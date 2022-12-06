第三季度激光投影市场出货量17.5万台，同比微增2.7%

【天极网家电频道】技术、产业链的成熟以及成本下降，使得激光投影市场在近几年时间里逐渐扩大化。

当下，激光显示技术已经在家庭娱乐、亮化工程、商务会议、教育培训等多个细分市场形成了全应用场景覆盖，其中，便包括激光家用、激光商用会议、激光教育、激光工程投影、激光数字放映等众多细分品类。同时，在品牌方面，市场布局激光显示的上下游厂商已经有了上百家，行业市场规模可见一斑。

根据洛图科技(RUNTO)最新发布的《中国大陆激光投影市场分析季度报告(China Laser Projector Market Analysis Quarterly Report)》，2022年第三季度，中国大陆激光投影(包括激光电视)市场出货量为17.5万台，同比微增2.7%。截止三季度累计出货量达到46.2万台，同比增长13.7%。在持续欠佳的社会经济景气度之下，激光投影市场表现了较强的发展韧性。

家用市场方面，第三季度，家用市场占到整体市场的52%。出货量为9.1万台，同比增长3.9%;工程市场占到当季整体市场的21%，出货量完成3.7万台，同比增长7%;第三季度，教育市场占到大盘的份额从去年同期的21%降至15%，出货量完成2.7万台，同比下降27%。

值得关注的是商务市场，其中商务市场是第三季度表现最好的一个细分市场，占到整体大盘的12%份额，比去年增长5个百分点，出货量达到2.1万台，同比增长69%。

同时，在市场相对低迷的大环境下，第四季度以及下半年的激光投影市场表现将比上半年逊色不少。洛图科技(RUNTO)预计，2022年全年中国大陆激光投影市场出货量将达到66万台，同比增长10%。