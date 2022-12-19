出水即是热饮 云米一键即热净水器Super Pro 800G

【天极网家电频道】从烧水壶到饮水机桶装水，再到净水器管线机，国人的饮水方式随健康需求的表达而不断变化。然而，国人“多喝热水”的饮水习惯依旧不变，在喝茶、做饭、冲泡饮品等日常用水场景中，净热水的“出镜率”一直很高。这也为净水器行业带来了新的增长点。据奥维云网调查数据显示，消费者在购买净水器时，加热功能是他们普遍关注的功能点之一。如何让消费者方便快捷地喝上净热水，是净水器行业持续探索并寻求突破的问题。

今年上半年，云米科技推出了一款即热净水器新品――云米一键即热净水器Super Pro 800G，它在净水器的基础上，克服了小型净饮机出水量少、加热时间长等限制，以800G的大通量以及一键即热的能力为用户带来净水直热直饮的饮水体验。

相比于传统净水器只出常温水，云米一键即热净水器Super Pro 800G搭载专利厚膜即热技术，能够做到即滤即热，为用户持续供应纯净热水。同时云米一键即热净水器以管路分离的方式，将常温水和加热水对应各自的独立出水口，避免冷热水混合所产生“阴阳水”，进一步保护用户的肠胃健康。

除此之外，云米一键即热净水器还拥有4挡温度调节模式，开水泡茶、常温洗菜、45°C冲奶等不同温度下的用水需求均适用。加以内置的2枚高精度NTC感温传感器，云米一键即热净水器能够精准探测每1°C的水温变化，任选40-90°C的温热水。

在出水通量上，云米一键即热净水器拥有800G的大通量，制水速度可达2L/min，单次最多能够带来10L的热水量。在高温水状态下，用户还可以根据所需接水量在APP上进行杯量值自定义设置，喝多少装多少，防止误触或关闭不及时导致热水溢杯烫伤。

在使用操作方面，云米一键即热净水器搭载了一个高端触屏数显龙头，全屏触控面板能够实时显示出水温度、杯量等功能参数，事关RO滤芯的使用寿命、出水水质也能同步显示，让用户的饮水体验更加安全放心。

在使用成本方面，云米一键即热净水器的产水率高达70.2%，优于国家1级水效标准，节水性能相当强悍。同时RO滤芯拥有3年的使用寿命，前3年的换芯成本每天仅需0.36元。目前，云米一键即热净水器Super Pro 800G官方售价3859元，通量在同价位可能不占优势，但是即热属性能够适配更多家庭用水饮水场景，感兴趣的朋友不妨关注一下。