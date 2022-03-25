更纯粹的扫地集尘体验 石头扫拖机器人T8智能集尘版评测

作者：Lord_ViTa

扫地、拖地是我们生活中最常见的家务，也是相对而言比较细枝末节的繁琐部分，我们即使可以在时间上一拖再拖，但不可否认如果完全放弃这类家务劳动，将会对我们的生活环境卫生和生活质量产生许多负面影响，在现代人忙碌的工作生活之余，我们往往希望能够在理想的环境中享受更充足的放松、休闲时间。过去数十年间，各式各样的家电已经帮助我们在家务劳动的效率上提升了不少，但有望实现完全自主工作的家务和对应的家电类型则屈指可数，扫地机器人就是其中的一类。

专注于家庭地面各类固体污染物的清洁，这是我们为扫地机器人设下的核心目标，即使是后续推出的扫拖机器人，其拖地功能也是为此服务的。石头科技于近期推出了这款新品扫拖机器人T8，主打强大的扫地、吸尘性能与卓越的性价比，并可通过选配智能集尘充电座实现长达60天的尘袋更换周期。接下来，我们将以一系列评测体验项目来检验这款石头扫拖机器人T8智能集尘版的实力。

外观设计

这款石头扫拖机器人T8荣获2022年度红点设计大奖，在外观设计方面有其独到之处。以白色为主色，简约素雅的外观可以说是石头近两年产品的家族化风格，能够适应多种家居风格和人群审美。

机身表面细节方面，可以看到机身顶部的三个功能按键与突出的激光雷达，通过内部旋转进行360度环形扫描，构建石头T8眼中的家庭环境，同时作为导航避障功能的依据。

仔细观察，我们还能在石头Logo附近的边缘发现一个微小的凸起，这是一个便于用户揭开盖板，露出内部集尘盒、水箱等部件的设计。

可以看到盖板的内侧除了集尘盒&水箱，还有用于手机APP连接配对的二维码贴纸。

取出集尘盒后，可以进一步看到连通底部滚刷部分的集尘口，以及右侧连通水箱的排水口等部分。

再来看看集尘盒，石头T8采用将集尘盒与内置水箱融为一体的巧妙设计，水箱注水口设置在顶部，用户可以很方便的取下并进行清洁、换水等维护操作。此外集尘盒左侧配有可拆卸滤网，用户可以快速拆下清洗。

在机身部分我们最后要看的是底部，这里集中了石头T8主要的行走机构与和地面清洁有关的功能组件。可以看到在竖立起来的石头T8上，主要有左上角的边刷，上方的导向轮，上半部分边缘的防跌落传感器，再有则是中部的驱动轮与中央滚刷。值得一提的是与许多扫地机器人“倒车入库”式的回充方法不同，石头T8将充电触点放在了导向轮两侧，也就是前进方向。下半部分较为空旷的区域则是为安装可更换拖布准备的，中间有两处小出水口用于均匀润湿拖布。

考虑到可能有毛发缠绕、异物卡入等故障发生，石头T8的中央滚刷也能十分轻松的拆卸下来进行清洁。并且这款新品为中央滚刷采用了独特的阿基米德螺旋设计，诱导尘埃毛发沿螺旋纹理移动被吸入尘盒，减少了缠绕可能性，同时搭配四连杆结构的浮动模块，中央滚刷能够更好地贴合地面，带来更强的吸尘清扫能力。

看完了石头T8的机身本体，我们再来看看可选配的智能集尘充电座，它同样采用简约大气的白色为主色，同时涉及集尘、对接、充电等功能的部分采用更耐脏的黑色分色。与许多扫地机器人配备的集尘基站类似，它从上至下可以分为集尘、风机、对接三部分。

在使用之前，石头T8的基站也需要进行一些简单的安装步骤，通过六颗螺丝将底部继承了一部分集尘风道的坡道与基站连接起来，石头甚至在坡道组件的反面内置了一个小内六角扳手/螺丝刀，可谓十分贴心。

安装完成后，我们可以继续观察它的结构。位于基站顶部的是石头T8收集到的尘埃的终点，也就是集尘袋的所在，黑色的“整流罩”有一部分维持基站外观线条流畅美观的作用，也能避免内侧集尘袋与接口积灰影响使用。

