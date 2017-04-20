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"汽车人"入侵 能力风暴惊艳2017上海车展

天极网智能设备频道 2017-04-20 15:04 我要吐槽

　　【天极网家电频道】2017年4月19日，享有亚洲第一车展美誉的上海国际汽车工业展览会在国家会展中心正式开幕。曾现身美国CES展、上过央视新闻联播的能力风暴教育机器人再次亮相，让不少媒体记者老朋友激动不已。

“汽车人”入侵 能力风暴惊艳2017上海车展

　　百变金刚 汽车人来袭

　　早在今年1月初，能力风暴就已携旗下数款产品集中亮相第50届国际消费类电子产品展(CES)，吸粉无数，获得了CCTV、Voice of America等全球媒体的广泛关注，当天的新闻联播也进行了重点报道。

“汽车人”入侵 能力风暴惊艳2017上海车展

　　(新闻联播报道CES展上的能力风暴教育机器人)

　　此次，能力风暴教育机器人以积木系列氪为展出重点，配合“汽车”这一主题，氪在现场化身为超强的变形金刚战队――“后现代”房车、“擎天柱”工程车、哈雷摩托、机甲战车……英姿飒爽，吸睛无数。

 

“汽车人”入侵 能力风暴惊艳2017上海车展

“汽车人”入侵 能力风暴惊艳2017上海车展

　　(“后现代”房车)

“汽车人”入侵 能力风暴惊艳2017上海车展

　　(“擎天柱”工程车)

“汽车人”入侵 能力风暴惊艳2017上海车展

　　(哈雷摩托)

“汽车人”入侵 能力风暴惊艳2017上海车展

　　(机甲战车)

　　积木系列氪拥有独有的六面搭建体系，是全球机械创意空间最大的积木类教育机器人，不仅拥有功能和性能最强大的控制器，还配备了四层实用的编程APP。

　　基于上述强大的创意和编程功能，观众可根据自己的想法，任意搭建个性十足的专属“座驾”，这一福利也受到了广大“爱车”人士的青睐，来展台体验的人络绎不绝。

　　飞行、吸尘、跳舞才艺俱佳

　　除了积木系列氪外，能力风暴其它产品系列：飞行积木系列氩、移动系列奥科流思、类人系列珠穆朗玛也同时亮相。

　　氩既能搭又能飞、奥科流思边唱歌边吸尘、珠穆朗玛随着音乐翩翩起舞……这些精彩的表演不时嗨爆全场。

“汽车人”入侵 能力风暴惊艳2017上海车展

　　(美女豪车作伴奥科流思)

“汽车人”入侵 能力风暴惊艳2017上海车展

“汽车人”入侵 能力风暴惊艳2017上海车展

　　(珠穆朗玛在现场)

　　本届车展主题为“致力•美好生活(Innovation For Upgrading)”，聚焦于分享新技术、新趋势、新产品给人们生活带来的无限可能。它不仅是汽车迷的狂欢节，更是一场未来科技的盛会，能力风暴教育机器人的亮相有助于让观众对人工智能这一前沿科技拥有更直观的认知。

“汽车人”入侵 能力风暴惊艳2017上海车展

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