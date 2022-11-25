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气到要砸电视？用电视看球是否已经“过时”

2022-11-25 16:59:17 作者：罗民峰

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  【天极网家电频道】日前，世界足球盛事正火热进行中。本届赛事的激烈程度不言而喻，小组赛阶段就已经冷门频出，“梅球王”败走卢赛尔球场，“日耳曼战车”惨遭翻盘逆转。一些对比赛结果难以接受的球迷做出疯狂举动，一时间“砸电视”的词条登上微博热搜榜。

气到要砸电视？用电视看球是否已经“过时”

图片源自网络

  电视不仅遭受球迷朋友们的“物理攻击”，投影厂商也来“添油加醋”。某投影品牌在赛后打出营销话语，“早知道看球就买投影了，屏幕大还砸不烂”，用电视来看球仿佛已经不是人们的首选。

  近年来彩电行业的现状确实不太好过。据奥维云网数据统计，2022年1-10月，中国彩电线上市场零售额规模为490亿元，同比下滑近6.5%;同期线下市场零售额规模为388亿元，同比下降14.9%，彩电市场全面遇冷已成定局。即使是面板价格下降所带来的售价降低，加以“双11”大促下的进一步折扣，也仍未拉动彩电线上市场规模的增长，彩电行业变得愈发艰难。

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  即便如此，尽管彩电市场存在出货压力，但是未来的增长点还是可以预见。首先与投影仪等其他显示设备相比，电视有着天然的音画优势，随着4K内容的逐渐普及且被接入信号传输范围，4K会是人们首选的内容模式。而在本届世界足球盛事中，央视也官宣将首次开展4K超高清足球赛事转播，向用户提供前所未有的观赛体验。不仅如此，大尺寸电视的相继推出，更是与4K内容相得益彰，“大屏”属性作为市场增长点的趋势明显。据相关数据显示，日前75英寸以上大屏彩电的消费增长态势显著，90英寸及以上超大屏彩电的销售更是同比增长215%，预计在未来这个数字还会继续向上发生变化。

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  不仅如此，电视在性能参数上的显著提升，也成为拉动消费者购买欲望的关键因素。譬如，面对用户对沉浸感体验的追求，电视的“刷新率”被重视起来。刷新率指的是显示设备每秒刷新页面的次数，例如60Hz代表每秒刷新60个画面，我们在电视上所观看到的内容，就是一幅幅连续快速切换的画面，刷新率越高，画面看起来就越流畅稳定。近日，智慧显示行业领跑者创维就上线一款电视新品――创维GLED电视A63，它是全球首款于大屏端实现288Hz刷新率的量产电视，不仅能够将观感体验提升至全新高度，而且在MEMC技术的加持下，让体育赛事的播放更加丝滑流畅，充分展现绿茵赛场上的每一个精彩瞬间。

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  场景细分也正成为电视行业非常突出的发展趋势。长期以来，人们对电视的使用大多仅停留在“看”的层面。然而随着移动互联网的迅猛发展，游戏、购物、网课、音乐、健身等多样化需求被表达，使用更为便捷的手机平板电脑等智能终端设备成为了人们娱乐的新宠。与之带来的是人们的视听需求逐渐削弱，主打视听体验的电视也逐渐在家庭娱乐场景中“失宠”。面对智能移动终端设备来势汹汹的“挑战”，电视也不得不在交互功能上进一步进行优化。家庭影院电视、游戏电视、音乐电视等细分品类逐渐增多，更多个性化的需求在电视中被满足。

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  总的来说，或许目前彩电行业在处于革新发展的阵痛期，然而随着对用户需求痛点、消费习惯的不断洞察，未来电视产品的差异化与个性化程度会更高。未来的电视还会有哪些发展，让我们拭目以待。

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