集尘风道的出口与集尘袋本身都采用了快速密封设计，确保用户在更换集尘袋时尘埃、污染物等过敏原不外泄，集尘袋采用E12级过滤材质，对灰尘等过敏原的过滤效率达到99.5%，同时具备抑菌能力，带来更卫生更健康的使用体验。

视角往下来到基站底部，这里是与石头T8主要的连接区域，承担了充电、集尘等功能。可以看到方便石头T8找到集尘充电基站的红外信号传感模块，以及充电触点、大面积集尘风道口和防滑坡道。

最后来到基站背面，可以看到写有产品信息的标签，以及右侧底部电源接口和缠绕式的集线设计。

功能介绍

作为一款专注于扫地集尘功能的扫拖机器人，石头T8将进风口、集尘风道等进行了更新换代，相比上代产品进风面积提升至5倍，并基于流体力学设计了超短流线型风道，实现风量利用率提升，搭配最高4200Pa的强劲吸力，可以高效清除附着在地砖缝隙、地毯深处的各种大小颗粒物。

此外，机身底部的软胶主刷配合四连杆浮动悬挂与阿基米德螺旋设计，能够最大程度贴合地表，增强清扫效率，同时相比毛刷或胶毛混合刷降低了毛发、细线等缠绕概率，减少用户的拆卸维护频次。

石头T8采用了单侧边刷，并配备智能动态调速功能，以此实现地面清洁效率的提升。在进行沿墙边或角落清扫时，边刷全速旋转，可将死角处的灰尘杂物收集至主刷和进风口覆盖范围内，而在较为开阔的地面区域清扫时，石头T8将会降低边刷旋转速度，避免击飞灰尘、小颗粒等垃圾至已清扫区域，降低地面清洁的效果。

拖地功能方面，石头扫拖机器人T8配备可手动清洗更换的固定式拖布，在需要启用拖地功能时可快速通过拖布支架安装在机身底部。搭配具有双出水口的蠕动泵设计，石头T8具备多级调节水量的能力，用户可以根据家中各个区域的需求进行设置，匹配最佳水量，避免地面水渍易滑、滋生病菌等问题。

石头科技独家的RR mason 9.0算法是石头扫拖机器人T8的软件技术核心，承担着建图、导航、避障等任务。新一代RR mason 9.0算法系统历经180次OTA迭代升级，大大提升了石头扫拖机器人的工作质量与效率，快速建图、智能托管、快捷指令、3D地图等新功能的上线，为用户提供了更强的交互性与更好的使用体验。

“软实力”也离不开硬件的执行，石头扫拖机器人T8搭载的多种传感器，成为在家庭环境中行动自如的前提。LDS激光雷达、超声波雷达、陀螺仪、加速度计、跌落传感器等多类设备能实时感知家居环境信息，经过RR mason 9.0算法的统筹分析，石头T8能够进行更智能的决策与行动。

可选配的智能集尘充电座是石头扫拖机器人T8实现省心体验的重要帮手。它通过27000Pa超强吸力快速清空石头T8尘盒内的固体杂物，并收集在集尘充电座顶部的大容量尘袋中，更换周期可达60天，大幅减少了用户手动拆卸清洗扫拖机器人内置尘盒的频次。针对尘盒内的死角问题，智能集尘充电座采用双风机集尘设计，形成双维“小旋风”覆盖各个角落，并可动态调整风压，优先剥离滤网表面沉降的灰尘毛絮，分级清理大小颗粒，避免集尘风道堵塞。

APP控制

石头扫拖机器人T8的机身上表面只有三个简单的控制按键，更多功能的使用则需要在Roborock手机APP中进行操作。在连接APP后，用户可自行选择扫地吸尘风力、拖地水量、规划清扫区域，以及使用智能托管、快捷指令、遥控模式等其他功能，还可以在APP的2D/3D可视化地图界面中查看实时清扫路径。

