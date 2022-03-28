废旧家电不知道如何处理？美的家电绿色回收行动为消费者和环境排忧解难

作者：Lord_ViTa

科技飞速发展、家电数码产品日新月异，消费者在接触到更优质的产品和服务的同时，也面临着自家的“老伙计”该如何处理的问题，其中一些可能功能尚且完好，只是外观略显老旧，另一些则可能有了一些“暗病”，需要消费者尽快换新。但无论如何，电子产品的特性决定了它们并不能很好地通过降解等方式与自然环境相容，因此各式家电都不应该被随意丢弃，否则有可能对土壤、水源造成污染，威胁到我们生活的环境。

作为全球家电生产及消费大国，我国废旧家电数量巨大。据中国家用电器服务维修协会理事会主席团主席刘秀敏表示，每年主要电器电子产品报废量近2亿台套，实行生产者责任延伸是落实生态文明建设，推进企业社会责任的重要内容。

而废旧家电回收处理的情况则不容乐观，多数废旧家电或是通过翻新后进入二手市场，或是被不规范拆解，不仅会为消费者带来不小的安全隐患，也会造成资源的浪费。而家电中所含有的铅、汞、镉等有毒有害物质，更可能对环境和人体健康带来巨大的威胁。

据统计，中国的家电产品已经进入了更新换代的高峰期，缺乏监管、缺乏正规的回收渠道已经产生了诸多乱丢弃、处理不当等问题，废旧家电产品的回收、处理，乃至再生利用都需要一个合理规范的流程。

2022年3月28日，美的发起了“化作青绿――2022美的绿色回收行动”。这次行动由中国物资再生协会、中国再生资源回收利用协会、中国循环经济协会、中国家用电器服务维修协会等专业组织指导，针对空调、冰箱、洗衣机、电视机四大类家电产品，提供不限品牌的绿色回收+换新补贴服务，同时覆盖拆、送、装全流程，从消费者体验的角度提供了极佳的便利性。

在升级消费者服务体验的同时，美的创新性与行业回收体系、绿色拆解代表企业合作，共创家电行业“回收、处理、再利用”的全链条数字化体系，可以更方便、更快捷地提供涵盖回收、运输、分拣等各环节的完整回收服务，持续推动家电产业的以旧换新业务，推进家电消费“内循环”，为社会节能降碳做出贡献。

绿色行动的背后，是一个宏大而又具体的战略愿景，2020年9月，我国提出力争于2030年前二氧化碳排放达到峰值，努力争取2060年前实现碳中和目标，为疫情后世界经济“绿色复苏”，提供可持续发展的强大助力。

作为家电产业的支柱型企业，美的积极响应国家号召，于2021年10月，首次对外发布绿色战略。该战略以“构建绿色全球供应链，提供绿色产品和服务，共建绿色美好家园”为愿景，以“推动’3060’战略，即2030年前实现碳达峰，2060年前实现碳中和”为目标，围绕“绿色设计、绿色采购、绿色制造、绿色物流、绿色回收、绿色服务”六大支柱打造全流程绿色产业链，为中国乃至全球的“碳达峰、碳中和”做出贡献。

打通回收服务流程，突破品牌界限，相信美的本次家电绿色回收行动将会起到行业模范效果，为业界带来新常态，为消费者提供更加绿色、环保的生活。