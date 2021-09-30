深冷无霜 低噪循环 格兰仕503L十字对开门风冷冰箱

作者：Lord_ViTa

近二十年前，冰箱已在家庭必备的电器产品中名列前茅。随着时代发展与人们生活节奏的加快，原先对于冰箱功能大同小异的需求也演变出无霜、静音等多种功能特性。但无论是日理万机的上班族，还是定期采购的老年人，最看重的还是其储藏食物的本质功能。

为满足人们对于冰箱的多元化需求，格兰仕于9月15日推出了一款大容量、高科技、强动力的503L对开门风冷冰箱，当前京东自营到手价4099元。这款冰箱十分注重核心功能的延伸，具有大容量、深冷速冻、低噪循环三大特性，让我们一起了解一下。

503L实用容量，囤货福音

来自亲朋好友串门时赠送的饮料、冻品让你愁眉不展吗？格兰仕对开门风冷冰箱503拥有503L实用容量，340L大冷藏、163L大冷冻，可以满足一家六口的食物保鲜需求，让你从此不再苦恼冰箱容量不足问题。不仅如此，因采用了贯穿式结构布局，一层可以容纳一整条大火腿，冷冻不阻断，省心又省力。

有些冰箱容量虽大，存放和拿取时却有很多不便，甚至雪糕上还会留有鱼腥味。格兰仕对开门风冷冰箱503拥有17区精细分储，收纳更省心，有效防止了食物串味的问题。

-22℃深冷速冻，强效“冻”力

对于冰箱来说，最基本且最重要的莫过于制冷功能了。格兰仕对开门风冷冰箱503采用了-22℃深冷速冻技术，使食物可以极速降温。想吃冷面却没准备冰块？格兰仕对开门风冷冰箱503也可帮你解决。

在制冷深度上，格兰仕对开门风冷冰箱503可使冷冻温度降低到22℃，保留了食物的口感和营养，真正做到了冰淇淋不带冰碴，海鲜肉食囤货无忧。

360°循环冷风，四大模式自由切换

打开冰箱发现肉质表面有一层厚厚的冰霜？甚至还有一股刺鼻的异味？格兰仕对开门风冷冰箱503配备有360°循环冷风装置，让食物可以自由呼吸，果蔬水润饱满，肉质鲜嫩细腻，保留了食物的“鲜味”，有效去除冰箱异味。

更值得注意的是，格兰仕对开门风冷冰箱503拥有快速冷藏、快速冷冻、假日、智能四大模式，不仅可以锁住食物鲜味，还实现了低功率节能特性，并让冰箱以低至38分贝噪声运转，满足多种场景需求。

编辑点评：这款格兰仕503L十字对开门风冷冰箱充分考虑了消费者群体的显示需求，减少花里胡哨的功能配置，专注实用且节能的本质体验，在实现高速深冷、持久保鲜等功能的同时以简约而有质感的外观提升了家居品质感。