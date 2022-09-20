Ô¤¼Æ½ñÄêÍ¶Ó°»úÊÐ³¡ÏúÁ¿ÓÐÍû³¬524ÍòÌ¨ Í¬±ÈÔö³¤11.5%

¡¾Ìì¼«Íø¼ÒµçÆµµÀ¡¿½üÈÕ£¬IDC×îÐÂ·¢²¼ÁË¡¶2022ÄêµÚ¶þ¼¾¶ÈÖÐ¹úÍ¶Ó°»úÊÐ³¡¸ú×Ù±¨¸æ¡·£¬¸ù¾Ý±¨¸æÏÔÊ¾£¬2022ÉÏ°ëÄêÖÐ¹úÍ¶Ó°»úÊÐ³¡×Ü³ö»õÁ¿234.7ÍòÌ¨£¬Í¬±ÈÔö³¤3.4%¡£ÏúÊÛ¶î93ÒÚÔªÈËÃñ±Ò£¬Í¬±È¼õÉÙ7.1%¡£
Æ·ÅÆ·½Ãæ£¬2022ÉÏ°ëÄêÕûÌåÍ¶Ó°»úÊÐ³¡³ö»õÁ¿Ç°5µÄ³§ÉÌÎª¼«Ã×¡¢Epson¡¢¼á¹û¡¢·åÃ×ºÍµ±±´£¬ºÏ¼ÆÊÐ³¡·Ý¶î³¬¹ý47%¡£
Í¬Ê±¾ÍÏû·ÑÊÐ³¡À´¿´£¬ÉÏ°ëÄê¼ÒÓÃÍ¶Ó°»ú³ö»õÁ¿193.5ÍòÌ¨£¬Í¬±ÈÔö³¤15.4%¡£ÏúÊÛ¶î³¬³ö64ÒÚÔªÈËÃñ±Ò£¬Í¬±ÈÔö³¤12.9%¡£ÆäÖÐÖÇÄÜ¼ÒÓÃÍ¶Ó°»úÊÐ³¡(´îÔØÓÐOS²Ù×÷ÏµÍ³µÄÍ¶Ó°»úÉè±¸)³ö»õÁ¿Îª188ÍòÌ¨£¬Í¬±ÈÔö³¤17.1%;¶ÔÓÚÉÌÓÃÊÐ³¡¶øÑÔ£¬ÉÏ°ëÄêÉÌÓÃÍ¶Ó°»ú³ö»õÁ¿½ö41.2ÍòÌ¨£¬Í¬±ÈÏÂ½µ30.4%¡£ÏúÊÛ¶î½«½ü29ÒÚÔªÈËÃñ±Ò£¬Í¬±È¼õÉÙ33.7%¡£ÆäÖÐÉÌÓÃÖÇÄÜÍ¶Ó°»úÊÐ³¡³ö»õÁ¿Îª11ÍòÌ¨£¬Í¬±ÈÏÂ½µ11%¡£
×ÜµÄÀ´¿´£¬½ü¼¸ÄêÀ´£¬Í¶Ó°»úÊÐ³¡¹æÄ£ÕýÔÚ³ÖÐøÀ©ÈÝ£¬µ«ÉÏ°ëÄêÊÜµ½ÁËÊÐ³¡ÐèÇó²»ÕñµÄÓ°ÏìÖ®ÏÂ£¬ÐÐÒµÔö³¤ËÙ¶ÈÏà¶ÔÓÐËù·Å»º¡£Ïû·ÑÊÐ³¡ÕûÌåÊµÏÖÔö³¤£¬¶øÉÌÓÃÊÐ³¡ÈÔÎ´ÄÜÊµÏÖ¸´ËÕ¡£Æ·ÅÆÉÏ£¬Í¶Ó°ÒÇÍ·²¿Æ·ÅÆµÄ±íÏÖÎÈ¶¨£¬¶øÎ²²¿Æ·ÅÆÔòÊÇÆ¾½è×ÅµÍ¼ÛÇÀÕ¼²¿·ÖÊÐ³¡£¬Æ·ÅÆÅÅÎ»±ä¶¯½Ï´ó¡£
½øÈëÏÂ°ëÄê£¬Í¶Ó°ÒÇÆ·ÅÆÒ²¶¼ÔÚ·×·×±¸Õ½Ó½ÓË«Ê®Ò»¡¢Ë«Ê®¶þµÈµçÉÌ´ÙÏú½ÚµãµÄµ½À´¡£Ëæ×ÅÏû·ÑÐèÇóµÄÌáÕñ±¬·¢£¬Í¶Ó°ÒÇÊÐ³¡Ò²½«ÔÚÏÂ°ëÄêÓÀ´½øÒ»²½Ôö³¤¡£¸ù¾ÝIDCÔ¤¼Æ£¬2022ÄêÖÐ¹úÍ¶Ó°»úÊÐ³¡ÏúÁ¿ÓÐÍû³¬¹ý524ÍòÌ¨£¬Í¬±ÈÔö³¤11.5%¡£Ô¤¼Æµ½2026Äê£¬Í¶Ó°»úÊÐ³¡¸´ºÏÔö³¤ÂÊÈÔ½«³¬¹ý18%¡£
×îÐÂ×ÊÑ¶
ÈÈÃÅÊÓÆµ
ÐÂÆ·ÆÀ²â