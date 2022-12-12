双出水左边洗菜右边直饮 云米净水器Super Y 1200G评测

【天极网家电频道】随着人们生活水平的提高，对家庭饮用水的水质要求也渐渐提高。据家电调研机构奥维云网数据，2021年中国房地产精装修市场的净水器配置率达21.4%，同比增长了5.3%。而消费者也渐渐对净水器提出了更多需求，从最基础的过滤泥沙铁锈，到改善口感，到加快出水速度、减少废水等，用户需求一直推动着厂商研发升级产品。

近期云米推出了一款净水器新品，Super Y 1200G。从产品资料看，它配置1支5合1复合滤芯和1支RO滤芯，整体达到6级过滤，比传统净水器5层过滤多了一层无纺布，可隔绝后置活性炭，防止出黑炭水，出水更纯净。除了泥沙铁锈、余氯、重金属、微生物等，它还可过滤抗生素、微塑料等新兴污染物，且净化后的纯水不含阻垢剂，整机不含双酚A。它拥有1200G的超大水流通量，2.8秒就能接满一杯水。它的产水率达70.4%，纯废水比3:1，达到国家新一级水效。



云米Super Y 1200G净水器

云米Super Y 1200G净水器配置智能显示水龙头，可显示水质、滤芯等状态。双出水龙头，可切换净水、生活水。采用静音设计，噪音可低至43分贝。通过手机APP，可查看TDS、用水状态、滤芯等。

我们评测了云米Super Y 1200G净水器，具体型号云米MR12102，下面来详细看看。

主机外观及功能设计

云米Super Y 1200G净水器尺寸大小为435*163*403mm，高度只有403mm，整体很是小巧，不占用过多空间，即使是较下的厨下空间也可以放得下。



机身右侧面，标有品牌及型号

这款净水器设计以白色为主辅以蓝色，外观简洁雅观，颇为清新。机身右侧面，标有“Super Y 1200G”型号、“泉先”LOGO。“泉先”是云米旗下的高端净水品牌。



主机正面，下有云米LOGO

产品正面是块防尘盖，可以取下，防尘盖背面印有简单操作说明。



防尘盖背面有使用说明

取下防尘盖后，可看到净水器内部的滤芯及操作面板。PCB、RO两个状态灯显示滤芯的使用状态、寿命。两个键是滤芯选择键、滤芯复位键。



状态灯，操控面板

背部出水口

背部贴有型号参数标签，上部有进出水口。进出水口有自来水进口、纯净水出口、浓缩水出口、生活水出口。进出水孔的孔眼预先以软塞堵住。



主机背面

与一般净水器不同的是，云米Super Y 1200G多了一个生活水出口，因为这款是双出水净水器，这里出的是经5合1复合滤芯过滤出来的超滤净水，适合日常清洗用，如洗菜、洗碗等，但不适合直接饮用。

纯净水出口出来的则是经复合滤芯+RO反渗透过滤出来的纯水，TDS值较低，纯净度高，可以直接饮用。两个口出水速度不一样，从参数标签来看，生活水出口的净水流量是2L/min，纯水出口的流量是3L/min。



机身参数，型号云米MR12102

除了净水器主机及滤芯外，配件还有水龙头、三通阀、说明书、进出水管、卡销等配件。



所有配件

2支滤芯，6级过滤系统

云米Super Y 1200G净水器使用两支滤芯，1支5合1复合滤芯，1支RO反渗透膜滤芯。



配置2支滤芯

整个净水系统达到6级过滤，由折叠PP棉、前置活性炭、减少水垢的长效因子、RO膜、后置活性炭、无纺布构成。



6层过滤

内置的滤芯身上标明了相应的过滤功效：



复合滤芯

相比于传统净水器的5层过滤，云米Super Y在后置活性炭之后增加了一层无纺PP保护，能够隔绝少量炭粉散逸出来，这种6层精滤能防止出现黑炭水。



5合1复合滤芯参数

RO反渗透膜的过滤精度非常高，可过滤出纯水，连细菌、重金属都能过滤掉。



RO滤芯

云米Super Y 1200G净水器采用的RO反渗透膜，是以12层高精度膜页组成的，可增大与来水的接触面积，过滤更充分，且流速更快。



RO滤芯参数

通过这6级过滤，它可滤除泥沙铁绣、余氯、异味异色、水垢、重金属、微生物、各类病原体等，还可过滤抗生素、微塑料等新兴污染物，且净化后的纯水不含阻垢剂，整机不含双酚A。其抗生素滤除率99.95%，微塑料滤除率99.99%。这些功能对于比较关注健康的母婴用户、高端消费者等注重生活品质人群较有吸引力。

