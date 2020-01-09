售价4000美元 Hydraloop水循环装置获CES创新奖

作者：贾桂鹏

【天极网家电频道】随着人们对于水资源短缺的担忧日益加剧，现在，大多数人在用水时都会很注意，但是，很多时候水还是不经意间的被浪费了，这时候，来自于荷兰的Hydraloop公司，就发布了一款住宅水回收装置，可以有效的节约水资源。而且这个装置还赢得了CES 2020年度最佳创新奖。

很有意思的是，这个住宅水回收装置的命名与他们公司一样，是Hydraloop，用户可以把它安装在家中的供水系统上，它回收家中的废水后，通过沉降、浮选、溶解气浮和泡沫分离等方法将水质处理干净。

而初步处理过后的水将会融入氧化生物，最后再用紫外线消毒，最终全部处理完成后，从Hydraloop中产出的水将会被重新利用到卫生间、洗衣机或者游泳池中。

根据Hydraloop公司创始人兼首席执行官Arthur Valkieser介绍，这种可以节省45%的用水量和污水排放了的自清洁装置，并不需要更换滤膜，而且维护成本极低。

如果，该装置自动检测到某一个部件出现故障之后，它的整个系统就会关闭并且停止循环水的传输，这一点可以有效的避免因为过滤部件无法工作，导致的污水没有被彻底清理干净。

在这个智能时代，Hydraloop装置还可以通过应用程序连接手机，并且，用户可以通过手机查看Hydraloop的运行情况，如果这套装置在安装酒店中，可以通过运行多个单元装置来进行更大的吞吐量。

这个一个有利于环保、有利于节约水资源的装置，售价达到了4000美元，但是，相比于环保，这样的代价其实不算太高。