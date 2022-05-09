“7号选手”王者归来 2022世界杯看海信U7H就够了

作者：小戈

【天极网家电频道】2020欧洲杯被誉为最美的一届，一幕幕激动人心的场景都历历在目。作为欧洲杯官方指定电视，海信电视U7系列与球迷粉丝共同见证了这些高光时刻。2022世界杯将于11月21日开战，全新登场的海信ULED超画质电视U7H也将作为此次世界杯官方电视，与大家一起感受80后巨星“诸神的黄昏”。

视觉效果拉满，超大屏、超高清、高帧率全覆盖

要说足球比赛的魅力，短短90分钟或120分钟，赛场上的健儿和看台上的球迷能体会巨大的失落和极致的狂喜，胜负就在刹那间。

海信ULED超画质电视U7H是一台4K电视，拥有55、65、75、85英寸四种规格，超高清大屏幕下，远景视角能以更贴合现场看球的画面效果将球队的整体配合清晰展现出来，特写视角则能将球员们的激烈碰撞清晰无比地呈现出来，因此结合了现场看球和直播看球的双重优势。不仅如此，这款电视支持178°全维广视角，和众多好友齐聚分别坐在主副沙发上都能获得同样出色的看球体验，完全不会受到屏幕反光的影响。

球迷粉丝们不仅爱看球，同时也爱“亲自上阵”在主机上与C罗梅西同台竞技。传统自然拍摄所得画面自带“流畅”质感，因此能带来顺滑的画面体验，而游戏画面经渲染而成，每一帧都是清晰的，因此低帧率下就会有“幻灯片”的感觉，为增强画面流畅感，高帧画面已成游戏标配。海信ULED超画质电视U7H突破性地加入了双240Hz超高刷新率和满血HDMI2.1，向下兼容144Hz、120Hz刷新率，因此战斗场景中一举一动都能源源不断地在屏幕上丝滑展现。不仅如此，信芯240Hz疾速运动增强算法能将低帧率画面提升为高帧率画面，如此一来，大家观看运动赛事和影视作品能够轻松获得远胜传统电视的流畅画质了。

与球赛敞亮的画面不同，影视作品比较注重光影变幻，传统电视采用统一背光，因此在显示背景夕阳前景沙滩、或是霓虹灯下的幽静街道等场景时会造成暗部完全看不清楚的情况。海信ULED超画质电视U7H融入了百级全阵列动态背光，整块面板被划分为100+个分区，因此在展现明暗对比强烈的画面时能够更加灵活，亮部细节与暗部细节都能得到充分保留。

软硬兼施营造全景声场，看球赛看电影都“声”临其境

对于球迷朋友来说，现场看球虽然只能从一个角度进行观赏，却有着只有现场才能感受到的呐喊助威声，足球主机游戏将这扑面而来的震撼进行了保留，但如果没有强大音响配置，仍然无法将球赛现场的火热充分展现出来。

海信ULED超画质电视U7H本身的音频硬件相当不错，其实打实地拥有2+1+2音响架构，相比传统电视单一全频音响单元实现了更广的声音宽度和更强的定位感，再搭配超潜重低音单元无论是足球等体育赛事，或是各种战争动作大片的爆炸轰鸣，都能以出色的清晰度和层次感淋漓尽致地展现出来。

在此基础上，海信ULED超画质电视U7H还加入了Hi-Sound Pro AI定制专属声场，借助Hi-Sound Pro天籁引擎能利用声波侦测房间结构，并以此构筑细腻AI空间声场模型，因此每位用户都能拥有最适合客厅/房间空间环境的专属“声场”，不仅可以享受球赛现场的澎湃激昂，同时出色的方位感更能呈现出此起彼伏的声浪，搭配超大屏幕显示，完完全全复刻了现场看球的感觉。

而对于喜欢看电影看剧集的朋友来说，海信ULED超画质电视U7H支持杜比全景声和DTS VirtualX声效，轻松达成穿越到电影宇宙的奇妙感觉，与杰克与罗斯共乘“梦幻之船”，与阿拉贡、希奥顿和洛汗军队固守圣盔谷，或是与尼奥一起大战史密斯军团，这都会是自己与家人、朋友共同的难忘经历，相信大家一定不会想要错过。

海信ULED超画质电视 U7系列的魅力并不止有画质和音质，欧洲杯期间海信独特的“超级球迷模式”让球迷粉丝们大呼过瘾，比赛中大家能以不同角度观赏进球等精彩瞬间，对于“争议”判罚也能第一时间作出准确的判断，比赛后能查询到黑马球队球员的详细信息，当然最贴心的还是评论聊天功能了，大家可以尽情讨论战况和赛程。作为2022世界杯官方指定电视，海信ULED超画质电视U7H自然会将这一杀手锏进行保留，同时作为杯赛合作方，各种第一手信息资料都将顷情呈现，一起等待“开战日”的到来吧。