喝热水超过这个温度容易致癌 精控水温可选即热式饮水机

作者：Applekakaka

【天极网家电频道】如果要问中国人喝得最多的水是什么水？不是山泉水，不是矿泉水，也不是纯净水，而是热水!中国人传统的饮水习惯是喝热水，不管是哪种水，都讲究“煲熟了”或是“煮沸了”再喝。但最近有研究发现，经常喝热水也不是一件好事，当热水温度过高(超过65°C)，饮用时会增加我们患食道癌的风险。

这可能与大多数人的固有认知背道而驰，而且如何控制自己喝的水在65°C以下，让不少人犯了难。但是有这样的一件“神器”，或许能够帮助我们准确喝到65°C以下的热水。

没错，它就是即热式饮水机。这是一种喝热水无需等待，而且不会反复加热的智能饮水机。它能够精准调控水温温度进行加热，将温度瞬间加热到我们想要的温度区间。此外，它的一次出水量是恒定的，不会产生冷水和热水交替混合的现象，有效减少水中可能含有的各种病源微生物的产生，非常契合国人“多喝热水”的饮水需求。

在即热式饮水机的选择上，这款美的即热式饮水机JR2079T-NF就相当值得推荐。在加热性能方面，它内置了2000W大功率即热精钢芯，辅以旋涡加热热道的设计紧锁热量，让热纯水达到充分沸腾。此外它还拥有五段温控模式，25°C-99°C宽广温控区间，能够适用不同人群的喝水温度需求。搭载的常温智控设计，还能够感知室内温度智控水温，非常贴心。

值得一提的是，这款美的即热式饮水机JR2079T-NF还拥有过滤功能，用心守护我们的饮水健康。它拥有5级精密过滤，能够有效滤除并净化水中的异色、异味、有害杂质，采用UV-LED紫外光深度灭菌，120分钟内杀灭菌率高达99.17%，杀菌过滤性能显著。

在设计上，这款美的即热式饮水机JR2079T-NF采用台面免安装的安装方式，摆放灵活，可根据家庭需要自由安装。出水口上部设有高清全息显示屏，操作清晰简单，具有贴心童锁设计，防止儿童误触烫伤。它还拥有独立分离的原水箱和废水箱，通过隔板杜绝废水回流，保持水质纯净。

当然了，相比于水温对人体健康所产生的影响，保持每天喝够8杯水其实更重要。我们除了要多喝65°C以下热水，也要喝够水哦!