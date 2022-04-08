家庭清洁步入新阶段 石头G10S包揽扫拖集尘自清洁

作者：Applekakaka

【天极网家电频道】据大数据公司GfK中怡康发布的《2021年家电市场总结及2022年趋势展望》系列报告显示，2021年中国扫地机器人市场规模突破百亿，同比增长了21.7%。而在百度此前发布的《2022虎年春节百度热搜大数据》中，扫地机器人也在众多美食年货的包围中脱颖而出，挤进了虎年十大“爆款年货”榜单。扫地机器人凭借自身强大的实用性和先进的智能性，成为了人们自用或送礼的好选择。

数据来源：GfK中怡康测算

面对广阔的市场红利，各大扫地机厂商争相入局，抢占地面智能清洁的新赛道。但是其中不乏浑水摸鱼者，一些扫地机器人的实际性能名不副实，扫地机器人清洁不干净、出现漏扫情况、碰撞损坏家具等负面评论层出不穷，扫地机器人也一度被扣上了“人工智障”的帽子。

但也有人在不断前行，在扫地机器人的产品形态以及技术层面上不断完善，致力为用户提供更智能、更便捷的地面清洁体验。近日，石头科技发布了其最新旗舰产品――石头自清洁扫拖机器人G10S，它拥有7合一高能基站，一站式解决机器人在进行地面清洁前的准备工作以及完成地面清洁后的善后工作;石头自清洁扫拖机器人G10S还搭载了升级的RRmason 9.0算法，结合LDS高精度导航，在导航功能上给用户带来崭新体验;配合最大5100Pa大吸力以及全向浮动胶刷，全面助力深度清扫。同时，石头自清洁扫拖机器人G10S针对不同地面环境的清洁，搭载的智控升降模组以及避障功能也没有减配，“满血”应对家中不同地面环境的清洁。

全面的清洁能力

在扫地机器人的清洁功能上，单一的扫地功能显然已经不能满足人们对家庭地面清洁的需求。石头G10S一机集成了扫吸拖三种功能，在扫吸能力上同步增加了Max+档位，拥有5100Pa超强吸力，一些大颗粒的食物碎屑也能轻松吸入，对于家中有宝宝的家庭十分友好。此外，石头G10S的主边刷设计也在清扫能力上持续赋能。它采用了TPU材质的软胶主刷，配合阿基米德螺旋设计，在清洁时大幅降低了主刷上的清扫阻力，同时主刷模组搭配了四连杆结构的浮动模块，中央滚刷能够更好地贴合地面，带来更强的清扫能力。边刷则通过多传感器融合判断，能够实现动态调速，避免出现打飞垃圾或墙边清扫不干净的问题。

而在拖地方面，石头G10S搭载自研的声波震动擦地专利技术，能够实现线性横向高频震动，加以配合升降模组对地面主动覆压强擦，带来3000次/分钟的高频震动，有效瓦解地面污渍。与旋转擦地的方式相比，石头G10S采用的震动擦地不会出现缝隙漏拖以及地面残留螺旋状水痕的问题，而且对顽固污渍的去除率也更高。石头G10S的拖布选用了2段一体式的设计，在材质上混合采用了涤纶和锦纶，吸水性更强，清洁力和锁水性也高，可以有效剥离瓦解地面污垢，透气性好也易清洗。此外，拖布还添加了银离子抗菌材质，拖布长期使用后依然能够有效抑制细菌滋生，减少产生异味。

聪明的导航避障能力

一辆好的赛车没有一位优秀的车手来操控，再好的性能也是白搭，同样的道理也适用于扫地机器人身上。导航避障能力就犹如扫地机器人的“方向盘”，操控着机器人规避在清洁过程中出现的各种障碍。然而早期的扫地机器人的导航避障功能较为“粗暴”，它们采用的只是陀螺仪导航，这种导航方式是通过碰撞来获取清扫区域，当面前出现杂物时，扫地机器人在碰撞之后可能就只围绕着这一区域进行清扫，其他区域却被它“忽视”。采用陀螺仪导航的扫地机器人清洁效率相对低下，而且容易在碰撞中产生对家具的损坏。

这款石头G10S升级则是搭载了AI避障2.0系统，拥有结构光主动测距避障功能，能够达到毫米级3D结构光测距。当检测到障碍物时，它能够结合LDS地图信息，将障碍物的对应位置标记在APP地图上，提示此处有障碍物，避障成果实时展现在用户眼中，同时在实际清洁时它也能主动避开出现的障碍物，减少碰撞的产生。此外，石头G10S还拥有红外光补光，在黑暗的环境下也能精准识别避障。在导航功能上，石头G10S也进行了迭代升级，搭载了RRmason 9.0算法，通过LDS高精度建模的能力，以仅建图不清扫的模式，完成地图的快速构建，非常智能。

进一步实现解放双手

充电桩基站是近年来扫地机器人争相优化的产品卖点，扫地机器人在进行地面清洁前的准备工作以及清洁后善后事项，被承接在扫地机器人的充电桩基站当中。例如在清洁前，机器人拖布能够自动湿润;在清洁时，机器人能够返回基站进行自动加水;在清洁后，自集尘型扫拖机器人能够返回基站自动集尘，自清洁型扫拖机器人则是返回基站进行拖布自清洁。不管是自集尘还是自清洁，都给身为用户的我们提供了极大的便利。

然而，在石头G10S的充电桩基站上，更是在水箱的基础上增添了一个集尘桶，不仅能够实现拖布自清洁，而且将倾倒尘盒的工作也交给了基站，进一步解放了用户的双手。

在集尘桶内部，石头G10S能够以27000Pa 超强吸力快速集尘，其中的双风机集尘设计，能够实现双维风路，尘盒内部的“死角”部位也能得到有效吸附。集尘桶内尘袋采用了“双层预分离防粘层+双层微米级过滤熔喷层+抗菌防霉层”的“4+1”复合材质，对灰尘、粉尘等过敏原的过滤效率高达99.5% 。在结构上，集尘袋采用滑动式尘袋口密封设计，用户使用完毕后，取出尘袋一拉即可自动封口，无扬尘漏灰烦恼。此外，尘袋拥有2.5L大容量，能够实现两月一换，大大节省用户的时间。

在拖布自清洁方面，充电桩基站内的高速自清洁刷采用韧性高耐磨性好的高档尼龙材料，在电机的带动下，能够高速地贴合拖布表面往复旋转刷洗，强力去除拖布表面脏污。而在高速自清洁刷后方，有一个加压的拖布刮片，采用弹性加压设计，确保刮擦力度，配合9孔纵向均匀喷水，使拖布洗净率达到95%。

值得一提的是，石头G10S还通过清水箱、污水箱、集尘桶的前瞻性外置设计，可选配自动换水、热风烘干功能，换水同时自动添加清洁液，进一步简化用户需要用手的操作。

扫地机器人的进化不断刷新着我们的认知，也在不断满足我们的使用需求。石头自清洁扫拖机器人G10S用它的实际行动，告诉我们“鱼”与“熊掌”，其实也可以“兼得”。目前，石头G10S正在电商平台火热预售中，支付4799元即可拥有这台扫拖机器人“全能王”，感兴趣的朋友不妨关注一下。