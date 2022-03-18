「奥」视群雄 共「赢」天下

作者：佚名

【天极网家电频道】近日，奥图码与赢康科技正式签署战略合作协议，双方本着优势互补，互利共赢的理念，建立长期战略合作伙伴关系，共同发力激光工程投影市场。奥图码授权赢康科技成为其旗舰工程机CUL25K/CUL20K的全国总经销。

奥图码源自全球最大投影机制造商中强光电集团(台湾上市公司)，在关键零组件、研发、制造、售后服务等，拥有业界完整且专注的资源投入与掌握度。凭此优势，Optoma持续研发符合用户需求的一流产品。

赢康科技是历史悠久、技术全面的专业A/V系统解决方案提供商，一直秉承着“共赢为康”的理念，为中国客户提供最优秀的A/V系统，是十余个国际一流A/V品牌的长期合作伙伴，拥有全国营销服务网络和复杂项目全案实施能力，曾服务过北京奥运、上海世博、万达、融创、北京环球影城等。

奥图码CUL25K/CUL20K旗舰工程机，是奥图码最新力作，两款新品采用0.96英寸DMD芯片、具有WUXGA分辨率、亮度分别达到25000流明和20000流明，性能配置俱佳，是兼具竞争力的中、高亮度激光工程投影机，为夜游经济、户外亮化、大文旅市场提供了更多选择。特别是CUL25K，凭借25000流明亮度和双色激光光源，占据1-DLP激光工程投影机市场的制高点，后来居上，既拥有可媲美3-DLP产品的出色表现，又兼具1DLP的成本优势，是文旅行业的明智之选。

奥图码优秀的源头产品供应链，与赢康科技强大的工程市场拓展和服务能力，优势互补，强强联合，可以为工程市场提供更优选择的产品和服务。奥图码与赢康科技的合作，回归价值本身，以产品和服务为本，聚焦客户核心价值，满足用户真实需求，共谋长远健康发展。