开了空调也觉得热？ 来一台空气循环扇配合空调使用试试

作者：Applekakaka

【天极网家电频道】今日谷雨。谷雨是春季的最后一个节气，在此之后，春天将会过去，夏天即将来临。虽然在节气上只算是刚刚踏进了夏天，但是在气温上我们已经早早感受到了夏天的味道。4月份有一些天数的气温突破了30度，人们提前进入了“消暑模式”。

说到消暑，那怎么少得了空调，毕竟“夏天的命都是空调给的”。但是在使用空调时，我们可能会遇到这样的烦恼。当空调开启的时候，由于室内处于相对密闭的状态，导致室内空气难以流动，我们会发现空调口附近的温度和房间其他位置的温度不一样，离空调近的地方会感觉空调直吹很凉，离空调比较远的地方就基本感受不到凉风的存在。特别是在晚上开空调睡觉的时候，我们的上半身和下本身的温度感受不一，把空调温度调高，上半身温度适合，下半身又太热;把空调温度调低，下半身温度适合，上半身又太冷，被子都不知道该如何盖是好。空调温度的不合适，非常影响我们的睡眠质量。

近年来，市面上多了一款“空调伴侣”，能够配合空调一起使用，让室温达到相对均衡，它就是空气循环扇。空气循环扇是一种在电风扇基础上进行优化升级的改良产品，它能够加快室内空气的流动，提升换气效率，通过模拟出自然风形态，提高人体的体感舒适度。

在配合空调使用时，我们可以将空气循环扇放置在空调冷风正好可以吹到的底下，并背对空调，让空调的冷风在室内更加迅速的循环。空气循环扇的空气循环功能在冬天使用空调输送暖气时同样适用，我们可以同样将空气循环扇放置在空调的下方，或者放在高处，正对着空调方向吹风，让室内顶部的热空气快速下沉，带来更加温暖舒适的室内温度。

今天小编给大家推荐这款斗禾独角兽Unicorn伸缩循环扇XHD03，它采用了7寸仿生海燕扇叶设计，配合搭载1900转强力专业电机，每分钟可输送30m3的风，距离20米也可感受到循环扇所带来的澎湃风量。此外它能够提升空气交换速率，加速室内外的通风换气，在2分钟之内就能快速循环室内空气，真正做到整屋循环，整屋凉快。

在循环室内空气的基础上，斗禾独角兽Unicorn伸缩循环扇XHD03还拥有智能风模式，通过内置的智能感温芯片，能够感应到环境温度的变化，自动调整1-4档风速，不再担心因昼夜温差过大而导致着凉的问题。

在运行噪音方面，斗禾独角兽Unicorn伸缩循环扇XHD03特别拥有睡眠风模式，风速采用睡眠智能降低设计，轻音运行，带来循环凉风的同时不会影响我们的睡眠。

要想在炎炎的夏日获得清凉和舒适的双料享受，选择一台配合着空调使用的空气循环扇，不免是一个好的选择。此外，除了在夏季使用，空气循环扇在其他季节还可以用作循环室内空气，带来全屋舒适的空气循环。这款斗禾独角兽Unicorn伸缩循环扇XHD03目前电商售价499元，感兴趣的朋友不妨关注一下。