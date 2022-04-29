“爱宠”独自在家时的智能伙伴 宠物家电是否真的好用？

作者：Applekakaka

【天极网家电频道】五一小长假将至，本来是闲暇的假期，但是却让一些养宠人士陷入了两难的境地。一边是“回家的诱惑”，一边是家里“小宝贝”可怜巴巴的眼神。不在家的日子里谁来照顾它们，成为了困扰诸多“铲屎官”们的难题。

养宠物，已经成为当代在外打拼的年轻人缓解独自一人时的苦闷的有效途径。活蹦乱跳的小猫小狗，在得不到回应的房间里增添了更多生机。据2021年数据显示，2020年全国城镇宠物猫狗数量合计约达10084万只，养宠人数达6294万人。庞大的宠物数量以及养宠人群，进而催生了发展潜力巨大的宠物行业市场，《2021年中国宠物消费趋势白皮书》中显示，2020年中国宠物行业市场规模接近3000亿元，在未来宠物行业市场将会在疫情带来的更多潜在养宠人群以及情感消费的影响下，继续保持平稳增长。其中的智能宠物家电，凭借着能够通过科技手段来帮助主人来照料宠物的卖点，抢滩登陆宠物行业市场。

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目前市面上卖的比较好的智能宠物家电，主要有自动供食机以及自动供水机，这些智能机器能够为宠物定时提供食物和水，主人即使不在家中，也能通过手机APP控制或调整供食或供水情况，一些稍微高端一点的自动供水机，还能够自动循环过滤水箱里的水，避免宠物喝到不卫生的水，为宠物的投喂加上健康属性。

除了日常的“起居饮食”，宠物独自在家时的安全问题，也时刻“揪”着主人们的心，智能宠物家电就在宠物居家安全方面持续为用户“赋能”。例如能够监控宠物一举一动的宠物智能摄像头，能够追踪宠物活动和健康数据的智能项圈，它们通过物联网、5G等技术，宠主能够在手机、平板电脑等移动终端设备查看宠物的实时状态以及运动画面，甚至能够通过在家中配备的发声设备，与宠物进行隔空“对话”，为宠主带来了更为智能和便捷的养宠体验。简单来说，智能宠物家电，在一定程度上解决了宠主不在身边时的宠物看护难题，也拓宽宠物和主人之间的互动方式，帮助主人在智能宠物家电的帮助下更好的护养宠物，从中获得更多的乐趣。

宠物智能照料的需求蓬勃发展，吸引到了不少家电厂商的入局与参与，例如我们熟知的美的、小熊电器、小佩等知名品牌也在奔涌的宠物家电市场洪流中奋力“划桨”。但是，仍在雏形阶段的宠物家电市场，也有一些“急功近利”的厂商只注重了产品的形态与性能，忽视了作为“使用者”的宠物本身的实际需求。例如有一些宠物自动供水机，由于产品设计的不合理，宠物在饮水时可能会导致头部卡在储水容器里，引起窒息的风险。此外自动供水机内部电流的不稳定，也有可能在宠物饮水时增加其触电的风险，大大威胁宠物的安全。

不管怎么说，我们都需要明白一个关键点，智能宠物家电提供的服务其实是“双向的”，其中的一方是面对宠物主，另一方则是面对宠物。更智能的产品属性或许会在同类型产品中脱颖而出，但是智能宠物家电离不开在宠物层面的“人性化”考虑。毕竟宠物也是一个个活着的个体，它们的身高体重、脾气秉性习惯都有所不同，宠物家电在走向智能的同时，首先要立足于宠物的自身情况，为宠物提供一个安全可靠的产品。这样，智能的属性才真的称得上在宠物家电产品中付诸实践。