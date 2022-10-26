»§ÍâÂ¶Óª¿ªÍØÐÂÍæ·¨ ¡°µçÁ¦Ê®×ã¡±ÊÇÒ»ÖÖÔõÃ´ÑùµÄÌåÑé£¿
-
- +1 ÄãÔÞ¹ýÁË
¡¾Ìì¼«Íø¼ÒµçÆµµÀ¡¿¾Ý¡¶2022ÄêÖÐ¹úÂ¶ÓªÊÐ³¡×¨Ìâ¶´²ì¡·±¨¸æÏÔÊ¾£¬2022ÄêµÄÖÐ¹úÂ¶ÓªÊÐ³¡¹æÄ£´ïµ½528ÒÚÔª£¬ÒßÇé·À¿ØµÄ·Å»ºÒÔ¼°³öÐÐÕþ²ßµÄ·Å¿í£¬½øÒ»²½»ú·¿ÁËÈËÃÇµÄ³öÐÐÓûÍû£¬»§ÍâÂ¶Óª»¹ÔøÎªÁËÈËÃÇ³öÃÅÐÝÏÐÓéÀÖµÄÐÂÑ¡Ôñ¡£Í¬Ê±£¬ÔÚ¸ßÆ·ÖÊ¡¢¶àÔª»¯µÄÂ¶ÓªÐèÇó´ß»¯ÏÂ£¬ÕÒ¸ö¿ÕµØ¡¢ÆÌ¿éµæ×Ó¡¢°ÚÉÏÊìÊ³µÄ¡°Ò°´¶Ê½Â¶Óª¡±ÒÑ³É¹ýÈ¥Ê½£¬¡°Â¶Óª+Åëâ¿¡±¡¢¡°Â¶Óª+¹ÛÓ°¡±¡¢¡°Â¶Óª+ÓÎÏ·¡±µÈ¸öÐÔ»¯Íæ·¨ÉîÊÜÈËÃÇ»¶Ó¡£
Â¶Óª³¡¾°µÄ·á¸»£¬ºÜ´óÒ»·½ÃæµÃÒæÓÚ»§ÍâµçÔ´µÄ¼ÓÈë¡£»§ÍâµçÔ´ÊÇÒ»ÖÖÄÚÖÃï®Àë×Óµç³Ø£¬×ÔÉí¿É´¢±¸µçÄÜÇÒ¾ß±¸½»Á÷Êä³öµÄ¶à¹¦ÄÜ±ãÐ¯Ê½´¢ÄÜµçÔ´£¬Æ¾½è×ÔÉí¿É´¢±¸µçÄÜ¡¢·½±ãÐ¯´ø¡¢½Ó¿Ú·á¸»µÈÓÅÊÆ£¬»§ÍâµçÔ´½â¾öÁËÈËÃÇµÄ»§ÍâÓÃµçÎÊÌâ£¬½øÒ»²½ÍØ¿íÁË»§ÍâÓéÀÖ³¡¾°¡£Ïà¹ØÊý¾ÝÏÔÊ¾£¬»§ÍâµçÔ´µÄÊÐ³¡ÐèÇóÕý¿ìËÙÊÍ·Å£¬Ô¤¼Æ2026Äê»§Íâ»î¶¯ÁìÓò¶Ô»§ÍâµçÔ´µÄ¹ºÖÃÐèÇó½«Í»ÆÆ1355ÍòÌ¨£¬³¡¾°ÉøÍ¸ÂÊ¿É´ïµ½15.9%£¬»§ÍâµçÔ´ÔÚÓéÀÖ³¡¾°ÏÂµÄÊ¹ÓÃ½«½øÒ»²½·á¸»¡£
ÒÔÂ¶ÓªÊ±µÄÒûÊ³ÎªÀý£¬¹ýÈ¥ÊÜÏÞÓÚ¡°ÎÞµç¡±µÄÌõ¼þÏÞÖÆ£¬ÎÒÃÇÂ¶ÓªÊ±Ö»ÄÜÉúÀäÒûÊ³£¬¿ÐÒ»Ð©Ãæ°ü¡¢±ý¸ÉÖ®ÀàµÄ¸ÉÁ¸¡£¼´Ê¹ÎÒÃÇÒ²¿ÉÒÔÔÚ»§ÍâÊ¹ÓÃÃ÷»ð¼ÓÈÈ½øÐÐÖóÊ³£¬µ«ÊÇ»§Íâ»·¾³ÏÂµÄÉú»ðÄÑ¶È¸ß£¬ÌÈÈôÓÃ»ð²»¹æ·¶£¬»¹ÓÐ¿ÉÄÜÒý·¢Ê§»ðµÄÎ£ÏÕ¡£ÃÀÊ³ÌåÑéÒ»°ã²»ÊÇÂ¶ÓªÊ±µÄ¡°Ö÷½Ç¡±¡£È»¶ø»§ÍâµçÔ´µÄ¼ÓÈë£¬ÔòÎªÎÒÃÇÌá¹©ÁË¸ü¼Ó°²È«±ã½ÝµÄÖóÊ³·½Ê½£¬´óÈÝÁ¿µÄ´¢ÄÜÒÔ¼°¸ß¹¦ÂÊµÄÊä³öÄÜ¹»Îªµç·¹ìÒ¡¢µç¿¾ÅÌ¡¢µç¿¾¼ÜµÈµçÆ÷½øÐÐ¹©µç£¬ÈÃÎÒÃÇÔÚ»§ÍâÒ²ÄÜ¡°´ó±¥¿Ú¸£¡±¡£
