CES上靠什么吸引眼球？看看日韩三大电视巨头

作者：贾桂鹏

【天极网家电频道】在今年的CES 2020中要选择一个最出彩的产品类别，笔者认为智能电视一定能占据领先的地位，尤其是日韩电视三巨头索尼、三星、LG，他们几乎都把自己的家底带到了拉斯维加斯，那么对于这些厂商来说，在电视领域里面看家技术是什么呢？接下来，我们就一起来看看。

索尼――X1芯片依旧独步天下

说起索尼，很多人又爱又恨，爱的是它的黑科技，恨的是它的高价格，在今年的CES 2020上面，索尼依旧带来了自己的电视家族产品，其中包含了8K产品Z8H，OLED产品A9S、A8S，液晶产品X950H、X900H，其实这些产品都在意料之中，这次电视本身并不是笔者要说的话题，而为大家介绍介绍索尼电视的核心X1芯片。

在CES 2020中，索尼对于他们独步天下的X1芯片又进行了更新，首先是为8K电视Z8H量身打造了8K HDR图像处理器芯片X1旗舰版，它可以配合全阵列精准控光，将2K或者4K画质的资源做出即时的优化，让其更为接近8K水准，这样就几乎完美的解决了目前8K片源稀少的问题。

而索尼OLED的电视产品则是主打画质，将会搭载4K HDR图像处理芯片X1旗舰版，它出色的图像处理能力将进一步优化图像信号，并且升级的X1旗舰版芯片将会采用全新的“X-Motion Clarity”技术，及新明锐动态技术，在保证图像画面的亮度不变的情况下，可以清晰地展示快速移动的图像，从而有效的提升画质效果。

对于索尼来说，持续研发X1芯片潜能，就是他们保住电视领域地位的有效办法，但是，这让索尼直呼太简单了，所以，他们在全新显示技术CLED应用以及对于8K电视突破有什么进展，也同样更令我们关心。

三星――无边框引领新潮流

在全球智能电视市场上，卖得最好的品牌不是我们上面提到的索尼，而是来自韩国的三星，它在2019年第三季度全球电视出货量达到了1041万台，领先第二名LG接近300万台，而且这不是偶然，三星已经蝉联多年全球第一位置，很多朋友要问了，这是为什么呢？笔者也进入了沉思，或许是因为漂亮吧。

早几年，笔者非常喜欢三星底座的八爪鱼设计，觉得独一无二，随后在第二年，很多品牌都效仿三星，在底座上做文章。从这个小小的例子足以说明，三星在外观设计方面的引领潮流性。

而在CES 2020上面，三星又让人大吃一惊，他们给大家带来了一块真正的无边框电视，这时候一部分人要问了，不是很多人品牌都宣称自己的电视是无边框的吗？那么你应该看看CES上面三星发布的这款Q950 8K电视，可以说华丽的一塌糊涂。

很多家庭，在购买电视的时候，第一关注点并不是画质的好坏，而是颜值的高低。当然，笔者这里并不是说三星画质不好，相反的，拥有强大半导体技术的三星把画质、音质做到了极致的平衡。

就三星而言，似乎他们只需要把华丽丽的的外观设计继续做下去，就能轻而易举的全球出货量第一，但是，在热门的8K领域，他们与8K协会共同推出了全新的8K电视标准，很显然，三星不仅仅想要颜值，他们还想更进一步统治电视行业。

LG――可卷曲代表未来吗？

大家都知道，LG的OLED屏幕天下独一份，所以,他们更要利用这个优势来巩固自己在电视圈的地位，但是,有什么办法能让凸显自己的优势呢？LG想到了卷曲。

其实在去年CES 2019上面，LG就展示出一款有下至上的卷曲屏幕，但是，仅仅一年之后，似乎就有品牌抓住了门路，也做了一款有下至上升起的电视，不过，LG早有准备，今年CES上他们带来了更多，更令人惊奇的卷曲屏电视和应用。

首先是，一款从天花板位置基于墙面固定，向下滚动的可卷曲电视，这样做更加人性化，同时也节省了家中室内空间。

其次，他们在模拟飞机上同样安排了OLED卷曲屏，这样的屏幕不仅可以显示信息，在必要时候还能变得不透明，从而保护用户的隐私。而飞机头等舱的客人应该享受到更优质的服务，所以，LG给每一位头等舱客人准备了一块65英寸可弯曲的4K OLED电视，在看电影、游戏时可将屏幕弯曲，享受沉浸感，而在查询航班信息、选购免税商品时，则返回平板模式。

这还不算完，LG最后有把触角伸向了汽车领域，他们为概念车设计了一个OLED触摸屏的后视镜，车主可以通过滑动屏幕来调整视图，而中央面板则加入了触觉反馈，让车主有了清晰的触感，在后排，驾驶员座椅后还有一块12.8英寸可卷曲OLED屏幕，可提供给后排乘客尽情娱乐，不得不说，LG想的还真周到。

LG作为一家很有创新力的公司，经常会有我们意想不到的产品发布出来，就好像魔术师一样，从布口袋里掏出源源不断的惊喜给我们，但是，这并不是玩乐，谁能现在就否定可弯曲电视不会在之后出现在我们的客厅中呢，LG，请继续给我们惊喜，不要停。

写在最后

索尼、三星、LG这日韩三大电视巨头无论是技术还是设计，几乎代表了电视行业的顶尖水准，他们在CES 2020上面的表现也同样没有让我们失望，无论是索尼升级的X1芯片，三星的无边框Q950，还是LG的可卷曲电视，又让我们感受到了他们的统治力，我们希望，在未来，他们能给我们带来更出色的产品，也让我们再次大饱眼福。