足不出户看世界杯，华为智慧屏带你尽享激情时刻，堪为看球神器

【天极网家电频道】对于球迷朋友们而言，世界杯是一场体育盛宴，和朋友聚在一起看球赛是很惬意的事情。而这届世界杯还被称为“诸神的黄昏”，是不少足坛巨星的最后一届大赛，不管你是不是足球迷，这届世界杯都千万别错过!

但是，因为工作太忙等原因朋友相聚不再容易，无法及时与朋友分享球赛趣事也成为球迷的一大遗憾。其实不然，只需要一台华为智慧屏就可以完美解决，华为智慧屏V系列具备120Hz高刷屏幕和震撼音效，还有别具一格的畅联通话等功能，能与朋友边看边聊，及时分享球赛乐趣!

小窗畅连，精彩时刻不孤单

由于平常工作太忙，与朋友们聚在一起看场球赛也成为奢望。好在有新一代华为智慧屏V系列，其支持小窗畅连功能，不管相隔多远，在家就能畅连呼叫好友，进入小窗口视频通话，边看边聊，一起分享每个精彩瞬间!

更为人性化的是，通话小窗口还可随意挪动，比如左上角、右上角你认为合适的位置，完全不用担心遮挡球赛画面，每个千钧一发的时刻、每个扣人心弦的精彩瞬间都不会错过。

120Hz高刷4K屏，画面更丝滑

不能到现场感受上万人一起嘶吼的快感，想在家也能拥有沉浸的观赛体验，一块好屏幕就显得至关重要了。华为智慧屏V系列搭载的是120Hz超薄4K全面屏，面对足球这种高速运动的场景，不会出现卡顿、拖尾以及动作不够连贯的问题;再配合上华为迅息流畅算法加持，画面更加顺滑流畅，另在HDR Vivid鸿鹄画质的加持下，能清晰再现球场上每一个矫健的身姿，绿茵场草地的细节都能清晰可见。

震撼音效，让你“身临其境”

在家观看球赛的球迷们都希望能达到身临其境地看球体验，这除了要有一块高素质屏幕，震撼音效也必不可少。华为智慧屏V系列拥有雷帝瓦顶级音效，再配以华为智能低音算法，让你即便是坐在家中看球赛，进球时观赛席上发出的声浪也能如同在耳边，一秒把你带到比赛现场。

值得一提的是，华为智慧屏V系列还支持HarmonyOS超级终端的音频协同功能，将智慧屏连上耳机(FreeBuds系列)，即便是在夜晚看球，也不会不打扰到家人休息，同时还能享受私人影音。

《最佳球会》游戏，随时随地过足球瘾

光看比赛不够过瘾，华为智慧屏的游戏中心内置了15款热门手柄游戏，包括自今年暑假上线后一直稳居体育游戏畅销榜Top 5位置的《最佳球会》，用华为智慧屏玩《最佳球会》更加酣畅淋漓，给球迷们带来犹如亲历世界杯现场的感受，而客厅也秒变竞技场，让你随时随地过足球瘾。

到现场看一场世界杯是球迷们最大的愿望，但因各种原因导致这一愿望无法实现，华为智慧屏V系列化身最佳观赛设备，帮你弥补无法亲临现场的遗憾。同时，华为智慧屏V系列配备众多黑科技，让你在家也能拥有类似在现场的观赛体验，连门票都省了，用一句话总结：用华为智慧屏看世界杯，绝了!

如果你还在为没有好的观赛体验而发愁，赶紧入手一台华为智慧屏V系列吧，解锁观战世界杯的正确姿势吧!