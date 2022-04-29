口腔健康愈发被重视 电动牙刷的优势在哪？

作者：Applekakaka

【天极网家电频道】据第四次全国口腔健康流行病学调到报告显示，我国全民口腔患病率高达96.7%。其中5岁儿童的患龋率达71.9%，35-44岁中青年的患龋率达89%，65-74岁老年人的患龋率更是高达98%，口腔问题成为了人们健康的重要威胁之一。随着护齿知识的普及，人们对于口腔健康问题的关注度不断增加。

相信我们不止一次被普及，使用手动牙刷时，横向刷牙是错误的刷牙方式，长期横向刷牙会严重损害牙体表面的保护层牙釉，造成牙齿敏感和牙齿颈部的楔状缺损，正确的刷牙方式应该是竖着刷。即便如此，大多数人在刷牙时还是摆脱不了横向刷牙的习惯。竖着刷牙不仅没有横向刷牙来得顺手，而且在刷洗口腔两边的牙齿时非常“别扭”。竖着刷牙虽然在理论上比横向刷牙刷得更干净，也不容易损坏牙齿，但是实际的刷牙体验欠佳。此外，使用手动牙刷时的力度不好掌握，用力过度可能会导致牙齿的珐琅质和其他层容易脱落,造成牙龈萎缩。当牙齿中的牙釉质丧失以及牙龈萎缩时,牙齿较软的层就会暴露在细菌、外伤、牙菌斑堆积、酸性食物和其他有害物质中,进而加快牙齿的腐烂和脱落。

电动牙刷的出现就很好的弥补了手动牙刷的缺点。电动牙刷能够通过内置的电动机芯进行快速旋转或振动，使刷头产生高频振动，瞬间将牙膏分解成细微泡沫，深入清洁牙缝。这代替了手动刷牙时手臂需要的循环往复运动，在使用电动牙刷时，用户只需要将刷头贴在牙齿表面，在刷头的快速旋转或振动下就能简单快速完成牙齿的清洁，非常地方便。

此外，电动牙刷的清洁效果也非常高效。目前市面上的电动牙刷主要分为声波震动去渍和旋转震动去渍，声波振动是通过电动牙刷的刷毛交互振动，使刷头的运动频率达到每秒260次以上，我们在使用电动牙刷时所听到的“呜呜”声，就是电动牙刷高频率振动下所发出的声音。而旋转震动是通过刷头的360°旋转震动，从而达到牙齿去渍的效果。与手动刷牙相比，运用旋转震动式的电动牙刷可以围绕牙齿进行各位方位的快速刷洗，牙齿清洁更全面彻底。据实验研究表明，使用电动牙刷可以比手动牙刷多清除38%的牙菌斑，清洁效率更高。而且电动牙刷能够保证均衡的清洁力度，让口腔内的牙齿都能得到均衡的清洁。电动牙刷多种震动频率的选择也能够帮助用户在出现口腔溃疡情况时，调整震动频率的大小，减轻刷牙时带来的疼痛。

凭借自身强大的方便性与实用性，电动牙刷近年来发展十分迅速。有数据显示，2021年中国个人护理市场总销售额达480亿元，其中口腔卫生护理器具中的电动牙刷占16.4%，销售额近80亿元。从使用覆盖率来看，电动牙刷受到了众多消费者的欢迎。但是在很长一段时间里，由于缺少完善标准、标志体系的护卫，消费者想要买到一把合格、合适的电动牙刷并不是件容易的事。而在那些描述电动牙刷清洁能力、美白效果、特殊功能的纷繁宣传词语面前，消费者更是看花了眼，不知何去何从，做出正确选择变得更加困难。

针对电动牙刷市场良莠不齐的现状，近日，中国家用电器协会召开电动牙刷“C”标志发布会，为通过《电动牙刷》团体标准的电动牙刷企业赋予“C”标志应用许可。当消费者在市场上选购电动牙刷时，看到“C”标志，即可认定这是一款合格、优秀的产品。“C”标志应用推行，将进一步规范电动牙刷市场，为消费者带来更好的购买乃至使用体验。

“C”标志及其黑底反白应用