旗舰选No.37：替代自然晾晒 解放阳台场景 四款热泵式干衣机推荐

作者：Applekakaka

【天极网家电频道】在追求品质生活的当下，人们对居家环境的重视程度越来越高，不论是装修风格、家居摆放、或是家电购买，“场景化”的需求贯穿其中。将“场景化”概念落脚到家电，可以理解为家电产品在客厅、阳台、厨房等不同的实际场景下，为用户带来特定环境、特定状态下的体验。例如在客厅中能够实现除娱乐以外的学习、社交等需求，在厨房场景中能够实现除烹饪以外的储存、净水等需求，在阳台场景中实现除晾晒以外的健身、养宠等需求。简单来说，家电产品的场景化需求就是在不同的实际场景中，家电产品的功能进一步细分，为用户带来更加精细化与个性化的使用体验。

其中阳台作为居家空间的外延，也是家中最接近阳光的地方，具有阳光充足、日晒条件好的优势，但阳台场景总是被局限于单一的晾晒功能，挂满衣服的阳台非常影响家居场景的整体观念，也不利于其他需求在阳台的施展。

选择一台干衣机或许能够解放更多的阳台场景。干衣机可以将衣物洗净后的自然晾晒转变为机器烘干，不仅能够避免衣物晾晒是容易受天气因素影响的烦恼，而且还能够释放出更多的阳台空间，为阳台场景带来更多的可能。

目前市面上常见的干衣机主要有三种，分别是直排式、冷凝式和热泵式。直排式干衣机的工作原理是通过加热系统将空气加热，然后再通过风机将热风吹向衣物，从而带走衣物上的水分，最后通过排风管排出。但是由于直排式干衣机的加热系统相对简单，加热温度不能控制，因此对衣物的损伤率也较高。冷凝式干衣机的工作原理则是在干衣加热系统的基础上再增加了一个冷凝系统，即空气经过加热系统加热后，风机将产生的热风吹向潮湿的衣物，此后热风变为潮湿的微热空气，然后冷凝系统将水蒸气凝成液态水，收集到储水盒中，剩余的微热空气通过管道排出机器。相比于直排式干衣机，冷凝式干衣机的烘干温度较低，可以较好的呵护衣物。最后一种是热泵式干衣机，热泵式干衣机是在冷凝式的工作基础上增加了热量回收循环系统。在烘干过程中，干衣机吹出热风中的热量被回收，干热空气使衣物中的水分蒸发，湿空气在冷凝器和蒸发器处冷凝，达到干衣和除水作用。总的来说，热泵式干衣机是三种烘干方式中最为高效的，在烘干温度上的控制也更精准，出现高温损伤衣物的情况较少，适合绝大多数的面料。而且热泵式干衣机由于热量的循环利用，它的能耗更低，更为节能。

下面给大家推荐四款热泵式干衣机，感兴趣的朋友不妨了解一下。

惠而浦W1・易净系列热泵干衣机WTP900601HT 京东参考价：7499元

惠而浦作为专为不同背景、不同需求的全球消费者提供完美的织物护理解决方案的衣物护理专家，旗下的这款惠而浦W1・易净系列热泵干衣机以热泵恒温烘、健康除菌螨、双重线屑过滤系统等创新科技，360°守护用户家庭的洁净质感生活。

在烘干效果上，惠而浦W1・易净系列热泵干衣机内置了桶内湿度传感器、压缩机温度传感器以及出风口温度传感器，能够实时监控筒内温度、湿度变化，以热泵低温系统让温度浮动±3℃之间，衣干即停，给予衣物组织和材质更轻柔的低温柔烘。

此外，惠而浦W1・易净系列热泵干衣机还搭载了正反抖散技术，在烘干过程中始终保持内筒双向转动，让衣服充分抖散不缠绕，减少磨损褶皱之外让衣物与热风全面接触，轻松抵达透彻的洁净干爽。

不仅如此，惠而浦W1・易净系列热泵干衣机还具备除菌功能，烘干衣物的同时贴心呵护全家人的穿衣健康。它搭载的除菌螨程序，既能避免衣物晾晒过程的二次污染问题，还能为衣物提供螨虫细菌一网打尽的洁净干衣体验。经权威机构中国家用电器检测所的除菌除螨效果检测，惠而浦W1・易净系列热泵干衣机除菌螨程序下的除菌率>99.99%，除螨率高达100%，衣物穿着安心更舒心。

值得一提的是，惠而浦W1・易净系列热泵干衣机还拥有双重线屑过滤系统，在衣物烘干的同时能够将衣服表面的绒毛、女士的长发、动物的毛发等过滤收集起来，有效清除粘附衣物的毛屑，带来高效衣物护理体验。

