国庆买电视选它就对了 海信U9E叠屏电视

作者：佚名

【天极网家电频道】刚送走中秋，又迎来国庆。每年的金九银十促销季，各行各业都卯足了劲儿为年底冲刺，电视行业也不例外，各大品牌纷纷推出诱人促销政策，力争为第四季度的首个大促期，上演完美开局。

那在这品类繁多的电视产品中，哪一款更值得选购呢？在这里笔者需要安利一下全球首款叠屏电视――海信U9E电视，颜值与画质兼具，纤薄与音质并重。

海信U9E电视主体颜色为铭仕金，简约又有内涵。零框感的悬浮屏让用户在观看时能突破边框的束缚，能将正面视觉干扰降到最低，让用户在观看电视时注意力能够更好的集中到屏幕上，观影时能完全沉浸其中，尽情享受每一帧的电视画面。

与大多数电视不同，海信U9E电视的支撑不再依靠传统的金属或者塑料支架，而是将一台音箱与电视连接，两者的连接共同形成了该电视的“支架”，海信将它称之为“黑金塔低音炮”。

画质表现永远都是用户们最关注的点，也是评判电视好坏的第一要素。在目前的电视行业，只有索尼、三星、海信有画质芯片生产能力。海信U9E电视特别加入了海信“信芯”H3画质芯片，其将独有的背光分区技术与超画质算法全面融入，让这款电视的画面表现提升到了新的高度。再加上它叠屏的设计，不仅色彩远超OLED电视，对比度也和OLED电视相差无几。

在电视越做越纤薄的今天，音质也成为了电视的加分项。海信U9E电视搭配Tower Of Power黑金塔低音炮，17Kg的配重块有效避免了低音炮大功率工作时产生影响音效的震动，导相式箱体的设计带来了更为充沛的低音效果。

不仅如此，海信U9E电视从硬件到系统，只为杜比全景声而生。它搭载了杜比深度开发定制的扬声器系统，从器件端确保了杜比全景声的效果。在系统上，它结合音源内容，进行动态声音调整，全方位释放声音细节，真实模拟5.1.2声道的全景声音场氛围。

总结：海信U9E电视的外观低调而又有内涵，叠屏的设计大幅度增加了画面的对比度，再加上真实模拟5.1.2声道的全景声音场氛围，可以说是颜值与画质兼具，纤薄与音质兼备。当你看着琳琅满目的电视在犹豫不知选择哪台时，买它没错的!

购买链接：https://item.jd.com/100003944119.html