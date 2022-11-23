宅家看球带动投影仪消费热度 如何选择一台合适投影仪了解下

【天极网家电频道】伴随着卡塔尔世界杯的火热到来，投影仪等大屏观影设备的销量出现了大幅上涨。

根据美团数据显示，世界杯开赛前三天，平台投影仪订产品单量同比增长211%，环比增长27%，音响、视频转换线等相关产品订单量也分别同比增长225%和115%。在世界杯开赛首日(11月21日)，京东投影仪成交额同比增长240%，投影仪相关页面平均浏览时长同比上涨200%。

不仅是在国内，国产投影仪在海外也热卖。根据速卖通数据显示，三个月前开始，国产投影仪在世界足球第一国的巴西市场销量就出现了飞跃式的增长，近一个月销售额同比增长250%;在世界杯所在地的中东地区，国产投影仪销售额也同比涨了120%。

在宅家看球的场景需求之下，投影仪等观影产品热度激增，成为广大球迷朋友们的观赛神器。而如何在市面上多个品牌多种类型的家用投影设备之中挑选合适的观影产品，也是需要提前做一下功课的。

对于观影观看球赛的使用来说，整个画面的清晰程度自然非常重要。对于普通用户来说，可以首先了解下投影仪的流明亮度和分辨率。流明亮度越高的投影仪，其整体画面看上去更加清晰自然，建议大家可以选择流明亮度值稍高的产品。分辨率想必也不用多言，目前市面上的1080P分辨率的产品基本上是可以满足日常使用，如果你对于画质有着更高要求的话，那4K投影仪是个不错的选择。

另外则是投影仪的功能，对于用来观看球赛的话，那运动补偿功能绝对不能缺少。在观看高速运动画面之际，有了运动补偿功能的加持，可以有效的减少画面的托帧、抖动等情况，更好的还原画面的细节之处。同时，对于投影仪的使用来说，像自动对焦、自动校正、倍速开机、语音助手等功能，有和没有的使用体验也相差甚远，大家也可以注意一下。