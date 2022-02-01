无油也能炸 好吃不油腻 三款空气炸锅推荐

作者：Applekakaka

【天极网家电频道】油炸食品色香味俱全，深得人们的喜爱。但是高温油炸会破坏食材中的蛋白质、脂溶性维生素等营养成分，不利于人体吸收。不仅如此，油炸食品含有大量反式脂肪酸，不仅容易让人肥胖，而且会减少血管弹性，甚至阻塞血管，容易引起血栓和各种心脑血管疾病。油炸食品尽管能够满足了我们味觉上的享受，但是长期食用会给我们身体造成危害。

近年来，主张“无油健康烹饪”的空气炸锅成为众多“嘴馋星人”的福音，自己炸更健康。用空气炸锅做肉类食物几乎不怎么需要放油，即使是炸素菜，也只是需要刷少量的油，无油或少油的状态下就能做出油炸的效果。空气炸的方式比传统油炸的用油有所减少，能够减少热量的摄入，相比较传统油炸，空气炸更为健康。

简单来说，空气炸锅的原理是通过热风在密闭的锅内形成急速循环的热流，用空气替代原本煎锅里的热油，让食物变熟;同时热空气还能带走食物表层的水分，令食材无需滚油也能达到近似油炸的效果。





既能享受炸物带来的味觉快感，又能兼顾健康，这样的空气炸锅谁不爱呢？下面，小编给大家带来三款空气炸锅推荐。

九阳KL45-VF530 京东参考价：399元

在外观上，九阳KL45-VF530通体为典雅灰设计，把手采用金色配色，低调又不失奢华适配简约厨房风格。底部设有防滑脚垫，增大摩擦防止机体打滑。在机身的背面搭载散热系统，防止机器过热损坏，有效延长使用寿命。它还采用双层隔热设计，安全防烫，方便拿取。内部顶置隐藏式不锈钢发热管，避免误触烫伤，用户无需戴手套也能放取食材。

九阳KL45-VF530的内胆和烤架采用分拆设计，材质上耐高温而且不易粘。内胆一体化，快速导热，精控油烟。隔油烤架拆卸方便，容易清洗。

此外，九阳KL45-VF530的控制面板位于机身顶部，采用全隐智能操作界面，内置8大食谱菜单，满足多种烹饪需求。封闭式空气炸，不用开火，减少油烟产生，减少油烟危害。九阳KL45-VF530拥有4.5L大容量，能够满足2-4人使用。热力高达1400W，采用热空气立体循环烘烤，内部烘烤装置快速加热，配合高风速循环系统，4D热流烘烤无需手动翻面，进一步解放双手。内置NTC温度传感器，精准控温，让食物恒温受热，美味更均衡。制作完成后保持2分钟吹风延时散热，快速降温，延长机器使用寿命。

同时，九阳KL45-VF530还支持24H智能预约功能，提前将食材放入锅内，调好时间以及模式，到点可吃，还设有80-200℃自定温度，让食物有上佳口感。

苏泊尔KJ50D823 京东参考价：529元

苏泊尔KJ50D823墨绿色的外观配色非常吸睛，与空气炸锅“健康无油炸”的理念相呼应。把手处采用加宽设计，防烫防滑，便于拿取。在机身的背部，多个散热孔加持，用于散热排风，预防机器过热，延长使用寿命。底部采用精细防滑脚垫，增加与摆放面的摩擦，不易打滑。采用分离式滤油架，镂空炸板设计，方便滤出食物内的多余油脂，上附不粘涂层，不易烤焦食物，清洁方便。

在容量上，苏泊尔KJ50D823的容量更大，5L大容量可满足3-6人的食量。采用循环热空气立体烘烤，1500W大火力加持，结合精准控时控温系统，拥有12种不同美食火候调节，可进行80-200°C宽域调温，同时支持60分钟内自由定时烘烤，解锁更多美食花样。

同时，苏泊尔KJ50D823还拥有自动断电记忆功能，开盖后抽篮能自动断电，盖上后继续工作，方便用户二次调味。还采用了安全童锁设计，按下才能开启，防止儿童误开烫伤。

美的KZ50M4-707 京东参考价：369元

在外观上，美的KZ50M4-707延续了美的简约风格的设计，采用经典的杏白配色，适配多种厨房风格。在机身的正面采用一体式隔热把手，容易抽拉，不易烫手。背面设置了散热系统，使用时更安全，机器寿命得以延长。底部采用防滑脚垫设计，机身摆放稳定不易倾倒。

美的KZ50M4-707还拥有七层复合锅篮，采用双层PTFE食品接触级不粘涂层，烹饪健康安全，也更为耐磨，容易清洁。滤油架采用分离式设计，方便滤出食物中的多余油脂。

美的KZ50M4-707容量同样达到了5L，内置12道美食菜谱，一次能够满足多种美食需求。它还搭载长效控时控温系统，结合加热灯的提示变化，实现80-200°C宽域调温和60分钟内自由定时烹饪。美的KZ50M4-707热力可达1500W，通过360°C高速热风百叶窗循环加热，卷走油脂，炸物也健康。

美的KZ50M4-707还采用了上下旋钮的设计，可分别调温定时，上旋设定时间，下旋设定温度。在安全防护上，搭载取桶自断电保护技术，拉开桶就能够自动断电，避免误触碰拉开造成安全隐患。