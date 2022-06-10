2022体育之夏精彩纷呈 618海信ULED超画质电视U7H惊喜将至

作者：小戈

【天极网家电频道】对体育爱好者来说，2022年暑期可谓看点连连，温布尔登网球赛、世界田径锦标赛、世界羽毛球锦标赛、美国网球公开赛等赛事将轮番来袭，看比赛当然要有好装备，618期间海信为大家带来了海信ULED超画质电视U7H，75英寸版本现只需13999元即可入手，感兴趣的朋友可以了解下。

全新黑曜屏带来全维广视角，更能呈现纯正黑色效果

看比赛是件非常注重氛围的活动，身边同好越多现场气氛就越热烈。普通电视屏幕尺寸和可视角度都比较小，因此坐在分体沙发区域的朋友可能会有看不清画面的情况。

海信U7H电视拥有65英寸、75英寸两大规格选项，超大屏显空间能覆盖整个大客厅，因此能够让4K超高清画面铺满眼帘，带来比赛现场般震撼人心的视觉效果。值得一提的是，海信U7H电视融入了全新黑曜屏，凭借2.37%超低反射率和覆盖178°全维广视角，让您即使坐在距离电视较远的区域也可以获得清晰舒适的观看效果。

海信U7H电视所采用的黑曜屏并不只有低反射与抗眩光特性，还能借助精细控制液晶分子偏转方向实现纯正黑色的显示效果，该技术在与百级全阵列动态背光搭配后可谓“神技”，能够根据实际画面内容对局部画面进行高亮显示，局部画面进行低暗处理。这在明亮的体育赛事画面中可能无法展现实力，但在注重光影的电影或游戏中能带来令人欣喜的效果，壮丽奇幻的中土世界、丛林密布的潘多拉星球、黑暗神秘的哥谭市，这些都能在海信U7H电视带来“穿越”般的真实观感，相信大家一定不会想要错过。

全套高帧率让游戏更精彩，更能将普通画面提升至240Hz

无论是游戏还是电影，或是体育比赛，高帧率已经成为电视显示发展的一大趋势，海信U7H电视配置有HDMI 2.1接口，并支持CEC特性，能将游戏主机与外部存储介质的数据以超高传输速率传递至电视，当下越来越多的游戏主机和游戏内容开始支持144Hz与120Hz刷新率，海信U7H电视强大的自研倍频刷新技术能轻松将游戏画面丝滑度拉到最满。

不仅如此，这项技术还支持稳定输出240Hz刷新率，每秒能输出240帧画面，相当于传统电影30帧画面的8倍，这在观看体育比赛时能够带来远超以往的舒适视效，带给大家置身赛事现场并参与其中的奇妙体验。

信芯U+超画质芯片实力雄厚，让外部硬件性能充分释放

海信U7H电视的外部硬件在全行业处于领先地位，内在功力也同样实力雄厚，其搭载有信芯U+超画质芯片，能够借助AI对象智能感知技术，根据国人使用电视的习惯、画面实际成像内容、以及电视使用环境的具体情况，实现全局影像精准调教，让电影与游戏画面更加绚丽出彩，带来贴近现实或创作者意图的画面效果。

信芯U+超画质芯片每一项独到技能都能够实现更胜以往的画质进化，比如上文中提到黑曜屏搭配百级全阵列动态背光能让亮场暗场细节同框出境，这枚芯片能够借助AI算法更智能地对画面进行优化;比如当下电视信号大多以1080P与2K分辨率为主，AI-SR动态超解像特性能够将画质提升至4K效果，让屏幕本身的性能得到充分释放;再比如多维色彩空间支持DCI-P3、BT.2020、BT.709等多种开放色彩空间，以及Δ≈1专业色准，能将电影游戏创作者精心打造的奇妙世界原汁原味地进行还原，闲暇时刻来一场身心的冒险之旅能让自己更好地面对生活的挑战。

大多数运动竞技比赛都追求速度极限，普通电视在呈现网球、羽毛球风驰电掣般的行进速度时可能会出现运动画面模糊的情况，比较影响视觉观感，信芯U+超画质芯片独有的AI小球保护技术能够预测并定向增强小球运动的显示效果，让体育爱好者们能够清晰看清小球的运动轨迹，从而更直观地感受到双方运动员的竞技水平。

海信U7H电视内功外功同时发力，打造专属声音空间

音质呈现方面，海信基于声学原理为U7H电视构筑了2+1+2音响架构，与传统音响配置不同，这样的设计能带来更宽广洪亮的声场效果，同时还能向用户呈现准确的方位感，体育比赛精彩夺分后的欢呼呐喊、观众席上如潮水涌动的声浪、战争大片中呼啸而过的炸弹气浪，这些都能营造出“声”临其境的观赏体验。

与信芯U+超画质芯片类似，Hi-Sound Pro天籁引擎同样能够为用户打造AI定制化的专属声场，不同用户客厅环境千变万化，不同的居室结构设计会对声音呈现带来不同的影响。海信U7H电视能够借助声波准确探测房屋结构，并构筑起AI空间声场模型，并以此打造更适合当下空间场景的音效方案，大家无论是体育赛事还是影音娱乐情景都能感受到那扑面而来的震撼音质，享受专属自己的声音空间。

说到这里，相信大家对海信U7H电视已有相应了解，强悍的影音显示性能可轻松驾驭不同类型体育赛事的高品质呈现，相信体育粉丝们能够度过令人欣喜的体育之夏。

值得一提的是，海信U7H电视还是今年卡塔尔世界杯的官方指定电视，2020欧洲杯期间广受赞誉的超级球迷模式也将强势回归，大家将能够从球队、球员、赛程等球场内外的多维度数据中直观了解到本届赛事战况，届时大家将再次欣赏到一场令人欣喜的足球盛宴，让我们拭目以待。

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