´ËÍâ£¬»§ÍâµÄ×ÔÈ»·ç¹â¡¢Â¶ÓªÊ±µÄÃÀºÃË²¼äµ±È»Ò²ÉÙ²»ÁËÅÄÏÂÕÕÆ¬×÷Îª¼ÍÄî£¬µ«ÊÇÔÚÃ»ÓÐµçµÄ»§Íâ£¬ÈçºÎ¶ÔÊÖ»ú¡¢Ïà»úµÈÊýÂëÉè±¸½øÐÐ³äµçÊÇ¸öÄÑÌâ¡£ËäÈ»Ð¡ÐÍµÄÒÆ¶¯³äµç±¦ÄÜ¹»»º½âÒ»Ê±µÄ¡°È¼Ã¼Ö®¼±¡±£¬µ«ÊÇÓÐÏÞµÄÈÝÁ¿ÒÔ¼°½Ó¿ÚÈÃÆäÎÞ·¨Ó¦¶Ô¶àÖÖÊýÂëÉè±¸µÄÍ¬Ê±³äµç¡£¶ø»§ÍâµçÔ´Ò»°ãÓµÓÐ¶à¸öAC¼°DCÊä³ö½Ó¿Ú£¬¼ÓÒÔÈÝÁ¿ÒÔ¼°¹¦ÂÊ·½ÃæµÄÓÅÊÆ£¬ÊýÂëÉè±¸ÔÚ»§ÍâµÄ³äµçÍêÈ«²»³ÉÎÊÌâ¡£
²»½öÈç´Ë£¬¼´Ê¹ÊÇÔÚÈëÒ¹ºó£¬»§ÍâµçÔ´Ò²ÄÜ¸øÎÒÃÇ´øÀ´ÓëÒÔÍù²»Ò»ÑùµÄÓéÀÖÌåÑé¡£µÃÒæÓÚ»§ÍâµçÔ´µÄ¼ÓÈë£¬ÖÇÄÜÍ¶Ó°ÒÇ³ÉÎªÂ¶Óª³¡¾°ÖÐ³ö¾µÂÊ±È½Ï¸ßµÄ²úÆ·Ö®Ò»¡£ÔÚÂ¶ÓªµÄÒ¹Íí£¬ÎªÍ¶Ó°ÒÇÍ¨ÉÏµç¹ÒÉÏÄ»²¼£¬Ò»¸öÐ¡ÐÍµÄ»§ÍâµçÓ°Ôº»ò¾ÞÄ»ÓÎÏ·Ìü±ã´î½¨Íê³É£¬ÓëÇ×ÅóºÃÓÑÏà¾Û¿´Ò»³¡Åõ¸¹´óÐ¦µÄµçÓ°¡¢À´Ò»³¡½ôÕÅ´Ì¼¤µÄÓÎÏ·±ÈÆ´£¬Â¶ÓªµÄ·ÕÎ§¸ÐË²¼äÀÂú¡£
ÖµµÃÒ»ÌáµÄÊÇ£¬³ýÁËÄÜ¹»Ê¹ÓÃÊÐµçÇ½³ä½øÐÐ´¢ÄÜÒÔÍâ£¬Ò»Ð©»§ÍâµçÔ´»¹ÄÜ¹»Í¨¹ýÌ«ÑôÄÜµç³Ø°å½øÐÐ¹â·ü¿ì³ä£¬¼´Ê¹µçÔ´´¢±¸µÄµçÁ¿±»ÓÃÍê£¬ÔÚÑô¹â³ä×ãµÄ»§ÍâÌõ¼þÏÂ£¬ÎÒÃÇÖ»Ðè½«Ì«ÑôÄÜµç³Ø°åÓëµçÔ´½øÐÐ¼òµ¥µÄÁ¬½Ó£¬¼´¿É¿ìËÙ¶ÔµçÔ´½øÐÐ³äÄÜ£¬»§ÍâÓÃµçÎÞÐè¡°Ê¡¡±×ÅÓÃ!
Ä¿Ç°»§ÍâµçÔ´ÒÑ¾ß±¸Ò»¶¨µÄÊÐ³¡¹æÄ££¬Ò²Ó¿ÏÖ³ö²»ÉÙÖîÈçJackeryµçÐ¡¶þ¡¢°²¿Í¡¢ÕýºÆ¡¢Å¦ÂüµÈÖµµÃÐÅÀµµÄ±ãÐ¯´¢ÄÜÆ·ÅÆ¡£ÔÚÂ¶Óª»î¶¯³ÖÐø»ð±¬µÄ±³¾°ÏÂ£¬»§ÍâµçÔ´»¹ÄÜÓëÂ¶Óª¿ªÍØ³öÄÄÐ©ÐÂÍæ·¨£¬ÈÃÎÒÃÇ·ÅÑÛÆÚ´ý!
×îÐÂ×ÊÑ¶
ÈÈÃÅÊÓÆµ
ÐÂÆ·ÆÀ²â