QD-Mini LED技术，结合两种优势的TCL C12量子点电视

作者：谢钧炫

【天极网家电频道】近几年来彩电行业各种显示技术大发展，QD、OLED、Mini LED、Micro LED，各有千秋。而且，各种技术之间还出现了融合，厂商们在研发中推出了结合各种技术优点的复合技术――前几天笔者已经为大家介绍了三星的QD-OLED技术，今天就来讲讲TCL的QD-Mini LED技术。

QD-Mini LED技术简介

QD-Mini LED是TCL研发推出的一种新的显示技术，是一种融合的方法，结合了量子点显示与Mini LED背光的优点，显示出了生命力。QD-Mini LED的结构是QD（QLED，即量子点）显示色彩，Mini LED作为背光源发出纯色光，这可以说跟传统液晶电视的“LCD显色-LED背光”结构基本一样。“QD-Mini LED”技术展示了Mini LED背光技术继承自LED背光的优势――可移植性强，Mini LED背光可以升级替换各种液晶产品中的LED背光模组。

与传统液晶显示产品的LED背光技术相比，Mini LED背光技术将面光源升级为像素级点光源，从而拥有了与OLED相似的像素级精细控光、高对比度、超薄等诸多优势。而QD，量子点显示技术，大家都知道它的色彩很鲜艳（有些不够高端的产品甚至会过于鲜艳到失去细节），也即超高色域。QD-Mini LED结合了这两种显示技术的优点，即高亮度、高色域，从而提高了显示性能。

QD-Mini LED技术已经实际落地量产上市，下面来看看具体的产品。

TCL C12 QD-Mini LED智屏

TCL C12量子点Mini LED智屏，是TCL去年推出的一款电视，就采用了QD-Mini LED技术。

TCL C12搭载了Mini LED背光技术，屏幕背光由3840颗发丝般细腻的微米级LED芯片组成（直径228微米的Mini LED芯片），具备了“1000nit的峰值亮度以及1:10000000的对比度”等优势，再结合万级精细控光技术，能使得电视画面细节更清晰、对比度更高、层次感更强，亮的更亮，暗处更暗。

色彩方面，TCL C12采用了TCL量子点Pro显示技术，其色域覆盖率可达到157%，色纯度提升58.3%，展示10亿色彩。此外，C12还支持120Hz和MEMC运动防抖技术，减少卡顿、拖影现象，让画面流畅清晰。

音响方面，TCL C12量子点Mini LED智屏配备了50W安桥Hi-Fi音响，后置超大冲程4寸低音炮，5个发声单元，并采用对称磁路和一体化振膜设计，有效降低低音失真问题，带来更为深厚纯粹的重低音效果。音质上C12具有DOLBY ATMOS杜比全景声技术，打造真实震撼的声音环绕感、沉浸感。

智能家居上，TCL C12支持分布式全屋智控、音影跨屏流转、访客提醒与通话、视频通话流转、时刻关爱、家庭消息通等应用功能。打破了初级智能家电那种产品与产品之间点对点的单一连接方式，实现了全套系信息的无缝流转和极致的互联互通，支持全屋跨屏流转的智慧全场景。

社交互动上，TCL C12采用了磁吸式AI摄像头，支持美颜拍照、视频通话、视频会议、AI健身、隔空手势等功能，赋予智屏多项全新社交玩法，摄像头上保护罩的设计则充分保护了用户隐私安全。

外观上，TCL C12进行优雅的比例分割，提取沉稳深邃的“大地灰”，搭配高端金属发丝纹工艺处理，云山悬浮底座设计完美适配各种家居环境，带来明亮和平衡的视觉感受，配合天空全面屏设计，为用户打造震撼的视觉无边框沉浸体验。

TCL C12智屏先后揽获了AWE 2021艾普兰金奖、CITE 2021博览会金奖、德国红点设计奖和iF设计奖，UDE2021国际消费电子及未来生活博览会“产品创新奖”，2021(第十七届)中国音视频产业大会(AVF)“产品类-科技创新奖”等诸多大小科技奖项。

编辑点评：Mini LE技术是这两年来日渐成熟的显示技术，将液晶显示技术推向了一个新的极致高度，效果更为出色了。TCL早在2018年就抢先进行研发布局，是最早进行Mini LED研发并实现量产的企业。到了2020年，TCL已经拥有了覆盖多个价位段的丰富产品线。到目前，TCL已经拥有了一个庞大的Mini LED背光电视产品矩阵。文中的这款TCL C12是其中的中高端产品，整体设计具有国际范，风格让人欣赏，画质性能出色。