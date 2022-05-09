3月线上电风扇市场销额规模3.0亿元 同比下降10.6%

作者：饶玉

【天极网家电频道】奥维云网(AVC)全渠道推总数据显示，2022年3月线上电风扇市场销额规模3.0亿元，同比下降10.6%，线下市场销额规模0.4亿元，同比下降35.9%。

电风扇产品销售季节来临，因各地疫情反复以及3月倒春寒等原因，市场需求不足。在疫情、生产成本提升等外部原因下，线上头部品牌抗压能力更强，中长尾品牌逐步退出市场。线下市场中部分品牌加强了与地方连锁合作和促销投放，品牌份额提升。就整体来看，线上线下市场品牌集中度均有提升。

渠道方面，奥维云网(AVC)线上监测数据显示，抖音渠道22年3月销额占线上市场3.3%左右，传统电商中Top10品牌已有8家进行抖音电商布局。传统电商头部品牌积极布局抖音电商，新渠道具备一定的增长潜力。

与此同时，原材料价格上涨，行业均价明显上涨。奥维云网2022年3月监测数据显示， 2021年10月前发布的旧产品中，Top20机型均价221元同比上涨11.1%，其中14款存在不同程度价格上涨，2021年10月后发布的新品中则通过丰富的产品配置提升均价。

电风扇产品受天气影响程度高，市场规模呈季节性分化，但电风扇中具备暖风功能产品冬季销售表现依然较活跃。电风扇市场开始进入销售旺季，奥维云网预测2022销年电风扇线上市场与21年规模保持持平，销额规模90.4亿元，同比增长0.9%，其中线上市场68.5亿元，同比增长4.2%，线下市场1.9亿元，同比下降8.2%。