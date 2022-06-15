上下双筒健康分区洗 创维XQGF150D滚筒洗衣机

作者：老谢

【天极网家电频道】不同人、不同种类的衣服分开洗是不少家庭的一种需求，不过，要实现可不容易。给家里买两台洗衣机，不止是钱的问题，还有占地方这个大问题。下面这款双驱分舱洗衣机，有上、下两个滚筒，可以分开洗不同衣服，同时也不占用更多地方，适合母婴等人群。创维XQGF150D洗衣机，目前电商6月促销到手价4999元，有双滚筒、魔镜智慧屏、特护智投、双直驱变频、四维净护、全屋智联等功能。

创维XQGF150D是一款15公斤双驱分舱滚筒洗衣机，上筒5kg，下筒10kg，可独立分开洗，也可同步洗衣。上筒可洗婴幼儿衣服、床单等，下筒可洗成人衣服、窗帘被单等大件衣物。当然，你也可以按照自己家里的具体需求，分开去洗其它衣物，如内衣或袜子，或者病人的衣物等。

外观方面，创维XQGF150D一机双舱，极简设计，颜色为星韵蓝，如置身星空的视觉感受，提升家居品味。上筒有一面魔镜全息智慧屏，看起来很是酷炫，可以进行触摸操控。黑色钢钻玻璃材料，防指纹防刮痕。

这款洗衣机有特护智投功能，洗衣时会自动对衣物进行称重，上下筒均会自动投放洗涤剂、柔顺剂，无需手动添加，减少手动投放可能带来的洗涤剂残留。上筒还特设专属特护剂智能投放口，可自动投放婴儿洗衣液，便捷自如。

它还有银离子除菌模块，洗涤时可消除细菌，达到99.9%除菌率。舱门内置双喷淋口，通过强劲水流洗涤舱门，可以防霉抑菌，保证舱门卫生，防止用久了污物残留发霉。还采用99%抗菌门封，避免门封处滋生霉菌。有96℃的高温筒自洁，高温杀菌，避免衣物二次污染。

智能方面，创维XQGF150D有手机APP远程操控，出门在外也能轻松洗衣，进程一目了然。

创维XQGF150D采用DD直驱变频电机，可稳定运行，双筒同洗同脱时可保障低噪音、平稳，分贝46dB。此外，这款洗衣机还有污渍加强洗、3S中途添衣、智能预约等功能。

价格：创维XQGF150D洗衣机，目前电商6月促销到手价4999元。

编辑点评：相当实用的双筒洗衣机，符合当今不少注重清洁卫生的用户的需求。母婴功能很强大，除菌功能也很全。