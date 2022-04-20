春夏之交衣物细菌易滋生 惠而浦帝王H精英版洗衣机高效除菌有一手

作者：Applekakaka

【天极网家电频道】春夏交替之际，气温变化幅度较大，雨水频繁，这为细菌、霉菌以及病毒的滋生繁衍创造了有利条件，我们患上传染病的风险也大大增加。我们身上所穿的衣物，往往则是细菌滋生繁衍的“重灾区”。衣物上人体残留的汗液以及皮脂，为细菌提供了大量养分，成为细菌繁殖的重要食物来源。常见的附着在衣物上的细菌，主要是肠杆菌和金黄色葡萄球菌。大肠杆菌会导致胆囊炎、腹泻等症状，而金黄色葡萄球菌会破坏肠道，导致呕吐、腹泻、发热等症状。经过洗衣机洗涤过后的衣服，虽然看起来干干净净，但是如果暗藏的细菌没有得到及时杀除，会对人体健康产生不少的威胁。

因此，衣物不仅仅有洗净的需求，除菌的需求也相当重要。去年，百年冰洗品牌惠而浦推出了帝王系列洗烘一体洗衣机，其中惠而浦帝王H精英版，在除菌性能上采用Hybrid除菌螨技术，通过“洗―蒸―熏”三重步骤，实现除菌除螨除异味。惠而浦帝王H精英版的除菌效果经权威机构认证，对大肠埃希氏菌以及金黄色葡萄球菌的除菌率高达99.99%，除螨率高达96.58%。

此外针对不可以水洗的衣物，这款惠而浦帝王H精英版同样能够实现除菌效果。它通过向放入衣物的内筒通入臭氧和蒸汽，以Hybrid空气洗实现高效除菌。它还能够“洗”电子产品，惠而浦帝王H精英版通过单独启用臭氧功能，在内筒始终保持静止与干燥的状态下，对其中的电子产品表面进行臭氧无死角除菌清洁，除菌性能非常强悍。

在日常洗涤需求方面，惠而浦帝王H精英版采用了Magic 7神器水流技术，利用DD电机准确的控制能力，能够实现7种水流模式，带来更好的去污效果的同时，也能减少衣物缠绕摩擦造成的损伤。此外，它还采用了顽渍净技术，针对去除不同污渍所需水温，设定4种水温分段洗涤，加强去污效果，去污效果能够覆盖25种顽固污渍。

护衣功能上，惠而浦帝王H精英版所具备的蒸汽除皱功能，能够对衣物进行除皱除异味的处理，满足用户对高端面料的护理需求。羽裳内筒的设计配合内筒中的气盾提升筋，能够有效降低衣物在摔打、滚动、摩擦过程中的磨损。

惠而浦帝王H精英版的烘干功能同样出色，在多雨潮湿天气中为用户提供快速干衣的帮助。它采用内置的冷凝式烘干功能，搭配多种烘干模式，能够应对不同烘干需求，免除晾晒衣服的烦恼。此外，它在烘干出风口位置增设了一个过滤网，避免绒毛长期堆积堵塞烘道。同时它还能够利用漂洗水位自动清洗保养，确保长期稳定的烘干效果。

惠而浦帝王H精英版洗衣机，延续惠而浦核心的健康除菌科技，为用户打造强悍贴心的洁净健康体验。为了预防细菌感染，实现更健康的穿衣体验，这款惠而浦帝王H精英版洗衣机，各位朋友不妨入手一台。