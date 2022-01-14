2021年IT影响中国：云米获得“人工智能领域影响力企业”荣誉

作者：Lord_ViTa

2021年度第二十届IT影响中国年度评选获奖作品现已正式揭晓，本次的活动主题为“创新融合 智能新征程”。作为科技行业的年度影响力评选，IT影响中国深入挖掘行业创新价值、倾听消费者心声、聚合业内最强资源，与行业泰斗、业界精英，评选表彰优秀、创新的科技产品、品牌和行业数字化转型最佳实践，旨在挖掘科技创新优势，见证千行百业的数字化和智能化升级大潮中的中国力量。

在本届评选中，云米凭借出色的表现获得“人工智能领域影响力企业”荣誉。

2021年4月14日，云米举行了主题为“AI:Helpful”的新品发布会，一次发布了AI马桶、AI净水器、AI热水器、AI空调、AI烟灶、AI扫地机等多款颠覆性产品的同时，也就“AI智能家电的价值在哪？”这个问题作出了回答，也就是“Helpful”。

近年来，不少品牌相继推出了大量的智能家居产品，虽然都举着“智能化”的旗帜，但说到底就是多了一些控制选项或者可以连接手机操作，不同品牌的产品需要安装不同的APP来操作，有时让用户的操作变得更加繁琐复杂。随着人工智能概念的流行，不少厂商的智能产品多加了语音对话后，摇身一变成为AI智能家电，可能仅有几句的对话操控开关调节，实际上仍然需要不同的APP独立操作。

这一个阶段的全屋智能本质上只是解决了“Smart”，带来了一些智能功能，但云米进一步想到AI的下一步升级应该是在智能的基础上做到对用户有用、好用，能够帮助用户解决问题。

早在2016年，云米就建立了云米AI Lab实验室，进行语音控制、人脸/图像识别、手势控制、算法大数据等技术的应用研究。而在2021年，围绕AI：Helpful战略，云米更是邀请了诺贝尔物理获奖者、宇宙胚胎学之父――乔治・斯穆特担任云米 AI 首席科学家，同时还组建了一个AI科学家团队。可以看出，对于AI智能技术的应用、对于智能家电的研发，云米认真做了准备。

类比新能源汽车领域中新势力的胜利，上一代企业基于产品的硬实力，而新一代更多属于软件、数据、AI的能力。云米认为基于5G、WiFi6等无线通信技术的万物互联时代下，未来的全屋智能必然是智能家电和智能家居的灵活组合，必然是打破技术、生态壁垒，互联互通的智能环境。

目前，云米已经把这些领先的AI技术植入到新发布的产品中，实现云米从全屋互联Smart到AI智能Helpful的升级。相信云米将持续的为用户带来颠覆性的、有用的好产品，为用户解决更多生活场景问题。未来智能家，值得我们期待。