石头扫拖机器人与手机APP的连接、配网方式比较简单：

1. 扫描包装中快速使用手册/说明书中的二维码下载Roborock APP

2. 进入APP后进行注册登录，在主界面点击左上角+号添加设备

3. 长按扫拖机器人电源键开机，随后在APP中扫描机身二维码

4. 根据APP提示进行重置、配网等操作

5. 连接完成，APP主页出现设备和状态就可以开始使用了

Roborock APP的界面十分干净简约，也为其带来了流畅的运行性能。主页左上角可以继续添加设备或改变界面样式，右上角则是消息栏。界面的中间是设备名称、电量等状态和图示，点击“进入机器人”可以进行工作前的细节设置，新增的快捷指令也出现在下方。

点击“进入机器人”，进入石头扫拖机器人T8的工作界面。初次使用的扫地机器人首先都需要进行建图操作。有了快速建图功能的加持，在我们结构简单的的评测室中，石头T8的建图用时不超过2分钟。

建图结束后，我们随即开始第一次全屋清扫，此时石头T8的清扫路径将会实时刷新在地图界面中。值得一提的是，仅进行扫地吸尘时路径将会是较细的白线，同时启用拖地功能时周围则会覆盖上浅蓝色的轮廓，模拟拖布已覆盖的区域。

清扫结束后，扫拖机器人将会自动返回基站充电，同时默认设置中还会开启自动集尘。在执行完当次清扫任务后的界面中，我们可以看到扫拖机器人的完整路径、剩余电量、清洁面积、清洁用时等信息。

在Roborock APP中，用户有着充分的自定义空间，不仅可以设置每次清洁时使用的风力、水量大小，还可以进行房间内分区的编辑、3D家具放置、虚拟墙放置、小区域的划区清扫等等。

对于常见家庭环境中已经扫描构建好的多房间地图，Roborock APP中可以为每个房间单独定制风力、水量等清扫程序，并将其保存为一条快捷指令，用户一键启动即可享受定制化的全屋清扫方案。

对于扫拖机器人本身，APP也提供了更多细节功能的调整，例如地毯的清洁方案、清扫后是否自动集尘等等，甚至拥有多种个性化语音包可供更换，为家务劳动带来了独特的乐趣。

最后还要提到Roborock APP中最具互动感，同时也是笔者最喜爱的的遥控模式，同样在机器人设置中启用，并且可以在清扫前调整风力、水量。这项功能提供了按键与摇杆两种操控模式，其中摇杆模式具有惊人的灵敏性与准确度，无论是对于方向还是杆量都能做到超低延迟的反馈，可以通过触控摇杆移动的幅度控制扫拖机器人移动和转向的速度，使用户变身微操大师，轻松做到清洁范围前移10cm，同一区域反复清洁覆盖随手完成。有创意有想法的用户也能拓展出更多有趣好玩的用途，在这个扫拖机器人趋向全自动化的时代，增加一些高体验的互动也能增添不少可玩性。

清扫性能体验

回归扫拖机器人最核心的清扫性能上，我们将通过一些具体的测试项目和实际体验，关注这款石头扫拖机器人T8的路径规划逻辑、避障能力、扫地吸尘能力、拖地能力以及对于地毯的应对，让我们一项项来看。

从前文的APP截图中我们也能注意到，石头扫拖机器人T8的路径规划倾向于首先描绘环境轮廓，再在这片范围中以“弓”字型路径进行清洁，如果设置为2次以上的清洁次数则会以垂直交叉的“弓”字型路径进行第二次清洁。

这也是大多数扫拖机器人会采用的导航逻辑，优点在于方便分析已清洁区域和待清洁区域，及时进行补扫，同时也减少了不必要的重复清洁，更节省耗材和电量、水量，实现续航的最大化。

而在避障方面，石头扫拖机器人T8对于椅子腿、沙发腿等常见的家居障碍类型都能做到精确识别其位置，避障清洁的路径则是采用顺时针环绕方式，以边刷所在的右侧靠近障碍物收集死角处尘埃，兼顾了避障能力与清洁效率。

扫地吸尘的能力方面，得益于最大4200Pa吸力，石头扫拖机器人T8能有效收集比尘埃大得多的固体颗粒物，本次我们就将石头T8调节到最大吸力档位，并使用颜色醒目的青色装饰砂砾进行测试。测试结果可见，经过智能调速的边刷并未将砂砾击飞，而是将其有效收集至石头T8的前进路径上，同时超大吸力与特殊设计胶刷的组合仅需一次经过就已经吸入了大部分砂砾，性能相当强大。

