨的阳光与户外空气;智能门锁可以由户主在厨房、卧室等处控制远程开门，让门外的客人无需久等;智能空调、空气净化器等产品可以通过远程控制提前开启，让我们在下班回家时就能享受到舒适的环境温度和清新空气。此外，智能化的照明系统乃至与智能电视、家庭影院等设备深度联动的家庭娱乐系统也能够重新定义我们家居生活的形态。

有了智能家居套系后，下一步就是进行因地制宜、实事求是的规划，也就是在种类繁多的产品中选择我们所需的，同时也是最能够匹配我们家装环境的智能家居类型和规格，这对一般消费者而言往往是较为困难和复杂的一步。可以说，只要我们决定选择全屋智能家居，那么它的选择、安装和调试等工作将贯穿家居装修的全流程。一套装修耗资百万级的高端住宅中，有关智能家居的花费可能就高达数十万元，从装修早期的水电改造，到针对空间与各式家电、家居的尺寸定制等等，成套系的智能家居对于家装的布局有着复杂深刻的影响，而消费者显然很难事无巨细地亲自去设计和规划。

因此，更好的选择是将专业的事交由专业的人和团队来进行，土巴兔作为已服务超过千万业主的互联网家装平台，能够为消费者提供更省心的家装体验。从预测报价、联系家装设计师、提出智能家居套系需求到选择装修公司、购买智能家电、家居产品，再到全程质检、竣工验收等等，土巴兔将平台服务覆盖家装全流程，并以“先装修后支付”的方式降低用户风险、提升用户满意度。

土巴兔APP上也不乏业主之间的互动与经验交流，众多装修案例、业主日记能够让用户充分参考其他业主的装修经历，帮助新业主有效解决问题或是提前避雷。可以说，土巴兔凭借成熟的平台服务和贴心的家装流程能够成为现代消费者家装的首选，同时也能够推动智能家居套系和生态走向更加普及的未来。