现场安装效果

我们将云米净水器Super Pro 1200G实际安装到家庭厨房里：



厨房安装



双出水龙头

云米净水器Super Pro 1200G体积小，在有限的厨下空间里，不会占用过多地方：



净水器在厨下空间

屏显水龙头

云米净水器Super Pro 1200G的水龙头是“双出”水龙头，左右两个旋钮，可以切换纯水、生活水模式。纯水适合直接饮用，生活水适合日常清洗用，如洗菜、洗碗等。



屏幕会显示水质TDS值

水龙头配有智能显示屏，在工作时会显示状态，如出水种类、水质TDS值等，蓝色灯表示状态正常。



显示生活水

出水速度测试

云米Super Y 1200G净水器拥有1200G大通量，从产品介绍来看其流速可达3.23L/min，2.8秒就能接满一杯水（150ml）。水量与流速主要取决于净水器的滤膜面积以及卷膜工艺，云米Super Y 1200G净水器采用以12层高精度膜页组成的RO滤芯，增大与来水的接触面积，过滤更充分，比旧款7膜页RO滤芯的出水效率提升了20%，且水量能够持续6年不衰减。

不过，云米Super Y 1200G是双出水净水器，从其机身参数来看，生活水的流量是2L/min，而纯净水是3L/min，这里我们也会分别进行测试。



测试生活水流量

我们首先测试生活水的出水流量，用1L量杯，装满约用时18.7秒，换算结果约3.2L/min。纯净水出水流量为1L/19.64s，换算约3.06L/min。



纯净水流量测试结果

这一出水速度已经跟在水龙头接水的速度接近了，可以实现3秒一杯水。除了直接饮用，也能满足厨房烹饪所需，用大水壶、汤锅接起水来也比普通净水器要快。

纯废水比测试

净水器在输出饮用净化水的同时，也会排出废水。前几年市场上普通净水机的“纯废水比”多为1:1(净化出1杯纯水，同时排出1杯废水)，甚至1:2，高废水量造成消费者高使用成本，对水资源的浪费也严重。这两年随着技术提升，国家新水效标准的实施，这种情况有所好转。在新水效国标中，最高的1级水效，净水产水率要大于等于65%，且额定总净水量要大于等于4000L。从官方资料看，云米Super Y 1200G的产水率是70.4%，额定总净水量是净水4800L，纯水4000L，从数值上看比新1级水效要高。



纯废水比测试

我们进行了纯废水比测试，结果显示，云米Super Y 1200G在输出纯净水约670ml的同时，会排出浓缩水约348ml，其纯废水比约为1.93:1，换算产水率约68.8%，比新国标1级水效高，比普通老款净水器的省水。



纯废水比测试

水质净化性能，TDS测试

净水器最重要的性能就是净化过滤能力。首先我们通过常规的TDS测试来检测云米净水器Super Y 1200G的过滤能力。TDS(Total Dissolved Solids)即总溶解性固体物质，主要是水中的泥沙、细菌、镁、钙、重金属离子等各类混合物形成的杂质总浓度，数值越低水质越纯净。



水质过滤测试

这是款双出水净水器，我们也分别对两种水进行测试。测试以对比组进行，分别取市政自来水、过滤出来的生活水、过滤出来的纯净水作为水样。测试工具为TDS测试笔，测试数值单位为ppm，1ppm=1mg/kg=1mg/L。在杯中分别倒入约30ml测试样品，静置后将TDS测试笔探入水中，读取读数。

图中左侧为生活水，中间为纯净水，右侧为自来水。测试数据显示，自来水TDS数值为82ppm，纯水TDS数值为8ppm，生活水TDS数值为78ppm。以笔者的评测经验，一般本市的自来水TDS值约为100左右，这里测试所在地小区刚更换了水管不久，自来水水质较好。但可以看到，云米Super Y 1200G过滤出来的生活水降低了水中杂质的含量，而纯净水更是大幅降低，评测过程中笔者还多次测试到了TDS值为3的极低数据，接近100%纯净水了，可以直接饮用。

值得一提的是，云米净水器Super Y 1200G拥有“全时新鲜水”功能，在停止用水一段时间后，净水器会进入自动冲洗模式，过滤后的纯净水自动回流至RO膜，对RO膜进行冲洗并置换掉滤芯中沉积的浓缩水，阻止浓缩水正渗透，改善下次用水的水质及口感。