编辑点评：这款惠而浦W1・易净系列热泵干衣机满足了用户对衣物护理专业性、时效性和健康度的要求，让居家健康护理衣物逐渐成为生活所需。多达10种的精选干衣程序，更是能够轻松实现家纺、羽绒、棉麻等不同衣物的细致护理需求。在干衣需求日益提升的当下，惠而浦W1・易净系列热泵干衣机会是不错的选择。

小天鹅热泵干衣机TH100-H36WT 京东参考价：7999元

小天鹅作为拥有超过60年历史的家电制造商，其商标在1997年就被认定为中国洗衣机行业第一枚驰名商标，小天鹅品牌是洗护领域的品质保证，这款小天鹅热泵干衣机TH100-H36WT非常值得推荐。

在烘干效果方面，小天鹅热泵干衣机TH100-H36WT采用热泵动态柔烘技术，依靠热泵制热系统，冷热交换运动干衣，使内筒温度稳定保持在42°C左右，防止高温损伤衣物，呵护纤维柔软度。

此外，这款干衣机还内置了多维智能传感器，能够实时监测筒内温度和干衣程度度，实现智感判干，避免持续烘干而引起的衣物僵硬变形。

10kg的烘干容量以及8大烘干程序的加持，让这款小天鹅热泵干衣机TH100-H36WT能够为用户带来更全面的烘干体验。其中的晒被子程序，不仅解决了厚重被子洗净之后难以晾晒干的问题，而且结合紫外线杀菌和除螨功能，提升“晒被”健康属性。

在衣物的护理方面，小天鹅热泵干衣机TH100-H36WT内置的独立蒸汽发生装置，能够使湿热蒸汽穿透衣物，使衣物纤维充分伸展，恢复衣物原本形状。面对羽绒服等烘干要求高的衣物，这款干衣机通过360°立体循环热风，使其均匀穿透纤维分子，实现均匀烘干，确保烘干后的衣物蓬松不僵硬。

编辑点评：这款小天鹅热泵干衣机TH100-H36WT通过动态柔烘和智能传感实现烘干效果，10kg的容量更是满足了大件衣物的烘干需求，目前电商活动价约为7999元，感兴趣的朋友不妨入手一台。

松下双转子变频热泵干衣机NH-EH900W 京东参考价：8099元

松下作为具有全球影响力的日本企业，在家用电器等领域保持着不少存在感，干衣机产品也备受人们青睐。

在烘干性能上，这款热泵干衣机搭载松下双转变频原装压缩机，能够实现智能变速，带来更少的电能损耗，省电接近21%。此外双转子的设计能够实现变频涡旋运转，减少68%的震动，带来16%的能效提升。

在烘干效果上，松下双转子变频热泵干衣机NH-EH900W拥有5档干衣程序，带来除潮、全干、微干、超干、蓬松等干衣体验。并搭载高精度温湿度计衣物探测器，结合AI算法，可以智能匹配烘干时长，衣干即停不伤衣。

此外，这款松下双转子变频热泵干衣机NH-EH900W还拥有空净级3重过滤，有效去除宠物毛发，深度过滤粉尘。

编辑点评：在保证烘干效果的同时，节能是这款松下双转子变频热泵干衣机NH-EH900W的突出优势，在倡导绿色生活的当下，选择干衣机时这款松下双转子变频热泵干衣机NH-EH900W会是不错的选择。

卡萨帝纤诺热泵干衣护理机CG 10FP3U1 京东参考价：8999元

卡萨帝是海尔旗下的高端家电品牌，源自意式生活灵感，打造“家的艺术”。这款卡萨帝纤诺热泵干衣护理机CG 10FP3U1以正反转烘干、Hybrid混动蒸烘、3层线屑收集系统等技术，助力美好品质家庭生活。

在烘干效果方面，卡萨帝纤诺热泵干衣护理机CG 10FP3U1搭载了Hybrid混动蒸烘技术，烘干效率大幅提升，能够将烘干时间节省30%，实现20分钟速烘。

在大件家纺、羽绒被的烘干上，卡萨帝纤诺热泵干衣护理机CG 10FP3U1特别搭载了正反转科技，让衣服充分抖散，实现一次透干。不仅如此，这款干衣机还拥有14种烘干程序以及6种护理程序，能够满足用户多样化的衣物烘干护理需求。

卡萨帝纤诺热泵干衣护理机CG 10FP3U1还拥有除菌净螨功能，能够实现除菌率大于99.9%，除螨率达到100%的效果，贴心守护家人的健康。

最后，这款卡萨帝纤诺热泵干衣护理机CG 10FP3U1搭载了3层线屑收集系统，3分钟内就能去除衣物上残留的毛屑，带来烘干后的衣物干净清爽。

编辑点评：除了烘干需求，这款卡萨帝纤诺热泵干衣护理机CG 10FP3U1还强化了对衣物的护理功能，助力高端品质生活，对衣物护理需求较高的家庭不妨入手一台。