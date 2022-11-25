气到要砸电视？用电视看球是否已经“过时”

【天极网家电频道】日前，世界足球盛事正火热进行中。本届赛事的激烈程度不言而喻，小组赛阶段就已经冷门频出，“梅球王”败走卢赛尔球场，“日耳曼战车”惨遭翻盘逆转。一些对比赛结果难以接受的球迷做出疯狂举动，一时间“砸电视”的词条登上微博热搜榜。

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电视不仅遭受球迷朋友们的“物理攻击”，投影厂商也来“添油加醋”。某投影品牌在赛后打出营销话语，“早知道看球就买投影了，屏幕大还砸不烂”，用电视来看球仿佛已经不是人们的首选。

近年来彩电行业的现状确实不太好过。据奥维云网数据统计，2022年1-10月，中国彩电线上市场零售额规模为490亿元，同比下滑近6.5%;同期线下市场零售额规模为388亿元，同比下降14.9%，彩电市场全面遇冷已成定局。即使是面板价格下降所带来的售价降低，加以“双11”大促下的进一步折扣，也仍未拉动彩电线上市场规模的增长，彩电行业变得愈发艰难。

即便如此，尽管彩电市场存在出货压力，但是未来的增长点还是可以预见。首先与投影仪等其他显示设备相比，电视有着天然的音画优势，随着4K内容的逐渐普及且被接入信号传输范围，4K会是人们首选的内容模式。而在本届世界足球盛事中，央视也官宣将首次开展4K超高清足球赛事转播，向用户提供前所未有的观赛体验。不仅如此，大尺寸电视的相继推出，更是与4K内容相得益彰，“大屏”属性作为市场增长点的趋势明显。据相关数据显示，日前75英寸以上大屏彩电的消费增长态势显著，90英寸及以上超大屏彩电的销售更是同比增长215%，预计在未来这个数字还会继续向上发生变化。

不仅如此，电视在性能参数上的显著提升，也成为拉动消费者购买欲望的关键因素。譬如，面对用户对沉浸感体验的追求，电视的“刷新率”被重视起来。刷新率指的是显示设备每秒刷新页面的次数，例如60Hz代表每秒刷新60个画面，我们在电视上所观看到的内容，就是一幅幅连续快速切换的画面，刷新率越高，画面看起来就越流畅稳定。近日，智慧显示行业领跑者创维就上线一款电视新品――创维GLED电视A63，它是全球首款于大屏端实现288Hz刷新率的量产电视，不仅能够将观感体验提升至全新高度，而且在MEMC技术的加持下，让体育赛事的播放更加丝滑流畅，充分展现绿茵赛场上的每一个精彩瞬间。

场景细分也正成为电视行业非常突出的发展趋势。长期以来，人们对电视的使用大多仅停留在“看”的层面。然而随着移动互联网的迅猛发展，游戏、购物、网课、音乐、健身等多样化需求被表达，使用更为便捷的手机、平板电脑等智能终端设备成为了人们娱乐的新宠。与之带来的是人们的视听需求逐渐削弱，主打视听体验的电视也逐渐在家庭娱乐场景中“失宠”。面对智能移动终端设备来势汹汹的“挑战”，电视也不得不在交互功能上进一步进行优化。家庭影院电视、游戏电视、音乐电视等细分品类逐渐增多，更多个性化的需求在电视中被满足。

总的来说，或许目前彩电行业在处于革新发展的阵痛期，然而随着对用户需求痛点、消费习惯的不断洞察，未来电视产品的差异化与个性化程度会更高。未来的电视还会有哪些发展，让我们拭目以待。