在拖地能力方面，石头扫拖机器人T8配备的是较为简易的拖布支架与固定式拖布，因此建议用户在有使用需要时再安装，同时关注内置水箱水量以及APP中的水量设置，在环境中有地毯时避免使用拖地功能，或者设置为规避地毯模式。

实际上，多数扫拖机器人的拖地功能主要还是用于应对较为轻量的固态污渍，例如饮料滴落、擦拭后留下的干污渍等等，而不适合处理湿污渍甚至油性污渍，在面对这类场景时扫拖机器人可能非但无法将其清除，反而使其扩散开。我们在设置了难度偏高的测试物：冲泡可可粉洒落后留下的棕色半干污渍，试试石头扫拖机器人T8能否将其清除。

测试结果应当说优于预期，即使边刷在扫过可可渍时会产生醒目的条状污渍，拖布本身搭配适量的出水依然能在数次经过后擦除大部分痕迹，这说明石头扫拖机器人T8配备的拖布吸附力较强，对于此类轻量的湿污渍有一定清洁能力。

地毯的问题上，前文提到过在安装拖地模块后应避让地毯，但对于地毯本身的清洁也是扫拖机器人的一大使用场景。可以说除了长毛材质的地毯外，拥有大吸力的扫拖机器人能够充分应对各式地毯的深层清洁需求，石头扫拖机器人T8也是如此，在APP的机器人设置中，可以为石头T8启用地毯自动大吸力功能，通过超声波雷达的感应，石头T8可以了解到当前所处的地面材质，当探测到身处于地毯上时便可自动开启最大吸力，对地毯深层灰尘、毛屑等过敏原污染物进行清洁。

我们也将各清洁能力测试项目集中在视频里进行展示。

最后按照惯例我们也进行了环境测试，具体而言就是石头扫拖机器人在各个风力档位下的噪音水平如何。测试前关闭室内空调等声源并测试底噪，测试距离均在1m左右。

测试环境的底噪约为46.3dB

安静档位测得工作噪音53.9dB。

标准档位测得工作噪音56.4dB。

强力档位测得工作噪音60.8dB。

MAX档位测得工作噪音72.7dB。

回到基站集尘时测得工作噪音74.5dB。

总体而言，石头扫拖机器人T8的工作噪音处在同类产品中的常规水平。这一类产品由于风机吸力提升的需求普遍具有较大的工作噪音，但可远程控制并自主完成工作的能力使其成为影响不那么大的小缺点。

评测总结

在外观设计方面，这款石头扫拖机器人T8采用了素白、简约的家族化美观设计，符合多数消费者审美，适配现代家居风格。智能集尘充电座的轮廓浑然一体，通过黑白分色区别开工作区域，兼具时尚感与实用性。

功能特性方面，石头扫拖机器人T8更加重视扫地集尘性能，通过全新设计的主刷、风道模块搭配4200Pa大吸力，能够有效扫除并收集家居环境中的大部分尘屑、垃圾等固体污染物，并通过大容量集尘袋实现60天一换的省心体验。RR mason 9.0算法与多种传感器的搭载为石头T8带来了优秀的建图、导航、避障性能，同时配套APP Roborock提供了十分广阔的操作空间和优秀的互动性，适合科技爱好者DIY自己的家庭清洁方案，或是化身微操大师亲自上手。

体验方面，石头扫拖机器人T8拥有多种人性化特点，包括可快速封闭的E12级抗菌过滤尘袋，可使用户在更换耗材时与各种过敏原隔绝，带来安全健康的使用体验。3D地图与实时轨迹的结合能够使用户对清扫状态了如指掌，方便规划清扫禁区、虚拟墙等个性化配置。还有方便维护更换的一体式尘盒水箱、长按机身按键启用的童锁等功能。可以说，这款石头扫拖机器人T8的产品打磨是十分到位的。

最后，它还是一款主打性价比的机型，十分适合年轻群体入手作为家庭首台扫拖机器人进行尝鲜体验。