余氯测试：自来水厂使用氯来杀灭水中的细菌病毒，不过残留的余氯非常影响饮用口感，净水器过滤后会降低余氯，从而改善饮用口感，这是净水器的一大作用。

在余氯过滤测试中，自来水滴入余氯试剂后为浅黄色，过滤的生活水滴入后略有一点点颜色，纯净水滴入试剂后呈现完全透明。从颜色上参考色别表，过滤出来的纯净水、生活水的余氯含量接近于0，自来水的余氯含量则较高，饮用口感较差。

重金属测试：重金属水污染是指相对密度在4.5以上的金属元素及其化合物在水中的浓度异常使水质下降或恶化，包括有铜、铅、锌、镍、铬、镉、汞和非金属砷等。重金属不易排出体外，易积存在大脑、肾脏等器官，一旦超标，易引起基因突变，影响细胞遗传，严重时会产生畸胎或诱发癌症。RO净水器可以过滤重金属离子。



重金属测试

我们在水样中滴入重金属试剂，从测试结果看，自来水样品呈粉红-土黄色，过滤的生活水呈粉红色，纯净水样品呈浅黄色。从测试剂说明得知，呈黄色为不含重金属，呈粉色、红色为含重金属。可见自来水、生活水中含有一定量的重金属元素，云米Super Y 1200G过滤出来的纯净水则过滤掉了重金属。

水质硬度测试：水质硬度表示水中所含有钙、镁、铁、铝、锌等离子的含量多少，硬度太高也不适合饮用。我们在水样中滴入试剂，从测试结果看，自来水硬度较高，生活水仍有不低硬度，纯净水则硬度最低，适合饮用。



水硬度测试

从各项测试结果看，云米Super Y 1200G的水质净化过滤能力达到了理想效果。

噪音测试

净水器在两种情况下会有工作噪音，一是打开其水龙头，开始输出净水，这时会有水龙头出水和净水器制水的声音。二是净水器自动进行内部冲洗的工作噪音。后者在夜晚可能会影响家庭环境，需要测试一下。

云米Super Y 1200G搭载4腔体水泵，以更低的转速减少工作噪声，从资料上看，其噪音值最低可低至43dB，不会打扰用户日常生活与休息。



噪音测试

首先我们测得室内环境噪音约37.7分贝。在距离净水器、水龙头0.5米内测试，测得云米Super Y 1200G的正常出水工作噪音约49分贝左右(包含水龙头出水、净水器制水的噪音)，大小比人正常说话声（60分贝）要小。

然后是自动冲洗的噪音。在净水器厨柜门外，测得噪音约42.6分贝左右，比官方标称数据要低。这一噪音数值很低，比人说话声音还要小不少。

可以看到，云米Super Y 1200G净水器工作时有一定的噪音，但不大。而在夜间环境中比较明显的自动冲洗声音则很安静，不会影响人休息。

手机APP体验

APP方面，云米Super Y 1200G净水器可以使用手机APP“云米商城”或“米家”登录。在添加净水器设备后，用户可以查看净水器工作状态、水质、滤芯寿命等。进入净水器后，主界面显示进水的水质TDS值，净水机工作状态，滤芯状态等。如果滤芯寿命到期，还有购买渠道等。

此外，APP界面里还可以设置无陈水模式，调整冲洗滤芯的频率，设置水质优先还是节水优先。

使用成本

净水器的后续使用成本较高。这方面，云米Super Y 1200G净水器新机配备1支复合滤芯和1支RO滤芯。价格上复合滤芯299元，一般2年一换；RO滤芯1299元，一般6年一换；因各地区水质不同、用水量不同有差异，滤芯寿命会有差异。

值得一提的是，目前这款净水器官方12.12促销售价1999元，购买赠送两支原装复合滤芯，将6年内的换芯成本降低至0元。

评测总结

评测结果来看，云米Super Y 1200G净水器能有效过滤自来水中的杂质，过滤余氯、降低硬度改善口感，能过滤重金属等。不管是生活水还是纯净水，出水速度都相当快，饮用时不需用户耐心等待。工作时噪音较低，不影响室内环境、夜间休息，这得益于其专门的静音设计。

总的来说，云米Super Y 1200G净水器的过滤性能强大，出水速度快，整机占用空间小，双出水的功能也很方便，整体性价比不错，是一款值得考虑的家用净水机。