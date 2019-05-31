ALIKESI³¤½¹µçÌÝ¹ã¸æÍ¶Ó°ÒÇ3999ÔªÈ«Ì×°üº¬

µçÌÝ¡±ÊÇ¶¼ÊÐ¸ß¾»Öµ¡¢Ö÷Á÷ÈËÈº¹¤×÷Éú»îµÄ±Ø¾Ö®µØ£¬Ò²ÊÇÇÀÕ¼ÊÜÖÚ×¢ÒâÁ¦×ÊÔ´µÄºÃ³¡¾°¡£´Ó´æÁ¿ÊÐ³¡À´¿´£¬2016ÄêÈ«¹úµçÌÝµÄ±£ÓÐÁ¿½Ó½ü500ÍòÌ¨;2017ÄêÖÐ¹úÖ÷Òª³ÇÊÐ¼´½«ÈëÊÐµÄ¼×¼¶Ð´×ÖÂ¥¹©Ó¦Á¿´ïµ½580ÍòÆ½·½Ã×£¬ÊÐ³¡ÔöÁ¿Ã÷ÏÔ¡£ÐÐÒµÏÈÐÐÕß·ÖÖÚ´«Ã½×îÏÈÑéÖ¤ÁËÕâ¸öÊÐ³¡¡£·ÖÖÚ´«Ã½Ä¿Ç°ÒÑ¸²¸ÇÈ«¹ú150¸ö³ÇÊÐ¡¢150Íò¸öÖÕ¶Ë£¬µ«ÊÇ£¬¼´±ãÊÇÒ»¼Ò¶À´óµÄ·ÖÖÚ´«Ã½ËùÕ¼ÊÐ³¡·Ý¶î²»µ½10%£¬¿É¼ûÂ¥Óî´«Ã½ÊÐ³¡¹ãÀ«£¬¿ÉÒÔ¸ù¾Ý¿Í»§µÄÐèÒª¶©ÖÆ·½°¸Å¶£¬Ö»Òª3999ÔªÈ«Ì×²Í¶¼°üº¬Å¶£¬ÈçÐèÒªÁªÏµ»ÆÐ¡½ã18901880238Î¢ÐÅÍ¬ºÅ¡£
¡¡¡¡µçÌÝÃÅ¿ªÆôÊ±Í¶Ó°¹Ø±Õ£¬²»»áÕÕÉä³Ë¿ÍÑÛ¾¦;µçÌÝÃÅ¹Ø±ÕºóÍ¶Ó°×Ô¶¯²¥·Å¹ã¸æ£¬·Ç·²ÌåÑé¡£ÔÚµçÌÝÃÅÉÏÍ¶Éä¶¯Ì¬Ó°Ïñ¹ã¸æ£¬±È´ô°åµÄ´«Í³µçÌÝÆ½Ãæ¹ã¸æ¸üÉú¶¯£¬¾ß±¸¹ÛÉÍÐÔ£¬ÎÞÏß½ÓÊÕÊý¾Ý£¬¿ÉÍ¨¹ýºóÌ¨¸ü»»¹ã¸æÄÚÈÝ£¬½ÚÊ¡ºóÆÚµÄÈË¹¤ÓëÎïÁÏ³É±¾£¬µçÌÝ¹¤×÷Ê±£¬³Ë¿ÍÊÓÏßÆÕ±éÍ£ÁôÔÚÕýÇ°·½µçÌÝÃÅ´¦£¬Ê¹Í¶Ó°¹ã¸æ¾ßÓÐÇ¿ÖÆÊÕ¿´Ð§¹û£¬ÔÚµçÌÝÄÚÏáµÄ·â±Õ»·¾³ÏÂ£¬¹ã¸æ¾ß±¸ÅÅËûÐÔ³Ë¿Í×¢Òâ¸üÁ¦¼¯ÖÐ£¬´«²¥Ð§ÂÊ¸ß£¬´óÆÁ¶¯Ì¬Ó°Ïñ¹ã¸æ£¬±È´ô°åµÄ´«Í³µçÌÝÆ½Ãæ¹ã¸æ¸üÉú¶¯£¬¾ß±¸ºÜÇ¿µÄ¹ÛÉÍÐÔ£¬ÎÞÏß½ÓÊÕÊý¾Ý£¬¿ÉÍ¨¹ýºóÌ¨¸ü»»¹ã¸æÄÚÈÝ£¬ºóÆÚ¸ü»»ÄÚÈÝ³É±¾µÍ.
¡¡¡¡¹ã¸æ²»ÐèÒªÈË¹¤ÉÏ¿¯ÏÂ¿¯²Ù×÷£¬ÏµÍ³»á¸ù¾Ý¹ã¸æºÏÍ¬µÄ¿ªÊ¼ÈÕÆÚ×Ô¶¯ÉÏ¿¯£¬²¢ÔÚºÏÍ¬µ½ÆÚÖ®ºó×Ô¶¯ÏÂ¿¯¹ã¸æ·½±ã²Ù×÷¡£
¡¡¡¡¹«Ë¾µØÖ·£ºÉÏº£ÊÐ¼Î¶¨ÇøÄÏÏèÕòÈðÁÖÂ·800Åª112ºÅ705ÊÒ
¡¡¡¡ÉîÛÚÌåÑéµØÖ·£º ÉîÛÚÊÐ¸£ÌïÇø»ªÇ¿±±½ÖµÀºìÀóÂ·38ºÅÈºÐÇ¹ã³¡C×ù2104ÊÒ¡£
¡¡¡¡ÁªÏµÈË£º»ÆÅ®Ê¿
¡¡¡¡µç»°/Î¢ÐÅ£º18901880238
¡¡¡¡ÌìÃ¨µêÍøÖ·£ºhttps://kangtism.tmall.com
¡¡¡¡¾©¶«µêÍøÖ·£ºhttps://mall.jd.com/index-179953.html
ÍÆ¼öÔÄ¶Á