第二十二个“世界睡眠日” 睡得好离不开适宜的温度环境

作者：Applekakaka

【天极网家电频道】为了唤起全民对睡眠重要性的认识，2001年，由国际精神卫生和神经科学基金会主办的全球睡眠和健康计划发起了一箱全球性活动，将每年的3月21日定为世界睡眠日。自2003年“世界睡眠日”被正式引入中国以来，睡眠问题一直受到国人的关注与重视。

近日，中国睡眠研究会等机构联合发布了《2022中国国民健康睡眠白皮书》。报告显示，42%的老年人入睡时长超过半小时，失眠率高达21%;19-35岁青壮年是睡眠问题高发年龄段，睡不好逐渐成为年轻人的普遍痛点。

图片来源：2022中国国民健康睡眠白皮书

其中，睡眠环境的冷热温度，是影响睡眠质量的重要因素之一。恰逢现在处于换季时节，气温多变，有时候晚上睡觉多盖一张被子又觉得热，少盖一张被子又觉得冷，翻来覆去非常地不自在，一晚上没睡到好觉。此外，清晨气温相对偏低，容易把还在熟睡的我们“冷醒”，醒了之后难以入睡，非常闹心。因此，适宜的温度对于睡眠来说，是非常重要的。虽然室内温度人为不可控，但是借助空调可以，目前市面上的空调不仅能够制冷送热，还能匹配适宜的恒温条件，帮助人们改善睡眠温度环境。

这款云米AI全域风空调Space Y拥有AI全域风独特科技，以滑动气浮面板实现四维环形气流，可以上下左右、四面出风，实现全屋空气循环，四维全域送风。搭载了升级的AI智慧运行调控，分段调温，助力整夜好睡眠。

与其他空调不同的是，云米AI全域风空调Space Y创新性的搭载动态气浮面板，带来水平气流、四面环形气流、垂直气流、动态混合气流四种出风气流，实现无感舒适四维送风，避免空调直吹影响睡眠舒适度的问题。

此外，在智能AI的加持下，云米AI全域风空调Space Y能够实现快速制冷、均匀降温、无感睡眠三阶段调温，并支持远场语音功能，拥有5米识别距离，用声音就能进行空调操控。在配置方面，云米AI全域风空调Space Y搭载直流变频压缩机，能效值高达5.26，节能省电能力强大。噪音仅在18-42dB之间，即使是强劲模式下，也不会影响我们的睡眠。

在其他功能方面，云米AI全域风空调Space Y搭载了57°C高温除菌自清洁功能，一键除菌，送风更洁净。它还支持APP远程控制，能够通过手机实时了解空调情况，远程开关空调，方便省心。