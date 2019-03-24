九牧与中国短道速滑队强强联手：让世界见证“中国速度”

作者：尹青

【天极网家电频道】3月23日，九牧与中国短道速滑队的赞助合作签约仪式在北京鸟巢正式举办。本次签约仪式以“浴见冰雪，筑梦未来”为主题，九牧与中国短道速滑队在发布会中达成合作，并通过彼此的强强联合，将中国体育精神辐射至全世界，让中国力量在世界舞台上绽放出更强烈的色彩。

包括中国奥委会委员、中国滑冰协会主席、中国短道速滑队主教练李琰，中国滑冰协会副秘书长李岩峰，中体产业集团副总裁陈世虎，九牧董事长助理林晓伟，九牧副总裁严桢，中国奥委会委员、冬奥会冠军、中国短道速滑队队长武大靖，中国短道速滑队队员、冬奥会亚军韩天宇，中国短道速滑队队员、冬奥会亚军范可新等多位行业内大咖、专业人士出席了签约仪式，见证了九牧与短道速滑队之间建立合作的瞬间。

本次签约仪式的地点别出心裁地选择在国家体育场“鸟巢”，在2008年奥运会见证了中华民俗的辉煌瞬间后，今天的鸟巢已经不仅仅是国家形象的标志性建筑，更是被赋予了国家形象代表，也是中华民族崛起的象征。

体育承载着国家强盛、民族振兴的梦想，体育强则中国强，党和国家领导人曾对此进行多次强调。在2022年冬奥会即将到来之际，中国也提出了“3亿人上冰雪”的目标，大力推进冬季运动项目。在全世界冬季运动项目中短道速滑受到广泛欢迎，而在国际的竞技舞台上，中国U盾拿到速滑健儿们也奋力拼搏、挥洒汗水，不断刷新着自我的最佳成绩，为中国冬奥成绩不断书写最新记录。作为中国短道速滑队新一代的领军人物和奥运赛道的新生势力，队长武大靖以一路领滑的完美表现，向世界展现了力量、耐力和技巧兼备的冠军风采。

在签约仪式上，林晓伟向中国短道速滑队送上了“金龙头”，含有对体育成绩不断突破力争第一的美好寓意，并希望以此来激励中国短道速滑队在今后继续努力，刷新成绩，在世界舞台上写下新的历史。林晓伟也表示，九牧赞助中国短道速滑队，同样是对全民普及冰雪运动、助力强国梦的坚实一步。通过本次合作，九牧将以全新的姿态，携手社会各界共同推进中国文体运动的普及，积极弘扬健康拼搏的奥运文化。

九牧副总裁严桢也表示，29年来九牧始终坚持匠心，爱拼敢赢，精益求精，追求质量与技术领先的企业文化和品牌精神与“更高、更快、更强”的奥运精神高度契合。

九牧在29年中专注于厨卫行业，并通过自主创新，每天1项专利的强悍技术增长，将九牧从福建推向全世界。当前九牧已经在全球设立8大研发中心，并先后获得产品先进专利多达3000多项。九牧的产品远销全球30多个国家和地区，并已经跻身亚洲500强的行列，更成为亚洲厨卫第一品牌。

九牧一直以用户需求为核心出发点，在“让智能更懂生活”的品牌理念下，坚持与中国短道速滑队一致的探索、突破精神，在产品中融入拥有创新性的健康与人性化使用方式。在国际舞台上尽情展示“中国制造”的强悍实力，将中国的闪光点不断对外输送。

林晓伟表示，中国的冰雪文化需要走向世界舞台，让更多人所了解。中国短道速滑队也将站在世界高度，让所有人见证“中国速度”。本次九牧与中国短道速滑队携手，将再次向海外展示中国力量和民族自信。