全能基站新品组合 素白高颜值扫拖机器人科沃斯T10 OMNI

作者：Lord_ViTa

在家用服务机器人3.0时代，得益于再度进化的强大感知硬件、避障导航算法以及包括智能语音控制在内的多种智能功能，新诞生的扫拖机器人产品能够做到更加独立自主地完成工作，尽量为用户节省时间、减少麻烦。继地宝X1家族之后，科沃斯机器人又推出了同样定位全能扫拖的T10家族。

科沃斯T10同样拥有TURBO和OMNI两种基站，其中后者正是我们所知的“全能基站”之一，拥有充电、集尘、拖布回洗、自清洁、热风烘干等多样化功能，足以在用户外出时自行处理全屋地面清洁需求，提供省心又省事的家庭清洁体验。

科沃斯T10 OMNI采用简洁大气的素白为主色，伴以机身上少量充满质感银灰色规则纹路，展现出适合现代家居的时尚观感，同样的理念也延伸到它配备的全能基站上，简约而不失反差的拼色设计与流畅的线条都能让它恰到好处地融入现代家居风格。而在功能设计方面它则使人一目了然，基本布局与科沃斯前代产品系列差异不大。T10 OMNI的机身本体采用了顶部dToF激光雷达+正面960P星光级摄像头+侧面多传感器的感知硬件组合，清洁模块采用双边刷+浮动滚刷+尾部双旋转拖布组合，机身内置尘盒收纳于顶部磁吸顶盖下。

扫拖能力上，科沃斯T10 OMNI拥有5000Pa最大吸力与双边刷+软胶混合主刷，搭载OZMO Turbo 2.0旋转加压拖布，在建图导航技术方面采用了全新升级的TrueMapping2.0技术搭配机身多种传感器，拥有10m扫建距离、7200Hz采样频率，提供多达4倍建图速度提升。而避障能力方面，它拥有防撞、防跌落、脱困等多种功能，以及独特的AIVI3.0人工智能视觉识别技术，能够穿行于各种限高、限宽的狭小区域间，同时准确环绕障碍物周边死角进行清洁，拥有很强的环境适应性。

独特的YIKO智能语音助手依然搭载于这款科沃斯新品上，将自然语言的交互能力与家庭服务机器人产品直接绑定，使我们几乎无需绑定任何额外的设备、生态就可以进行便捷的语音控制，此外更多天气、百科等内容的加入也使交互更有生活感。

科沃斯T10 OMNI配备的全能基站集自清洁、自动集尘、自动回洗拖布、自动热风烘干、银离子除菌、安全童锁六大功能于一身，为这款产品带来了近乎解放双手的自主工作和维护能力，既帮助用户摆脱事无巨细的操作，又基本免去了手动拆卸、清洗尘盒与拖布的烦恼，使拖布这类主要耗材能够延长使用周期，减少用户的经济和精力成本。

编辑点评：科沃斯T10 OMNI展现了家用服务机器人3.0时代下新生代产品的特点，它在软硬件层面有着充分的匹配优化，能够将高质量的交互和智能功能扎根于高质量扫拖性能上。近一年来，真正的“机器人化”趋势正在新诞生的尖端扫拖机器人产品中传播。当下此类机器人化的家电产品还存在不小的进步空间，但在未来它们有可能将彻底改变我们的生活形态。

随着2022年中购物盛典到来，这款高颜值的全能扫拖机器人也迎来一波预售优惠活动，京东自营店提前支付定金即可享受尾款立减300元，到手价4699元优惠价，此外还有PLUS会员叠券优惠，晒单赠礼、评价返京豆等多重福利，并支持24期免息，想要获得简单便捷地面清洁体验的消费者不容错过。