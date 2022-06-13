消息称LG显示将推游戏专用OLED面板

作者：饶玉

【天极网家电频道】据悉，LG显示最近在主要经营电视面板的部门内设立了游戏显示器部门，计划通过培育游戏专用产品，将其作为未来的核心增长引擎，吸引全球30亿游戏玩家。

据《韩国经济日报》报道，从去年开始作为工作小组运营的该部门，将开发和生产电子游戏专用的高端OLED面板。LG显示还计划与全球游戏发行商合作推出产品。LG显示相关人士表示:“计划在年内推出游戏专用OLED面板。”“我们还将扩大相关产品的系列。”

此前，LG显示正式推出UltraGear 48GQ900，据了解，该品牌首款专为游戏玩家设计的 OLED 显示器，于 3月份发布，将OLED面板的优势与自适应同步等高刷新率功能相结合。据了解，LG UltraGear 48GQ900 采用 47.5 英寸面板，分辨率为 4K 3,840 x 2,160，最低刷新率为 120Hz，可超频至 138Hz。

LG UltraGear 48GQ900主要针对游戏玩家，该显示器可以再现高达 98.5% 的 DCI-P3 色域，非常准确。LG 还为其 OLED 显示器配备了专有的防眩光低反射 (AGLR) 涂层，以改善观看体验。

与此同时，它支持自适应同步技术，并通过了 AMD 的 FreeSync Premium 和 Nvidia 的 G-Sync 要求的认证。该显示器有两个 20W 扬声器和一个支持 DTS Headphone:X 技术的 4 极耳机输出。该外围设备是 LG 的第一款OLED游戏显示器，其价格LG C2 智能 OLED电视相当。

OLED显示能够提供清晰的图像和三维效果，在更快的响应时间可以减少输入延迟。据Omdia的数据显示，用于游戏笔记本电脑和显示器的OLED面板的出货量预计将从今年的1300万部增加两倍以上，到2025年达到4160万部。同期销售额预计也将从17亿美元猛增至56亿美元。三星显示也加大对游戏用OLED面板开发的投资，该公司本月开始生产用于游戏笔记本电脑的高刷新率OLED面板。