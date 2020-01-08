CES2020：纳德光学携GOOVIS头戴影院参展

作者：Roger

【天极网家电频道】CES 2020国际消费类电子产品展览会于北京时间2020年1月7日在拉斯维加斯拉开帷幕。每年都有大批海内外知名消费电子品牌前来参展，在CES的大舞台上争先绽放，向全球消费者展示自家的前沿科技和产品。

在2017年的CES展会上，有一家被誉为“全球最清晰”的头戴影院的企业――纳德光学。此次CES2020展会当然也少不了它们，它们带着自家产品如期而至。

GOOVIS头戴影院采纳人体工程学设计，佩戴舒适，支持屈光度和瞳距精准调节，头显重200g，精致便携，随时随地便可畅享3D大片。GOOVIS无空间限制，随时随地畅想5G时代的高清视频。采用全新优化的像素矩阵图像增强算法，支持蓝光3D原盘点对点无损输出，图像更加清晰、细腻。除此之外，还采用独特的3D算法，支持蓝光3D视频格式，提供身临其境的蓝光3D体验――更真实，更立体，更令人印象深刻。

纳德光学此次还带来白色新品，白色新版设备和黑色旧版设备差别在哪呢？白色新版本去掉了3D芯片，续航会更强，功耗只有2w，且价格会更低。

纳德光学在CES2020上的展区地址是LVCC SOUTH HALL 1 NO.21745，有兴趣的朋友可以到现场体验。