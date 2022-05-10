联发科芯片组进入VESA DP2.0首批认证名单 电视接口或将迎来新成员

作者：Lord_ViTa

VESA DisplayPort官网消息显示，视频电子标准协会(VESA)于2022年5月9日宣布，支持DisplayPort UHBR(超高比特率)即DP2.0标准的首批视频源和显示设备已通过认证计划。AMD、联发科和瑞昱提供的芯片组设计成功满足各项测试要求，意味着未来采用其技术的设备将能够通过单根DP线材(当然也需要通过最新标准认证)实现无压缩的8K60Hz HDR、4K240Hz HDR，甚至两个4K120Hz HDR或四个4K60Hz HDR的信号传输和终端显示。VESA同时宣布经过授权的DP测试中心已经准备好对UHBR终端产品进行测试和认证。

这看起来是很大一段话，如果要简单概括一下就是以下几点：我们翘首以盼的DP2.0即将进入消费电子领域;首批设备元件供应者包括AMD、联发科与瑞昱，且AMD透露称Ryzen 6000系列处理器就是通过此次认证的设备;DP2.0 UHBR的传输规格将前所未有地高(可用带宽高达77.4Gbps);以及VESA将严格执行支持DP2.0 UHBR设备和线材的认证。

AMD锐龙6000系列PC处理器可能会是我们最先接触到的DP2.0设备，这将产生一个比较滑稽的现象，性能相对不那么强大的核显反而比独显更早支持超高带宽的新接口，不过相信这个现象也不会持续很长时间。

另一方面，联发科表示凭借DP2.0的强大功能，他们能够利用新技术为消费者提供更高质量的视觉体验，为行业提供领先的产品。这或许暗示未来联发科出品的搭载于智能手机、智能电视等产品的SoC将会加入DP2.0生态支持，这对于很长一段时间以来仅配备HDMI视频输入接口的智能电视而言是个好消息。接口规格的提升可能会推动8K高分辨率、120Hz以上高刷新率、HDR等画质属性的普及进步，当然我们也不能忽视额外的接口与相应传输、解码芯片组可能带来的成本提升。

提到瑞昱我们总是先想到声卡等音频硬件，但他们同样为显示器等设备提供微控制器IC解决方案，对最新的HDMI2.1、DP2.0、Thunderbolt 4等接口进行支持。通过VESA UHBR认证后，瑞昱的产品能够帮助OEM客户快速获得最终产品认证，最终使显示设备用户享受到高分辨率、高流畅度的多屏显示。

关于DP2.0标准的带宽我们也在过去的文章中介绍过。作为一开始就面对显示器开发，采用了“微数据包”传输架构的技术，它由于PC显示领域对高标准显示的追求而不断进步，分辨率、帧数/刷新率、HDR、色深等我们耳熟能详的参数均与接口传输速率密切相关，因此DP时刻在被硬件水平的进步推动着换代。来到DP2.0标准，它采用新定义的UHBR20链接速率(20Gbps)，并拥有四通道，可提供最大80Gbps吞吐速率;针对不那么高的带宽需求，它也提供了UHBR10(10Gbps)四通道的规格选项，提供40Gbps总带宽。

我们可以关注40和80这两个数字，因为它们既是理论带宽上限，也是VESA为DP2.0选择的可以说是最直观的线材认证名称：DP40与DP80。可以看出这是为了避免出现类似当前USB与HDMI接口的情况：从接口到线材规格的标准和命名都出现了不同程度的混乱，并且我们很难为每个消费者普及标准混乱的情况和带宽数字的具体意义，因此VESA对DP2.0设备和线材的严格认证和清晰命名，可以说是一件既理所应当又值得称赞的事。

无论我们的显卡和显示设备性能有多高，最终我们所获得的视效体验仍然会受到接口与线材的限制，这也是一种难以避免的瓶颈效应。而现在随着DP2.0进入消费市场的步伐不断迈进，我们将获得一个在未来3-5年甚至更久都不显得局限的“瓶颈”。我们期待进步不仅发生在DP接口所处的PC显示领域，HDMI接口的发展想必也将与影视音像行业标准的更新同行。